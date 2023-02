Gold nach dem Jahr 2020

Als Gold im Sommer 2020 über 2.000 Dollar je Unze gehandelt wurde, erhielt das gelbe Metall seinen gerechten Anteil an Aufmerksamkeit. Nach einem Tiefstand von knapp unter 1.050 Dollar je Unze im Dezember 2015 hatte sich der Goldpreis in viereinhalb Jahren verdoppelt, und der Optimismus war auf dem Höhepunkt. Nicht wenige schienen davon überzeugt zu sein, dass der US-Dollar kurz vor der Pleite steht, und die Preisprognosen für den Goldpreis waren überragend. Nachstehend finden Sie einen Chart des Goldpreises für den oben genannten Zeitraum, das den Grund für die ganze Aufregung deutlich zeigt...Erinnern Sie sich daran, dass der große Schub, der den Goldpreis von 1.600 Dollar auf den Höchststand von 2.000 Dollar brachte, innerhalb eines kurzen Zeitraums von drei Monaten erfolgte, nachdem die Regierung Privatpersonen und Unternehmen mit einer riesigen Menge an "Gratisgeld" und billigen und leichten Krediten versorgt hatte. Infolgedessen riefen einige nach einem Zusammenbruch des Vertrauens in den US-Dollar und einem daraus resultierenden Goldpreis von 10.000 Dollar oder mehr. Und wo stehen wir jetzt? Nachfolgend ein weiterer Chart, der die Entwicklung des Goldpreises seit dem Sommer 2020 zeigt...Während Sie darüber nachdenken, wo der Mondschein geblieben ist, sehen Sie hier einen weiteren Chart, der die gleiche Preisentwicklung für den gleichen Zeitraum zeigt, nachdem die Auswirkungen der Inflation berücksichtigt wurden...Was diejenigen beunruhigen sollte, die sehnsüchtig auf einen viel höheren Goldpreis warten, ist die Tatsache, dass der oben beschriebene Rückgang inmitten der schlimmsten Auswirkungen der Inflation seit mehr als 40 Jahren stattfand. Und der US-Dollar? Entgegen den Rufen nach seinem Untergang ist der Dollar sehr stark gewesen. Ob diese Stärke anhält, bleibt abzuwarten. Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Untergang des Dollar auf Eis gelegt.Nicht viel, außer auf der Abwärtsseite. Der Goldpreis ist seit 2020 rückläufig. Nachdem er in den letzten drei Jahren in einem Meer von falschen Hoffnungen geschwommen ist, entfernt sich Gold immer weiter von den unrealistischen Preiszielen der Anleger und anderer. Gold wird eher 1.600 Dollar nach unten durchbrechen als 2.000 Dollar nach oben.(siehe " Gold And The Normalcy Bias " und " Silver Sediment – Encore For Silver ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 17. Februar 2023 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.