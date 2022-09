Schlechte Nachrichten für die Wirtschaft sind gute Nachrichten für Gold

Die schlechte Entwicklung der Gold- und Silbermärkte in diesem Sommer trübt die Hoffnung, dass die Metalle das Jahr mit guten Gewinnen abschließen können. Auch die wichtigsten Wirtschaftsindikatoren tendieren in diesem Sommer nach unten. In der vergangenen Woche gab es enttäuschende Arbeitsmarktdaten. Schlechte Nachrichten für die Wirtschaft könnten sich jedoch letztlich positiv auf die Edelmetallpreise auswirken. Denn die US-Notenbank hofft, dass die Wirtschaft noch mehr leidet, bevor sie von ihrem Kurs der Zinserhöhungen abrückt.Der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, hat ausdrücklich erklärt, dass er eine "Aufweichung" auf dem Arbeitsmarkt begrüßt. Mit anderen Worten: Er möchte, dass mehr Amerikaner arbeitslos werden und sich in finanziellen Schwierigkeiten befinden, um den Inflationsdruck zu verringern. Die Politiker in Washington, D.C., die das Feuer der Inflation weiter anheizen, indem sie die schuldenfinanzierten Ausgabenprogramme ausweiten, werden sich durch Zinserhöhungen nicht davon abbringen lassen. Aber die Zentralbanker denken, dass sie der Realwirtschaft Liquidität entziehen können, indem sie es den Unternehmen erschweren, Kredite aufzunehmen und neue Mitarbeiter einzustellen.Powell muss sich gefreut haben, als er letzte Woche den Arbeitsmarktbericht gelesen hat. Daraus ging hervor, dass die offizielle Arbeitslosenquote im August auf 3,7% gestiegen ist (von 3,5% im Vormonat). Die vom Arbeitsministerium berechnete Arbeitslosenquote ist zwar im historischen Vergleich immer noch niedrig, berücksichtigt aber nicht die Millionen von Menschen, die derzeit ohne Arbeit sind.So werden zum Beispiel "entmutigte" Arbeitnehmer, die schon zu lange arbeitslos sind, nicht berücksichtigt (z. B. diejenigen, die im Jahr 2020, als die Pandemie ausbrach, aus dem Erwerbsleben ausschieden). Auch Teilzeitbeschäftigte und Beschäftigte in der Gig-Economy, die eine Vollzeitbeschäftigung suchen, aber nicht finden können, werden nicht berücksichtigt. Eine von John Williams von ShadowStats berechnete alternative Arbeitslosenquote zeigt, dass im August 24,6% der Amerikaner ohne Arbeit waren.Arbeitssuchende werden wahrscheinlich noch härtere Zeiten vor sich haben, vor allem, wenn sich die aufkommende Rezession (die von den Statistikern der Regierung noch nicht anerkannt wird) verschlimmert. Aufgrund der jüngsten Arbeitsmarktdaten rechnen die Anleger nun damit, dass die US-Notenbank auf ihrer nächsten Sitzung Ende des Monats ihre Pläne zur Zinserhöhung zurückschrauben wird. Je schlechter es der Wirtschaft geht, desto mehr werden Jerome Powell und Co. zu einer lockeren Geldpolitik übergehen.Eine restriktivere Fed wird wahrscheinlich mit einem Höhepunkt der Dollar-Stärke an den Devisenmärkten und einer Rally bei Dollar-unfreundlichen Anlagen wie Edelmetallen einhergehen. Kluges Geld setzt auf eine Trendwende an den Gold- und Silbermärkten. Laut SentimenTrader "kauft das kluge Geld Silber. Es ist erst das dritte Mal in der Geschichte, dass kommerzielle Absicherer eine Netto-Longposition in Silberfutures halten. Die beiden anderen Male gingen Erholungen von 20% voraus".Auf der anderen Seite ist die Stimmung unter Spekulanten und der Öffentlichkeit im Allgemeinen gegenüber Gold und Silber im Keller. Dies ist ein gutes Zeichen für Schnäppchenjäger, die auf Gegenseitigkeit setzen. Große Erholungen beginnen in der Regel dann, wenn die Stimmung am schlechtesten ist. Edelmetall-Bullenmärkte beginnen auch oft, wenn das Gold-Silber-Verhältnis einen extremen Höchststand erreicht hat. In der vergangenen Woche bewegte sich das Verhältnis auf das obere Ende einer 20-jährigen Spanne zu, die nur während der Pandemie-Panik 2020 überschritten wurde. Die Charts von Silber mögen im Moment schlecht aussehen, aber die Gelegenheit für Käufer, das "Gold des armen Mannes" mit einem extremen Abschlag zu erwerben, ist zu gut, um sie zu ignorieren.© Stefan GleasonMoney Metals ExchangeDer Artikel wurde am 6. September 2022 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.