Die Zentralbanken haben im vergangenen Jahr mehr Gold verschlungen als in jedem anderen Jahr seit 1967

Der Goldpreis erreichte am vergangenen Donnerstag mit 1.960 Dollar je Unze den höchsten Stand seit April 2022, bevor er am Freitag nach einem unerwartet guten US-Arbeitsmarktbericht, der darauf hindeutet, dass der aktuelle Zinserhöhungszyklus noch lange nicht zu Ende sein könnte, unter 1.900 Dollar fiel. Ich glaube nicht, dass dies die Tatsache schmälert, dass Gold den besten Jahresauftakt seit 2015 verzeichnete. Das gelbe Metall stieg im Januar um 5,72%, verglichen mit 8,39% im gleichen Monat vor acht Jahren. Ich bleibe auch im Jahr 2023 optimistisch für Gold und Goldbergbauaktien. Gold war einer der wenigen Lichtblicke in einem düsteren Jahr 2022, in dem es im Wesentlichen unverändert blieb, und ich erwarte, dass seine Performance auch im kommenden Jahr stark sein wird.Die große Schlagzeile im Jahresbericht 2022 des World Gold Council (WGC) ist, dass die weltweite Gesamtnachfrage im Vergleich zum Vorjahr um 18% gestiegen ist und damit den höchsten Stand seit 2011 erreicht hat.Die Zentralbanken waren für einen Großteil des Wachstums verantwortlich und legten mit 1.136 Tonnen die größte jährliche Menge seit 1967 an. China begann 2022 zum ersten Mal seit drei Jahren wieder mit der Anhäufung von Barren und Münzen und setzte damit sein Ziel fort, sich vom Dollar abzuwenden. Unterdessen erreichte die Nachfrage des Einzelhandels nach Barren und Münzen in den USA und Europa als Reaktion auf die anhaltend hohe Inflation und den Krieg in der Ukraine im vergangenen Jahr einen neuen Jahresrekord. Westliche Investoren verschlangen 427 Tonnen (etwa 15 Millionen Unzen), so viel wie seit 2011 nicht mehr.Eine Chance sehe ich bei goldgedeckten ETFs und Goldminenaktien, die beide im vergangenen Jahr nicht so stark nachgefragt wurden wie der Goldmarkt. Die Anleger zogen rund 110 Tonnen aus physischen Gold-ETFs ab, das zweite Jahr in Folge, in dem ein Rückgang zu verzeichnen war, wenn auch langsamer als im Jahr 2021. Selbst als der Goldpreis im November zu steigen begann, schienen die Anleger nicht so zu reagieren, wie sie es bei früheren Anstiegen getan hatten.Der WGC geht davon aus, dass die Nachfrage nach börsengehandelten Fonds, die physisches Gold enthalten, in diesem Jahr den Barren und Münzen den Rang ablaufen wird. Das bleibt abzuwarten, aber ich empfehle Anlegern immer, ihr Portfolio zu diversifizieren, indem sie 5% ihres Portfolios in Bullion, Goldschmuck und goldgedeckte ETFs investieren. Weitere 5% können in hochwertige Goldbergbauaktien, Investmentfonds und ETFs investiert werden. Wir bevorzugen Unternehmen, die eine starke Dynamik bei den Einnahmen, dem freien Cashflow und wachstumsstarken Margen pro Aktie aufweisen.Wenn ich ein anderes Metall auswählen müsste, das ich in diesem Jahr (und darüber hinaus) im Auge behalten möchte, wäre es Kupfer. Wir sind der Meinung, dass das rote Metall einer der größten Nutznießer des weltweiten kohlenstoffarmen Energiewandels sein wird, der sich gerade vollzieht. Da wir versuchen, alles zu elektrifizieren, von der Stromerzeugung bis zum Transport, ist Kupfer das Material, das bei jedem Schritt auf dem Weg dorthin zum Einsatz kommt.Darüber hinaus werden die Investitionen in die Energiewende beschleunigt. Im vergangenen Jahr wurden etwas mehr als 1 Billion Dollar in neue Technologien wie erneuerbare Energien, Energiespeicherung, Kohlenstoffabscheidung und -speicherung, elektrifizierter Verkehr und mehr investiert. Dies ist nicht nur ein neuer jährlicher Rekordbetrag, sondern entspricht laut Bloomberg New Energy Finance (NEF) zum ersten Mal dem, was wir in fossile Brennstoffe investiert haben.China war mit 546 Mrd. USD, also fast der Hälfte des Gesamtbetrags, der größte Investor. Die USA lagen mit 141 Mrd. USD weit abgeschlagen an zweiter Stelle, obwohl das im August 2022 in Kraft getretene Inflationsbekämpfungsgesetz (Inflation Reduction Act - IRA) noch nicht voll zum Einsatz gekommen ist.Während die Kupfernachfrage aufgrund der Energiewende steigt, wird die globale Versorgungspipeline aufgrund schrumpfender Explorationsbudgets und einer dramatischen Verlangsamung der Anzahl neuer Lagerstätten immer dünner.Werfen Sie einen Blick auf den obige Chart, der von S&P Global zur Verfügung gestellt wurde. Mit den Budgets für die Kupferexploration ist es nicht gelungen, einen nennenswerten Zuwachs an größeren Neuentdeckungen zu erzielen. Laut S&P Global stammt das meiste Kupfer, das jedes Jahr produziert wird, aus Anlagen, die in den 1990er Jahren entdeckt wurden. Es könnte ein guter Zeitpunkt sein, ein Engagement in einem hochwertigen Kupferbergbauunternehmen wie Ivanhoe Mines oder in einem breit angelegten Rohstofffonds zu erwägen, der Ihnen Zugang zur Kupferexploration und -produktion bietet.© Frank HolmesDer Artikel wurde am 8. Februar 2023 auf www.usfunds.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.