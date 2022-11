Technische Marktanalyse vom 19.11.2022: Gold, Rohöl, Euro

Quelle: ProRealTime.com

Der Trendbruch des Abwärtstrends lief bereits furios für Gold. Anschließend konnte sogar die latente Widerstandszone überwunden werden. Es ist allerdings auch üblich, dass nach Ausbrüchen eine Korrekturbewegung beginnt. Diese führte nun die Notierung des Edelmetalls zurück an die Ausbruchslinie. Der Widerstand, der sich im Bereich von 1.800 USD aufgebaut hatte, wurde zuvor nicht erreicht. Eine Ausweitung der aktuellen Korrektur könnte daher durchaus erfolgen. Insgesamt hat sich die Lage aber klar verbessert und ein erneuter Test der Unterstützung im Bereich von 1.610 USD ist derzeit nicht zu erwarten.Es kann sein, dass es nur Zufall war, aber zum Wochenschluss konnte ich an den Anzeigetafeln der Tankstellen unserer Region einen gewissen Rückgang beobachten. Es ist nun deutlich im Chart zu erkennen, dass der Öl-Preis erneut am Widerstand von ca. 100 USD gescheitert ist. Nun ist der Preis für Öl wieder an einer Unterstützungszone angekommen. Diese könnte nun halten, da auch die Indikatoren bereits im überverkauften Bereich notieren. Ein Durchbruch nach unten würde ein neues wichtiges Signal bedeuten.Der Anstieg des Euro brachte einen Test der übergeordneten Abwärtstrendlinie hervor. Der Test dieser Linie erfolgte mit einer Art Hammerformation. Dieser Hammer wurde zwar zunächst nicht bestätigt, für einen Ausbruch über diese Trendlinie war die Kraft aber nicht vorhanden. Mit den anstehenden Verkaufssignalen bei den Indikatoren dürfte ein solcher Ausbruch nur schwer zu erreichen sein.© Christoph GeyerCFTe