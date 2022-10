Sayona Mining: Quebec-Eisenbahnvertrag für NAL-Transporte unterzeichnet

Brisbane - Der aufstrebende Lithiumproduzent Sayona Mining Ltd. (ASX: SYA) (FRA: DML) (OTCMKTS: SYAXF) hat eine Transportlösung für seinen nordamerikanischen Lithiumbetrieb (NAL) entwickelt, wobei ein Bahnbetreiber aus Quebec den Auftrag zur Lieferung von NAL-Spodumen (Lithium) erhielt ) Konzentrieren Sie sich auf Backbord.Im Rahmen der Vereinbarung wird Solurail Logistique Inc., ein auf Massengutumschlag und Schienenlogistik spezialisiertes Unternehmen aus Val d'Or, für den Transport von Lithium vom NAL-Betrieb in La Corne zum Hafen von Trois-Rivières zur Lieferung an die Kunden verantwortlich sein.Der Vertrag über 43 Millionen CAD (ca. 48 Millionen AUD) umfasst die Anmietung von 110 Fahrzeugen (Schienenfahrzeugen), wobei die Ausrüstung für die Wiederaufnahme der Produktion bei NAL im ersten Quartal 2023 zur Verfügung gestellt wird.Die Vereinbarung folgt den jüngsten Fortschritten bei NAL im Hinblick auf die Wiederaufnahme der Produktion, einschließlich der Auswahl eines Bergbaubetreibers, des Quebecer Unternehmens L. Fournier und Fils, wobei die Genehmigung und Beschaffung weitgehend abgeschlossen sind. Sayona hat auch eine vorläufige Machbarkeitsstudie für die Produktion von Lithiumcarbonat bei NAL gestartet, in der Optionen für die nachgelagerte Verarbeitung, einschließlich Lithiumhydroxid, bewertet werden.Guy Laliberte, CEO von Sayona Quebec, sagte, die Vereinbarung sei ein weiterer wichtiger Schritt bei der Wiederaufnahme des Betriebs von NAL."Wir freuen uns sehr, mit einem lokalen Unternehmen zusammenzuarbeiten, das es Sayona ermöglicht, seine Kunden problemlos per Bahn zu beliefern und gleichzeitig in der Region stärkere Wurzeln zu schlagen", sagte Herr Laliberte."Der strategische Standort von Solurail in der Region Abitibi-Temiscamingue und das Know-how, das es im Bereich Umschlag und Spedition entwickelt hat, sind Schlüsselelemente, die zum Erreichen unserer gemeinsamen Ziele beitragen werden, während wir die Produktion dieses wichtigen Batteriemetalls in Quebec vorantreiben."Als Umschlag- und Transferspezialist betreibt Solurail eines der wenigen Bahnterminals im Nordwesten von Quebec, das über die entsprechende Ausrüstung verfügt, um groß angelegte Operationen effizient und sicher durchzuführen. Es bietet auch integrierte intermodale Dienste, um große Mengen über seine Straßen- und Schienenpartner zu transportieren.Brett Lynch, Managing Director von Sayona, kommentierte: "Die Sicherstellung des notwendigen Weges zur Markteinführung ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit bei der Wiederaufnahme des Betriebs bei NAL. Wir sind entschlossen, so viele lokale Lieferanten wie möglich einzustellen, um ein verstärktes Engagement mit lokalen Interessengruppen zu fördern und die Position von Quebec zu stärken als führender Lieferant von Batteriemetallen nach Nordamerika." Sayona Mining Ltd. (ASX: SYA) (OTCMKTS: SYAXF) ist ein australisches, an der ASX gelistetes (SYA) Unternehmen, das sich auf die Beschaffung und Entwicklung der Rohstoffe konzentriert, die zum Bau von Lithium-Ionen-Batterien für den Einsatz in den schnell wachsenden neuen und grünen Technologiesektoren erforderlich sind . Das Unternehmen verfügt über Lithiumprojekte in Quebec, Kanada, und in Westaustralien.Bitte besuchen Sie uns unter www.sayonamining.com.auBrett Lynch, GeschäftsführerTelefon: 61 (7) 3369 7058E-Mail: info@sayonamining.com.au