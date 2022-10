Es könnte an der Zeit sein, Goldaktien in Betracht zu ziehen

Gold ist im September den sechsten Monat in Folge gefallen, eine Pechsträhne, die wir seit 2018 nicht mehr gesehen haben, da die Federal Reserve ihren aggressivsten Zinserhöhungszyklus der jüngeren Vergangenheit unternimmt. Die Zentralbank hat in diesem Jahr in ihrem Kampf gegen die Inflation bisher fast 250 Basispunkte (bps) hinzugefügt, und viele Anlageklassen, von Aktien über Anleihen bis hin zu Bitcoin, haben blaue Flecken davongetragen.Gold bildet hier keine Ausnahme, obwohl es sich trotz höherer Zinsen und eines historisch starken Dollar, dem langjährigen Widersacher des Edelmetalls, besser gehalten hat als die meisten anderen Anlagen. Bis Freitag hat der S&P 500 in diesem Jahr 22% verloren, während Gold nur um 7% gesunken ist. Falls Sie noch nicht wussten, dass der September oft der schlechteste Monat für Aktien ist, wissen Sie es jetzt wahrscheinlich. Der vergangene September hat nicht enttäuscht. Der S&P 500 büßte mehr als 9% ein und verzeichnete damit den schlechtesten Monat seit März 2020 und den schlechtesten September seit 2008.Die Schwellenländermärkte brachen im Laufe des Monats ebenfalls ein, wobei die Indexschwergewichte Taiwan Semiconductor, Tencent, Samsung Electronics und Alibaba alle zwischen 15% und 20% fielen. Gold und andere Edelmetalle waren einmal mehr ein Lichtblick. Obwohl sich das Metall um fast 3% abkühlte, reichte es aus, um US-Staats- und Unternehmensanleihen, in- und ausländische Aktien, Rohstoffe und Bitcoin zu schlagen. Im Blutbad des Septembers wurde die traditionelle Rolle von Gold als Diversifikation und Zufluchtsort deutlich.Silber zeigte mit einem Anstieg von 5,7% aufgrund des erwarteten Wachstums der industriellen Nachfrage eine noch bessere Entwicklung. Das weiße Metall wird für Solarpaneele verwendet, deren Produktion und Installation nach der Verabschiedung des Inflation Reduction Act im August, der bisher größten staatlichen Investition in erneuerbare Energien, drastisch zunehmen dürfte. Die beiden S&P 500-Aktien mit der besten Performance im dritten Quartal waren die Wind- und Solarunternehmen Enphase Energy (+50%) und Constellation Energy (+45%).Die im NYSE Arca Gold Miners Index erfassten Gold- und Silberminenwerte blieben im Berichtsmonat im Wesentlichen unverändert und durchbrachen damit eine fünfmonatige Verlustserie. Die Branche hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Mit einem Minus von 21% seit Jahresbeginn sind die Bergbauaktien auf dem Weg zum schlechtesten Jahr seit 2015, als sie um 25,5% fielen.Doch das Schlimmste könnte bereits hinter ihnen liegen. Seit ihrem 52-Wochen-Tief am 26. September sind die Bergbauaktien um rund 18% gestiegen und konnten kürzlich die zweite Woche in Folge positive Gewinne verzeichnen. Mit Blick auf die Zukunft scheint die Gruppe für weiteres Wachstum gerüstet zu sein. Nachdem der Index aus seinem seit April bestehenden Abwärtstrend ausgebrochen ist, überschritt er letzte Woche seinen 50-tägigen gleitenden Durchschnitt, was ich als bullisches Signal betrachte.Wenn es darum geht, sich in Gold zu engagieren, scheinen US-Privatanleger physische Goldmünzen den ETFs vorzuziehen. Gold-ETFs verzeichneten im September weltweit umfangreiche Abflüsse und damit den fünften Monat in Folge Rückgänge. Am ausgeprägtesten waren die Abflüsse in Nordamerika, wo die Anleger nach Angaben des World Gold Council (WGC) rund 60 Tonnen Gold abzogen, was einem Gegenwert von 3,2 Milliarden Dollar entspricht. Dennoch sind die weltweiten Gesamtbestände (3 548,5 Tonnen bzw. 191,1 Mrd. Dollar) gegenüber dem Jahresbeginn immer noch leicht angestiegen, was wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass sich Gold in anderen Währungen als dem US-Dollar weiterhin gut entwickelt.Gleichzeitig war es ein großartiges Jahr für den Verkauf von Goldmünzen in den USA. Der WGC berichtet, dass der kombinierte Verkauf von American-Eagle- und American-Buffalo-Goldmünzen der US-Münzanstalt im Neunmonatszeitraum bis September 1,3 Millionen Unzen überstieg, was einem Anstieg von 7% gegenüber dem Vorjahreszeitraum und dem höchsten Wert seit 22 Jahren entspricht.Was ist hiervon zu halten? Warum haben die mit Gold unterlegten börsengehandelten Fonds abverkauft, während die Goldmünzen sozusagen aus den Regalen geflogen sind? Man kann nur raten, aber ich glaube, dass die Greifbarkeit hier eine große Rolle spielt. In den letzten zwei bis drei Jahren haben die Regierungen und Zentralbanken der Welt mehr Geld gedruckt als je zuvor in der Geschichte. Die Anleger streben zu Recht nach dem Eigentum an harten, greifbaren Vermögenswerten, die 1) nicht von einer Zentralbehörde ausgegeben werden, 2) niemandem zuzurechnen sind und 3) nicht aus dem Nichts geschaffen werden können. Wie immer empfehle ich einen Goldanteil von 10%, davon 5% in physischen Goldbarren wie American-Eagle-Münzen und weitere 5% in hochwertigen Goldminenaktien, Investmentfonds und ETFs.© Frank HolmesDer Artikel wurde am 10. Oktober 2022 auf www.usfunds.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.