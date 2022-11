Eine falkenhafte Kehrtwende

Der jüngste Aufschwung des Bärenmarktes beruhte auf der guten Saisonalität, der Hoffnung auf einen typischen Aufschwung bei den Zwischenwahlen und den Gerüchten über einen Schwenk der Fed. Die Wall Street findet immer eine Erklärung für eine Erholung in einem Bärenmarkt. Die negativen Wirtschafts- und Liquiditätszyklen bleiben jedoch unverändert: Die Fed erhöht die Zinsen in eine Rezession hinein. Powell mag seine letzte Zinserhöhung um 75 Basispunkte am 2. November vollzogen haben. Aber eine weitere Zinserhöhung um 50 Basispunkte wird wahrscheinlich im Dezember erfolgen, und die reguläre Anhebung um 25 Basispunkte wird im Februar erfolgen. In der Zwischenzeit wird die Geldmenge durch die quantitativen Straffungsmaßnahmen in Höhe von 95 Milliarden Dollar im Monat rapide abgebaut.Das ist es, was Ihnen die Wall Street als Kehrtwende vorgaukeln will. Die Fed könnte in der Tat im Dezember zu einem langsameren Tempo der Zinserhöhungen übergehen. Sie wird jedoch eine restriktive Fed Funds Rate (FFR) von fast 5% für mehrere Monate beibehalten, sobald dieses Niveau erreicht ist. Powell hat dies auf seiner letzten FOMC-Pressekonferenz sehr deutlich gemacht. Die FFR wird höher sein, als sie im September gedacht hat. Außerdem sagte der Vorsitzende Powell, es sei äußerst verfrüht, über eine Pause bei der Zinserhöhung nachzudenken.Was bedeutet das nun für den Aktienmarkt? Die Talsohle ist nicht erreicht, wenn die Aktienbewertung 150% der Gesamtwirtschaft (TMC/BIP) entspricht. Während der Rezession im Jahr 2000 erreichte der NASDAQ seinen Tiefpunkt bei 71% TMC/BIP, gegenüber 142% auf dem Höchststand. In der Großen Rezession erreichten die Aktien ihren Tiefpunkt bei 45% TMC/BIP, nachdem sie zuvor 105% erreicht hatten. Selbst während der Pandemie-Rezession sank das Verhältnis von TMC zu BIP von 152% auf 120%. Alle diese Tiefststände waren mit einer Fed verbunden, die die Zinssätze rasch auf 1% oder darunter senkte. Und im Falle der Rezessionen von 2008 und 2020 war die Fed auch mit dem massiven Gelddrucken beschäftigt, das als Quantitative Easing bekannt ist. Markttiefs treten nicht auf, nur weil die Fed das Tempo der Zinserhöhungen von 75 Basispunkten auf 50 Basispunkte reduziert. Jede Rezession in der Vergangenheit wurde durch massive geldpolitische und fiskalpolitische Anreize bewältigt. Aber bei einer Inflation, die fast ein Rekordhoch erreicht hat, sind der Regierung einfach die Hände gebunden.Und glauben Sie bitte nicht, dass Regierungen und Zentralbanken die Preise von Vermögenswerten automatisch nach Belieben in die Höhe treiben können - egal, wie sehr sie es versuchen. So liegt beispielsweise die chinesische Börse in Shanghai immer noch 50% unter ihrem Höchststand von 2007, und der japanische Nikkei Dow liegt 30% unter seinem Höchststand von vor 33 Jahren. Diese Zahlen beziehen sich auf den Nominalwert!Werfen wir einen Blick auf einige der jüngsten Wirtschaftsdaten, die bestätigen, dass das BIP von Tag zu Tag schwächer wird und auf eine brutale Rezession hindeutet: 37% der kleinen Unternehmen in den USA, die die Hälfte aller Arbeitnehmer beschäftigen, können ihre Miete nicht mehr bezahlen. Amazon, der größte Online-Händler Amerikas, verfehlte den Umsatz im dritten Quartal und gab eine Warnung für das vierte Quartal ab, das das langsamste Wachstum in der Geschichte des Unternehmens sein soll. Die Anträge auf neue Hypotheken für Eigenheime gingen im Jahresvergleich um 41% zurück, während die Hypothekenzinsen den höchsten Stand seit 20 Jahren erreicht haben - über 7% mit steigender Tendenz. Und die ISM-Umfrage für den Dienstleistungssektor ergab, dass sich die Wirtschaft im Oktober zwar gegenüber dem Vormonat verlangsamt hat, die Preise aber immer noch schneller steigen.Der Verbraucher schwächelt, und dennoch erklärte der Fed-Vorsitzende Powell auf seiner letzten Pressekonferenz gegenüber der Wall Street, dass er in der Tat einen Kurswechsel vollziehe... allerdings in Richtung einer falkenhaften Haltung. Es steht eine steile Rezession bevor, und die Fed kann nichts tun, um sie aufzuhalten. Es ist keine Wahl. Wenn Powell jetzt eine echte taubenhafte Kehrtwende zurück zu Nullzinspolitik und QE vollziehen würde, würde dies zu einer unaufhaltsamen Inflation führen. Folglich würden die langfristigen Zinssätze bald in die Höhe schnellen und die Regierung und die Wirtschaft zahlungsunfähig machen. Nach dem anfänglichen reflexartigen Anstieg der Aktienkurse bei einer solchen Ankündigung einer Zinspause/-senkung oder einer Rückkehr zu QE würden die Vermögenspreise daher ohnehin bald abstürzen, und die Fed hätte es mit einer viel schwierigeren Inflationssituation zu tun, mit der sie später fertig werden müsste. Daher wird es in absehbarer Zeit keine solche Lockerung geben, sondern lediglich ein Einfrieren des FFR auf einem im Vergleich zu den letzten 14 Jahren sehr hohen Niveau. Zusammen mit einer Rekorddosis von QT.Angesichts des Ausmaßes der Vermögensblasen und der Verschuldung in der Wirtschaft ist eine Depression eine reale Möglichkeit. Und ein Zusammenbruch des Aktienmarktes bei diesen Preisen ist nach wie vor zu erwarten. Wenn der S&P 500 nur zu einem historisch hohen Wert von 100% TMC/BIP zurückkehren würde, würde dies einen Rückgang um weitere 30% bedeuten. Das käme zu den bereits erlittenen Verlusten hinzu. Sie müssen in Ihrem 60/40-Portfolio, das Sie kaufen und halten, nicht noch eine solche Schlappe hinnehmen. Aktives Management ist in dieser Boom/Bust-Welt, die vollständig von schwachsinnigen Zentralbankern kontrolliert wird, obligatorisch geworden.© Michael PentoDer Artikel wurde am 3. November 2022 auf www.pentoport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.