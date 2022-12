Robex Resources: Schnelle Wiederaufnahme des Betriebs in Nampala, Mali

QUEBEC CITY, 17. Dezember 2022 - Robex Resources Inc. ("Robex", "die Gruppe" oder "das Unternehmen") (TSXV: RBX).Heute Morgen wurde eine erste Einschätzung der Lage vorgenommen. Die Hauptanlage ist nicht beschädigt worden. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass die Produktion in den nächsten Stunden sicher wieder aufgenommen werden kann.Sekundäre Gebäude, die für die Produktion nicht wesentlich sind, wurden beschädigt, was jedoch die Wiederaufnahme des Betriebs nicht beeinträchtigen dürfte.Die Teams von Nampala möchten sich bei allen Beteiligten bedanken, die durch die Unterstützung zur Gewährleistung der Sicherheit unserer Arbeiter große Solidarität gezeigt haben, einschließlich der malischen Behörden, insbesondere der malischen Armee, der führenden Persönlichkeiten in der Gemeinschaft, der Manager und Arbeiter vor Ort sowie aller Lieferanten.Die Geschäftsführung von Robex.Robex Resources Inc. - KONTAKTE:Benjamin Cohen, CEOAurélien Bonneviot, Investor Relations and Corporate Development+1 (581) 741-7421E-Mail: investor@robexgold.comwww.robexgold.comRENMARK FINANCIAL COMMUNICATIONS INC.Robert Thaemlitz, Account Manager+1 (416) 644-2020oder +1 (212) 812-7680E-Mail: rthaemlitz@renmarkfinancial.comwww.renmarkfinancial.comDiese Pressemitteilung enthält Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Wertpapiergesetzgebung betrachtet werden können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Ungewissheiten und Risiken, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Robex liegen. Leistungen und Endergebnisse können erheblich von den impliziten oder expliziten Prognosen abweichen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Annahmen, Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Annahmen und Risiken gehören unter anderem Annahmen und Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, die geplanten Finanzmittel für die Durchführung seiner zukünftigen Arbeitsprogramme bereitzustellen, sowie die Ergebnisse der zukünftigen Explorationsaktivitäten des Unternehmens. Es kann nicht garantiert werden, dass die in diesen Prognosen dargelegten Umstände eintreten oder Robex sogar davon profitieren wird. Die Prognosen beruhen auf den Einschätzungen und Meinungen der Geschäftsleitung von Robex zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Robex verpflichtet sich nicht, diese öffentlich zugänglichen Prognosen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ändern, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die TSX Venture Exchange Inc. hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.