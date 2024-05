Wirtschaft rutscht langsamer in die Rezession, ist aber noch nicht so weit

Die jüngste Flut von Wirtschaftsdaten deutet weiterhin auf eine sich abschwächende Wirtschaft hin, die jedoch noch nicht in eine Rezession abrutscht. Der Philly Fed Index wurde Ende letzter Woche veröffentlicht. Der Diffusionsindex für die derzeitige allgemeine Aktivität ging im Mai um 11 Punkte auf 4,5 zurück. Der Index für die Auftragseingänge sank von 12,2 auf -7,9, der erste negative Wert seit Februar, und der Index für die Verschiffungen fiel von 19,1 auf -1,2, der erste negative Wert seit Januar.In dieser Woche wurden auch Daten zur US-Industrieproduktion veröffentlicht. Sie blieb im April gegenüber dem Vormonat unverändert, während die Industrieproduktion um 0,3% zurückging. Der Conference Board Leading Economic Index für die USA ging im April 2024 um 0,6% auf 101,8 zurück, nachdem er im März um 0,3 Prozent gesunken war. Dies ist, was das Gremium über seinen letzten Messwert zu sagen hatte:"Ein weiterer Rückgang des LEI in den USA bestätigt, dass die wirtschaftliche Lage sich weiter verschlechtert. Die Verschlechterung der Konjunkturaussichten der Verbraucher, schwächere Auftragseingänge, ein negativer Renditespread und ein Rückgang der Baugenehmigungen trugen zum Rückgang im April bei. Darüber hinaus trugen die Aktienkurse zum ersten Mal seit Oktober letzten Jahres negativ bei. Zwar deuten die Sechsmonats- und Jahreswachstumsraten des LEI nicht mehr auf eine bevorstehende Rezession hin, doch deuten sie nach wie vor auf erheblichen Gegenwind für das bevorstehende Wachstum hin.In der Tat dürften die hohe Inflation, die hohen Zinsen, die steigende Verschuldung der privaten Haushalte und die aufgebrauchten Ersparnisse der Pandemie die US-Wirtschaft auch im Jahr 2024 belasten. Infolgedessen gehen wir davon aus, dass sich das reale BIP-Wachstum im Zeitraum von Q2 bis Q3 2024 auf unter 1% verlangsamen wird."Auch marktbasierte Daten geben eine Warnung aus. Die Renditekurve ist seit Juli 2022 invertiert. Der Spread der Renditekurve für 10-jährige minus 2-jährige Staatsanleihen erlebt jetzt die längste Umkehrung in der Geschichte. Dieser Indikator ist seit 1955 ein nahezu perfekter Vorhersagewert für Rezessionen. Die einzige Ausnahme bildete 1965. Damals gab es keine Rezession, aber das BIP-Wachstum brach von 10% Wachstum auf 0,2% ein, und der Markt fiel um 20%. Also ja, das zählt wirklich nicht als Ausnahme.Wenn Sie den Index der führenden Wirtschaftsindikatoren, den Nettoprozentsatz der Banken, die ihre Kreditvergabestandards verschärfen, die Verringerung der Fed-Bilanz, die schrumpfende M2-Geldmenge, die negativen ISM-Umfragen und die umgekehrte Renditekurve ignorieren wollen, können Sie das auf eigene Gefahr tun. Sie alle deuten auf eine schwächelnde Wirtschaft hin. Wir müssen jedoch sehen, dass sich die Kreditspreads ausweiten und die finanziellen Bedingungen verschärfen, bevor wir glauben, dass eine Rezession und ein Bärenmarkt unmittelbar bevorstehen. Und das ist derzeit einfach nicht der Fall. Nichtsdestotrotz tickt die Uhr in Richtung Rezession und einer weiteren Kreditkrise, da die gigantische Schuldenlast mit viel höheren Zinssätzen einhergeht.Der Grund dafür ist, dass die Inflation die Mittelschicht bereits ausgemerzt hat. 78% der Verbraucher leben von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck, d. h. sie geben ihr gesamtes Einkommen für das Lebensnotwendige aus und haben nichts zum Sparen übrig. 80% der Verbraucher verfügen über weniger als 5.000 Euro an Ersparnissen, 50% haben 500 Dollar oder weniger auf der Bank, und 36% haben mehr Kreditkartenschulden als Ersparnisse. Laut TransUnion hat der Durchschnittsverbraucher 6.218 Dollar Schulden auf seinen Kreditkarten, 8,5% mehr als im Vorjahr. Wenn Sie einen weiteren Beweis dafür brauchen, dass die Verbraucher am seidenen Faden hängen, dann hat Target (TGT) am Mittwoch seine Ergebnisse veröffentlicht.Das große Einzelhandelsunternehmen gab bekannt, dass die Umsätze im Jahresvergleich um 3% zurückgegangen sind - was bei einer offiziellen Inflationsrate von 3,5% schwer zu verkraften ist - und verfehlte auch die Gewinnschätzungen der Wall Street, da das Unternehmen auf einen Verbraucher hinwies, der von den hohen Preisen ermüdet ist und daher weniger Ermessensartikel und Lebensmittel kauft. TGT-Aktien fielen um 8%.Der springende Punkt ist, dass es in den letzten vier Jahren zu einem noch nie dagewesenen Inflationsschub gekommen ist. Deshalb müssen die Preise fallen und nicht nur langsamer steigen, um den Verbraucher und die Wirtschaft zu heilen. Eine gesunde Wirtschaft ist ohne eine gesunde Mittelschicht nicht möglich. Denn es ist die Mittelschicht, die die meiste Arbeit leistet und den Großteil der Waren und Dienstleistungen in der Wirtschaft produziert. Die Armen kassieren vom Staat, und die Wohlhabendsten unter uns leben in der Regel von passiven Einkünften aus Dividenden und Zinsen.Lassen Sie uns über Gold im Vergleich zu Aktien sprechen. Während die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Average in dieser Woche ein Allzeithoch von 40.000 erreicht haben, liegt der breiter gefasste Russell 2000 um 15% unter seinem Ende 2021 erreichten Höchststand. Der Markt ist nach wie vor gespalten, während sich das Wohlstandsgefälle zwischen den Verbrauchern weiter vergrößert. Eine durch die Inflation ausgehöhlte Mittelschicht führt zu einem ungesunden Markt, was am besten durch einen Blick auf die Renditen von Gold im Vergleich zum S&P 500 verdeutlicht wird.Laut Jay Taylor hatte der S&P 500 in den Jahren seit 2000 acht Verlustjahre mit einem durchschnittlichen Verlust von 13,46%. Gold verlor in 7 Jahren gegenüber dem Dollar an Wert, aber der durchschnittliche Verlust betrug nur 7,31%. Die Gewinnjahre für den S&P lagen im Durchschnitt bei 16,78% und für Gold bei 16,45%. Bei der Messung des Risikos in Bezug auf die Volatilität war der S&P insgesamt also riskanter als Gold. Wie oft wird das in den Mainstream-Finanzmedien thematisiert? Sie tun es nicht, denn in Wirklichkeit sind sie nur eine Werbekampagne für die Wall Street.Ein 60/40-Portfolio zu kaufen und zu halten ist ein Dodo-Bird-Investment. Der Schlüssel zum Anlageerfolg liegt darin, die zweite Ableitung der Inflation richtig zu erkennen und zu wissen, welche Anlageklassen, Stilfaktoren und Sektoren man in jeder makroökonomischen Situation besitzen sollte.© Michael PentoDer Artikel wurde am 23. Mai 2024 auf www.pentoport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.