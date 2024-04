In Washington wachsen jetzt scheinbar Bananen

Powell und der FOMC sehnen sich nach Zinssenkungen und einer Beendigung der quantitativen Straffung, obwohl die Inflation laut NFIB- und ISM-Umfragen das wichtigste Thema für die Unternehmen ist. Die Fed spricht immer noch von mehreren Zinssenkungen in diesem Jahr und einer baldigen Halbierung des Tempos der quantitativen Straffung, obwohl sie ihr Inflationsziel von 2% in den letzten drei Jahren deutlich verfehlt hat. Und die Inflation entfernt sich weiter von diesem Ziel. Der US-Verbraucherpreisindex stieg im März um 3,5% im Jahresvergleich, gegenüber 3,2% im Februar.Doch der Vorsitzende Powell und der FOMC bleiben unbeeindruckt. Unsere Zentralbank will die Geldpolitik lockern, obwohl wir massive Vermögensblasen bei Aktien und Immobilien haben. Die Hauspreise sind für die meisten Amerikaner bereits unerschwinglich. Nach Angaben des Wall Street Journal sind die Lebensmittelpreise in den letzten vier Jahren um 36,5% gestiegen, und die rasant steigende Inflation hat dazu geführt, dass 78% der US-Verbraucher von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck leben müssen. Die Kreditspannen sind eng und werden immer enger, die finanziellen Bedingungen sind einfach und werden immer einfacher, und die Rohstoffpreise sind in die Höhe geschossen.Dennoch ist Powell immer noch wild entschlossen, die Zinssätze zu senken und das Tempo des QT zu reduzieren. Warum? Die Fed kümmert sich um die Banken, nicht um die Kaufkraft des Dollar und den Lebensstandard der Verbraucher. Die Vermögenswerte der Banken, bei denen es sich in erster Linie um Pfandbriefe und US-Staatsanleihen handelt, stehen unter Wasser. Durch die Senkung der Zinssätze hofft die Fed, den Abwärtsdruck auf die Preise dieser Anleihen zu verringern. Auch die Refinanzierungsmauer der Unternehmen wird jetzt durchbrochen. Unternehmensschulden in Höhe von 1,8 Billionen Dollar müssen bis Ende 2025 refinanziert werden. Die Refinanzierungskosten sind um 45% gestiegen. Darüber hinaus werden die Zinszahlungen der US-Regierung für ihre ausstehenden öffentlich gehandelten Schulden bis 2025 auf 1 Billion Dollar ansteigen.Die US-Staatsverschuldung steigt rasant an, ebenso wie die Kosten für die Finanzierung dieser Schulden. Die Verschuldung der privaten US-Haushalte liegt jetzt bei 20 Billionen Dollar, gegenüber 15,6 Billionen Dollar im Jahr 2019. Die Verbraucher haben heute viel mehr revolvierende Kredite als zu Beginn der globalen Finanzkrise. Ihr Bestand an Kreditkartenschulden, HELOC und Privatkrediten hat während des aktuellen Straffungszyklus der Fed zu einem Einkommensverlust von insgesamt 200 Milliarden Dollar geführt. Aus all diesen Gründen will und muss Powell die Kreditkosten rasch senken.Derzeit wird behauptet, die US-Wirtschaft sei stark und die Inflationsrate werde bald wieder das 2%-Ziel erreichen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Die Inflation zerstört die Mittelschicht, und ohne eine lebensfähige Mittelschicht kann man keine lebensfähige Wirtschaft haben. Die meisten der vermeintlich guten Wirtschaftsdaten messen lediglich die steigende Inflation. So stiegen die Einzelhandelsumsätze im März um 0,7% und damit deutlich stärker als der Dow-Jones-Konsens für einen Anstieg um 0,3% erwartet hatte. Ohne Berücksichtigung der Einnahmen aus dem Automobilsektor stiegen die Einzelhandelsumsätze um 1,1% und lagen damit weit über der Schätzung von 0,5%.Die Kernkontrollgruppe, bei der Kraftfahrzeuge und Kraftstoffe herausgerechnet werden und die zur Ermittlung des BIP-Anstiegs herangezogen wird, stieg ebenfalls um 1,1%. Natürlich haben die Wall Street und der MSFM einen Freudensprung gemacht, weil die Verbraucherausgaben angeblich so robust waren. Dabei vergessen sie jedoch fast immer zu erwähnen, dass die Einzelhandelsumsätze in nominalen Werten ausgewiesen werden. Das heißt, was die Einzelhandelsumsätze im März wirklich gemessen haben, war der Anstieg der Preise. Schließlich ist es höchst unwahrscheinlich, dass der Sprung von 6% bei den 19 im CRB-Index enthaltenen Rohstoffen im März nicht zu einem deutlichen Anstieg der US-Verbraucherpreise geführt hat.Daher schreien die Marktpreise, dass die Inflation schnell steigt, viel schneller als der nominale Anstieg der Einzelhandelsumsätze um 1,1%. Wenn man also wissen wollte, wie sich die Verbraucherausgaben real entwickelt haben, würde man höchstwahrscheinlich eine negative Zahl erhalten. Aber es ist viel einfacher, die Wirtschaft als stark zu bezeichnen, als zu beklagen, dass die Inflation heiß läuft und die Regierung sie nicht angemessen bekämpfen kann, ohne das Finanzsystem ins Chaos zu stürzen. In der Tat bereitet unsere Zentralbank Schritte vor, um die Inflationsrate von ihrem bereits belastenden Niveau aus zu erhöhen.Die Inflation treibt die Renditen in die