Scotch Creek beginnt mit Phase-1-Bohrungen auf Highlands West

VANCOUVER, November 2022 - Scotch Creek Ventures Inc. (www.scotch-creek.com (the "Company") (CSE: SCV) (FWB: 7S2) (OTC: SCVFF) (Scotch Creek oder das Unternehmen) freut sich, den Beginn des Phase-I-Bohrprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt Highlands West (Highlands) bekannt zu geben.Das Projekt Highlands grenzt direkt an die Lithiummine Silver Peak von Albemarle, dem einzigen Lithiumproduzenten Nordamerikas. Die jüngsten positiven geophysikalischen Ergebnisse der eingehenden Gravitations-, Seismik- und Hybrid-Source Audio-Magnetotellurics-(HSAMT) -Messungen ermittelten wichtige unterirdische Merkmale im zentralen Bereich des Konzessionsgebiets Highlands, was das Unternehmen dazu veranlasste, die Claims bei Highlands um weitere 400 Acres zu erweitern und das Phase-I-Bohrprogramm zu planen.Die kombinierten Ergebnisse der umfassenden geophysikalischen Messungen, die bei Highlands absolviert wurden, weisen auf unterirdische Gegebenheiten hin, die von stark geschichteten Beckenfüllungseinheiten dominiert werden. Es wird angenommen, dass es sich bei diesen äußerst viel versprechenden Sedimentgesteinen um Ton- und Schlammsteine sowie vulkanische Schichten handelt, die sich in einer Reihe von verwerfungsbedingten Becken im Bereich des Konzessionsgebiets angesammelt haben.Wir freuen uns sehr über die Aufnahme des ersten Bohrprogramms auf unserem aussichtsreichen Lithiumprojekt Highlands, sagt David Ryan, CEO von Scotch Creek. Dies ist das erste eingehende Explorationsprogramm innerhalb des westlichen Teils des Clayton Valley. Die Explorationsziele sind die Bohrung eines Kerns mit großem Durchmesser durch gut geschichtete Abfolgen der Stratigraphie an Beckenfüllungseinheiten, wie unsere zuvor erfassten seismischen Daten gezeigt haben. Die entnommenen Kern- und Grundwasserproben werden anschließend protokolliert und analysiert, um hoffentlich eine bedeutende Lithiumlagerstätte zu entdecken.- Das Bohrprogramm wird sowohl auf lithiumhaltige Sole als auch auf Tonstein abzielen.- Es wurden 6 hochwertige Bohrziele identifiziert.- Die Phase-I-Bohrungen mit einer geschätzten Gesamtlänge von 6.000 Fuß werden auf 3 Zielen erfolgen.- PQ-Kernbohrungen und Wasserprobenahmen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68300/ScotchCreek_211122_DEPRCOM.001.pngHerr Robert D. Marvin, der qualifizierte Sachverständige von Scotch Creek, sagt dazu: Unsere bisherigen seismischen Daten zeigen, dass die flach liegenden bis strukturell geneigten und verzogenen, gut geschichteten Einheiten mit jüngerem Kiesstein bedeckt sind, der von der Silver Peak Range und westlich des Clayton-Beckens abgelöst wurde. Auf Grundlage der ausgewerteten seismischen Daten weist die aus Kies bestehende Deckschicht eine Mächtigkeit von weniger als 300 Fuß aus. Die von uns ermittelten Bohrziele liegen innerhalb der interpretierten Sedimente, die das Verdunstungsbecken unterhalb der Deckschicht in einer Tiefe von 300 bis 1700 Fuß unter der Oberfläche füllen. Die geplanten Bohrlöcher haben zahlreiche Ziele, darunter mächtige Pakete mit Dutzenden von scharf reflektierten Wellen (Reflexionsseismik) in Abständen von 500 bis 700 Fuß. Diese Explorationsarbeiten werden es dem Team von Scotch Creek ermöglichen, die Bohrkerne zu untersuchen und zu beproben sowie das Grundwasser im Detail zu testen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68300/ScotchCreek_211122_DEPRCOM.002.pngDas Konzessionsgebiet Highlands erstreckt sich über 318 Seifenerz-Claims mit 6.360 Acres Grundfläche und befindet sich im Südosten des südlichen Clayton Valley. Es ist über asphaltierte Straßen von Tonopah und Goldfield aus erreichbar ist.Das Clayton Valley ist ein Lithiumsole-Distrikt, der in der Esmeralda-Formation liegt, einer Abfolge von Gesteinen, die ein Seebecken füllen und Zonen mit vulkanischer Asche und salzhaltigen Evaporiteinheiten enthalten. Regional stammen diese Esmeralda-Gesteine aus dem späten Miozän bis frühen Pleistozän, d. h. sie sind zwischen 1 Million und 5 Millionen Jahren alt. Das Sole-Produktionsfeld von Albemarle in Clayton liegt in schwach bis nicht-lithifizierten vulkanischen Aschehorizonten, die eine hohe Porosität aufweisen.Scotch Creek möchte Investoren und Stakeholder dazu einladen, sich mit unserem Investor-Relations-Team in Verbindung zu setzen oder unsere Website zu besuchen, damit sie sich für den Erhalt regelmäßiger Updates und News Alerts anmelden können.Scotch Creek ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Lithiumprojekten in erstklassigen Bergbaurechtsprechungen wie Nevada in den USA gerichtet ist. Scotch Creek hat es sich zum Ziel gesetzt, die Zukunft der grünen Revolution in Nordamerika mit strategisch ausgerichteten Lithiumprojekten zu sichern.Für das Board of DirectorsDavid K. Scotch Creek ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Lithiumprojekten in erstklassigen Bergbaurechtsprechungen wie Nevada in den USA gerichtet ist. Scotch Creek hat es sich zum Ziel gesetzt, die Zukunft der grünen Revolution in Nordamerika mit strategisch ausgerichteten Lithiumprojekten zu sichern.Für das Board of DirectorsDavid K. RyanDavid Ryan, Chief Executive Officer 