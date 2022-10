Gold ist nicht unterbewertet  Erwarten Sie niedrigere Preise

Wenn der Goldpreis sinkt oder nicht wie erwartet steigt, suchen Analysten und Anleger nach Erklärungen. Wenn der Preis weiter fällt, wird behauptet, Gold sei unterbewertet. Gold ist nicht unterbewertet, und wir könnten schon sehr bald weitere, größere Preisrückgänge erleben. Nachstehend finden Sie einen langfristigen Chart der inflationsbereinigten Goldpreise.Auf dem obigen Chart sind drei deutliche Spitzenwerte (1980, 2011, 2020) zu erkennen. Jeder der drei Spitzenwerte zeigt den Punkt an, an dem der Goldpreis den kumulierten Kaufkraftverlust des US-Dollar bis zu diesem Zeitpunkt widerspiegelt. Zum Beispiel lag der durchschnittliche Monatsschlusskurs für Gold im Februar 1980 (erster Höchststand im Chart) bei 677 Dollar je Unze. Zu diesem Zeitpunkt hatte der US-Dollar in den vorangegangenen sechs Jahrzehnten zwei Drittel (67%) seiner Kaufkraft verloren.Im Oktober 2011 erreichte der durchschnittliche monatliche Goldpreis dann einen Höchststand von 1.722 Dollar je Unze. Zu diesem Zeitpunkt hatte der US-Dollar insgesamt fast 99% (98,8%) an Kaufkraft verloren. Der dritte Höchststand des Goldpreises wurde im Juli 2020 mit 1.971 Dollar je Unze erreicht. Der Tageshöchststand von 2.058 Dollar spiegelte einen vollständigen Rückgang der Kaufkraft des US-Dollar um 99% wider.Der nominale Goldpreis ist im Einklang mit dem Wertverlust des US-Dollar gestiegen. Siehe nachstehender Chart:Solange Gold in Dollar bepreist wird und der Dollar an Wert verliert (d.h. an Kaufkraft), wird der Goldpreis diesen Kaufkraftverlust widerspiegeln - im Laufe der Zeit. Ein kontinuierlich steigender Goldpreis bedeutet jedoch nicht, dass Gold an Wert gewinnt.Der Wert von Gold liegt in seiner Verwendung als Geld - als echtes Geld. Dieser Wert ist konstant und unveränderlich. Die drei Preisspitzen im ersten Chart zeigen uns, dass der Goldpreis, egal wie hoch er steigt, inflationsbereinigt diese Spitzenwerte nicht überschreiten wird. Was Sie heute mit einer Unze Gold für 1.700 Dollar kaufen können, entspricht dem, was Sie 1980 mit einer Unze Gold für 677 Dollar kaufen konnten; oder was Sie vor 100 Jahren mit einer Unze Gold für 20 Dollar kaufen konnten (siehe "Gold at $2000 or $600? - No Difference" ). Der Goldpreis in US-Dollar sagt uns nichts über Gold. Ein höherer Goldpreis im Laufe der Zeit sagt uns nur eines: das Ausmaß, in dem der US-Dollar an Kaufkraft verloren hat.Im Vergleich zum monatlichen Durchschnittspreis von 1.971 Dollar je Unze im Juli 2020 ist der aktuelle Goldpreis von 1.675 Dollar je Unze um etwa 300 Dollar günstiger. Der frühere Höchstpreis von 1.971 Dollar je Unze beträgt jedoch inflationsbereinigt jetzt 2.253 Dollar je Unze. Daher ist der aktuelle Goldpreis von 1.675 Dollar je Unze im Vergleich zum Juli 2020 um fast 600 Dollar billiger (2.253 Dollar - 1.675 Dollar = 578 Dollar). Man kann also durchaus argumentieren, dass Gold derzeit unterbewertet ist, aber wenn Sie glauben, dass dies bedeutet, dass Gold ein Schnäppchen ist, sollten Sie sich eines Besseren besinnen.Nach seinem Tageshöchststand von 843 Dollar je Unze im Januar 1980 fiel der Goldpreis im Februar 1985 auf einen Tiefstand von 285 Dollar je Unze zurück. Viele glaubten damals, dass Gold stark unterbewertet sei. Leider dauerte es mehr als 14 Jahre, bis der Goldpreis im Jahr 1999 seinen absoluten Tiefststand von 258 Dollar je Unze erreichte.Es ist durchaus möglich, dass der Goldpreis aufgrund des Risikos eines Zusammenbruchs der Kreditvergabe und der Möglichkeit einer Deflation weiter fallen wird (siehe "Effect Of Deflation On the Gold Price" ). In geringerem Maße wird jede Abschwächung der Auswirkungen der Inflation und die anhaltende Stärke des US-Dollar einem höheren Goldpreis nicht förderlich sein.Der US-Dollar ist sehr stark und wird noch stärker; erwarten Sie, dass der Goldpreis vorerst weiter fällt. Wenn Sie technisch orientiert sind, gibt es keine nennenswerte Unterstützung bis irgendwo zwischen 1.400 bis 1.500 Dollar je Unze (siehe "Gold Charts - $1450" ). Die Auswirkungen der Inflation sind unvorhersehbar. Behalten Sie den Dollar im Auge und lassen Sie sich nicht von den verlockenden Schnäppchenpreisen verleiten.© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 19. September 2022 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.