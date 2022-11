Ausblick für Gold 2023

Quelle: ProRealTime.com/Seasonax

Auf den ersten Blick sehen US-Präsidentschaftsvorwahljahre für Gold recht vielversprechend aus. Allerdings haben nur neun der letzten 13 Vorwahljahre positiv performt. Blickt man noch etwas tiefer in die Statistik hinein, stellt man fest, dass zwei der neun besagten Jahre lediglich eine "schwarze Null" aufweisen konnten. Damit ist die Statistik nur noch sehr bedingt aussagekräftig.Auch bei der Eingrenzung verschiedener Zeiträume ändert sich wenig in einem Vorwahljahr. Lediglich der Zeitraum von Ende Juni bis Ende Oktober kann mit einem Durchschnitt von rund 12% Plus in den neun positiven Jahren überzeugen. Die vier negativen Jahre fallen hier mit knapp 5% Minus im Schnitt kaum ins Gewicht.In Vorwahljahren hält sich Gold also insgesamt eher bedeckt.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.