Höhe. Die Fed hat keine Kontrolle über die langfristigen Zinssätze, und diese Renditen schnellen in die Höhe, was zu mehr Stress auf dem Immobilienmarkt führt. Die Zahl der Baubeginne ist im März um 14,7% gesunken, während die Schätzung einen Rückgang von nur 2,4% vorsah. Die Baugenehmigungen gingen um 4,3% zurück, während die Prognose einen sehr bescheidenen Rückgang von nur 0,9% vorsah. Das Preis-Einkommens-Verhältnis bei Eigenheimen ist bereits auf einem Allzeithoch. Wenn man dann noch Hypothekenzinsen, Steuern und Versicherungen hinzurechnet, wird der Kauf eines neuen Hauses für einen steigenden Prozentsatz der Amerikaner unerschwinglich. Es ist unmöglich, eine starke Wirtschaft zu haben, wenn Immobilientransaktionen eingefroren sind und die Immobilienpreise so weit von dem entfernt sind, was der freie Markt tragen kann.Wenn die Immobilienpreise und Aktienbewertungen zu ihrem historischen Durchschnitt in Bezug auf Einkommen und BIP zurückkehren würden, wäre ein Rückgang von etwa 40% gegenüber dem derzeitigen Niveau erforderlich, und das würde das Bankensystem und die Wirtschaft ins Chaos stürzen. Natürlich offenbart der Goldbullenmarkt die Wahrheit über die Wirtschaft, die Inflation und den Zustand der Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung. Warum steigt der Goldpreis so stark an? Natürlich ist da der aktuelle geopolitische Konflikt, der jetzt besonders akut ist, da der Iran als Vergeltung für die Bombardierung seines diplomatischen Komplexes in Syrien einen direkten Angriff auf Israel unternimmt.Hinzu kommt der anhaltende Rückenwind durch ausländische Zentralbanken, die ihre Währungsreserven außerhalb des US-Dollar diversifizieren und in Gold anlegen wollen, das nicht von Sanktionen und Beschlagnahmungen betroffen ist. Die Wahrheit ist, dass viele Zentralbanken Gold gehortet haben. Den Daten des World Gold Council zufolge haben sie im Januar 2024 etwa 39 Tonnen zu den weltweiten Goldreserven hinzugefügt, wobei die Türkei und China zwei große Käufer waren. Die türkische Zentralbank war der größte Käufer und stockte ihre offiziellen Goldbestände um 12 Tonnen auf. Auch die People's Bank of China verzeichnete einen Anstieg ihrer Goldreserven um 10 Tonnen und damit den 15. aufeinanderfolgenden Monat. Andere Zentralbanken, darunter Indien, Kasachstan, Jordanien und die Tschechische Nationalbank, trugen ebenfalls zu den Nettokäufen bei.Doch während die Zentralbanken ihre Goldvorräte aufgestockt haben, hat der Durchschnittsanleger Papiergold verkauft, was bei den börsengehandelten Fonds zu Nettoabflüssen führte. Nach Angaben des World Gold Council verloren die börsengehandelten Fonds im März 469 Millionen US-Dollar und in den letzten acht Monaten insgesamt 2,8 Milliarden US-Dollar. In der Zwischenzeit deuten anekdotische Beweise auf das Interesse von Kleinanlegern am Besitz von physischen Edelmetallen hin, wobei der beliebte Einzelhändler Costco in den Goldrausch eingestiegen ist.Die Zugänglichkeit von Costco macht es für den Durchschnittsbürger einfacher, Edelmetalle in sein Portfolio aufzunehmen. Als Costco-Mitglied können Sie jetzt Goldbarren und Silbermünzen kaufen. Der Einstieg von Costco in das Edelmetallgeschäft hat viel Aufmerksamkeit erregt. Das Angebot ist preiswerter als das der meisten Konkurrenten und macht Gold zu einem günstigen Preis für die breite Masse verfügbar. Das Angebot ist sogar so erfolgreich, dass dem Einzelhändler ständig die Bestände ausgehen.Ich glaube jedoch, dass der Hauptgrund für die steigende Nachfrage der Verbraucher nach Gold darin liegt, dass die Anleger erkennen, dass die Fed die Kontrolle über die Inflation verliert und sich nun chronisch in einem Zinssenkungsprogramm befindet. Mit anderen Worten: Unsere Zentralbank wird höchstwahrscheinlich in die Falle tappen, dass sie gezwungen ist, jedes Jahr Billionen von Dollar zu drucken - was zu mehr Inflation führt - und Staatsanleihen zu kaufen, um zu verhindern, dass die Zinssätze unaufhaltsam nach oben klettern. Das Ergebnis dieser Praxis sind sinkende Realzinsen, bei denen die Nominalzinsen langsamer steigen als die Inflationsrate. Dies ist der letzte Versuch einer Zentralbank, die Zahlungsunfähigkeit des Staates zu mildern. Dies ist das Umfeld, in dem Gold am besten gedeiht.Natürlich klingt es weit hergeholt, dass dies jemals in den Vereinigten Staaten von Amerika geschehen könnte. Aber wie viele Menschen hätten vor 20 Jahren geglaubt, dass die USA jährliche Defizite in Höhe von mehreren Billionen Dollar haben würden, von denen die meisten von der Fed mit Leichtigkeit monetarisiert werden? Leider ist Washington D.C. dabei, die einst mächtige US-Wirtschaft in eine Bananenrepublik zu verwandeln. Das Anlageumfeld ändert sich rapide. Das Kaufen-und-Halten-Portfolio muss grundlegend überarbeitet werden.© Michael PentoDer Artikel wurde am 19. April 2024 auf www.pentoport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.