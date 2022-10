Steigende Zinsen werden die überschuldete Wirtschaft zum Absturz bringen

Der effektive Tagesgeldsatz für Interbankenkredite liegt jetzt bei 3,08%. Vor etwas mehr als sechs Monaten lag er noch bei 0%. Nach den aktuellen Plänen der Fed wird die Fed Funds Rate (FFR) bis Ende dieses Jahres auf mindestens 4% und bis Anfang 2023 vielleicht sogar auf 4,5% bis 5% ansteigen. Sie fragen sich, ob das ein Problem darstellen wird? Nun, steigende Zinsen haben bereits zu einem Einbruch bei Aktien, Anleihen, Gold, Kryptowährungen - und so ziemlich allem anderen - geführt. Selbst der Rohstoffsektor, der in der ersten Hälfte dieses Jahres gut lief, ist stark gefallen.Tatsächlich hat auf der Long-Seite praktisch nichts funktioniert, außer Bargeld und der USD. Leider ist das Gemetzel für die meisten noch nicht vorbei, und das Tempo des Rückgangs wird sich nur noch verstärken. Hier ist der Grund, warum dies der Fall sein sollte. Die bisherige zyklische Hochwassermarke für die FFR lag bei 2,5%. Sie wurde im Dezember 2018 erreicht. Powell und Co. drohen nun damit, denselben Kreditzins, der vor vier Jahren die Wirtschaft zum Erliegen brachte, fast zu verdoppeln.Ebenso lag der zyklische Höchststand der Rendite der US-Benchmark-Staatsanleihen bei 3,22% im November 2018. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts liegt sie bei 3,8%. Ein FFR von 2,5% und eine 10-Jahresanleiherendite von 3,22% waren die Zinssätze, die sich für die Wirtschaft und die Märkte im Jahr 2018 als einfach zu hoch erwiesen. Die damalige Schuldenlast war einfach zu hoch, um diese höheren Kreditkosten zu verkraften. Außerdem waren die Vermögenspreise so überhöht, dass die Konkurrenz durch festverzinsliche Wertpapiere die Anleger dazu veranlasste, riskantere Aktien abzustoßen und in die relative Sicherheit von Staatsanleihen zu flüchten.Tatsächlich hat sich die Höhe der Kreditkosten, die erforderlich ist, um die Wirtschaft zu brechen, im Laufe der Zeit verringert, während der Grad der wirtschaftlichen Anfälligkeit zugenommen hat. Um die NASDAQ-Blase im Jahr 2000 zum Platzen zu bringen, war eine FFR von 6,5% erforderlich. Es war eine etwas niedrigere FFR von 5,25%, die schließlich die Immobilienblase von 2006 zum Platzen brachte. Im Jahr 2018 stieg die FFR im Laufe von drei Jahren auf nur 2,5%, aber das war alles, was nötig war, um die Wirtschaft und die Märkte ins Wanken zu bringen.Die Fakten zeigen, dass die wirtschaftlichen Bedingungen im Jahr 2018 die Fed in eine viel bessere Lage versetzten, mit steigenden Kreditkosten umzugehen, als dies heute der Fall ist. Völlig lächerlich ist, dass die Fed die Unverfrorenheit besitzt, von einer sanften Landung der Wirtschaft während des aktuellen Zyklus der geldpolitischen Straffung zu schwadronieren, obwohl das wirtschaftliche Szenario viel schlechter ist als noch vor vier Jahren. Und natürlich verbreitet die Wall Street den Mythos von der sanften Landung der Fed eifrig weiter.Werfen wir einen genaueren Blick auf die Schuldenlast, das Niveau der Vermögenspreise und das BIP-Wachstum im Jahr 2018 und vergleichen wir diese Daten mit der heutigen Situation. Das BIP-Wachstum im Jahr 2018 wies einen recht gesunden Wert von 2,9% für das Gesamtjahr auf. Im Jahr 2022 lag das Wirtschaftswachstum bisher bei SAAR-Werten von -1,6% für Q1, -0,6% für Q2, und die Konsensschätzungen für Q3 liegen unter 1%.Im Wesentlichen ist die Wirtschaft heute viel schwächer als im Jahr 2018. Trotz des Gemetzels, das wir bisher in diesem Jahr am Aktienmarkt erlebt haben, ist die Bewertung von Aktien im Vergleich zur zugrunde liegenden Wirtschaft heute immer noch höher als vor vier Jahren. Das TMC/BIP lag Ende 2018 bei 123%, heute liegt es bei 145%.Wir hören oft, dass die amerikanischen Verbraucher und Unternehmen aufgrund des erfolgten Schuldenabbaus in einer viel besseren Verfassung sind. Daher, so wird behauptet, sei es für die Wirtschaft einfach ein viel besseres Umfeld, um die steigenden Zinsen zu verkraften. Allerdings lag die Gesamtverschuldung der USA im Verhältnis zum BIP im Jahr 2018 bei 775%. Im Jahr 2022 ist sie auf 810% angestiegen und ist im Vergleich zu historischen Werten derzeit extrem hoch.