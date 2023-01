Cypress Development firmiert mit Wirkung ab dem 30.1.2023 unter dem Namen Century Lithium Corp.

Vancouver, 26. Januar 2023 - Cypress Development Corp. (TSXV: CYP) (OTCQX: CYDVF) (Frankfurt: C1Z1) (Cypress oder das Unternehmen) freut sich im Nachgang zu seiner Pressemitteilung vom 24. Januar 2023 bekannt zu geben, dass die TSX Venture Exchange (die TSXV) der Namensänderung des Unternehmens von Cypress Development Corp. in Century Lithium Corp. zugestimmt hat. Das Unternehmen ändert außerdem sein Handelssymbol an der TSXV von CYP in LCE. Das Datum, an dem das Unternehmen mit dem neuen Namen und dem neuen Symbol den Handel aufnimmt, ist der 30. Januar 2023. Die CUSIP-Nummer lautet 156615106.Die Übertragungsstelle des Unternehmens ist weiterhin Computershare Investor Services Inc. Im Zusammenhang mit der Umfirmierung und dem neuen Handelssymbol treten keine Änderungen bei der Kapitalisierung des Unternehmens ein, und für die bestehenden Aktionäre besteht im Hinblick auf diese Angelegenheit kein Handlungsbedarf. Aktionäre, die Aktienzertifikate des Unternehmens halten, können ein Ersatzzertifikat beantragen; neue Zertifikate sind jedoch nicht erforderlich und werden nicht automatisch ausgestellt.Cypress Development Corp. ist ein in Kanada ansässiges Lithiumexplorationsunternehmen in fortgeschrittenem Stadium, dessen Hauptaugenmerk auf der Erschließung des zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Clayton Valley in Nevada, USA, liegt. Cypress ist in der Pilotphase für Tests von Materialien aus seiner lithiumhaltigen Tonsteinlagerstätte. Bald sollen eine Machbarkeitsstudie und ein Genehmigungsverfahren abgeschlossen werden. Cypress hat es sich zum Ziel gemacht, ein inländischer Produzent von Lithium für den wachsenden E-Fahrzeuge- und Batteriespeichermarkt werden.IM NAMEN VON Cypress Development Corp. WILLIAM WILLOUGHBY, PhD., PEPresident & Chief Executive OfficerSpiros Cacos, Vice President, Investor RelationsDirekt: +1 604 764 1851Gebührenfrei: 1 800 567 8181E-Mail: scacos@cypressdevelopmentcorp.comwww.cypressdevelopmentcorp.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chDIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DES INHALTS DIESER MELDUNG.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!