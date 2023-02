Sibanye Stillwater plant Übernahme von New Century für 83 Mio. $

Wie MiningMX gerade meldete, kündigte Sibanye Stillwater ein außerbörsliches Übernahmeangebot für New Century Resources an, ein an der australischen Börse notiertes Abraumbeseitigungsunternehmen, an dem das Unternehmen bereits einen Anteil von 19,9% hält.Sibanye-Stillwater erklärte, es werde 83 Mio. $ für die Aktien zahlen, die sich noch nicht in seinem Besitz befinden. Das Angebot bewertet New Century mit 103 Mio. $."Die vorgeschlagene Übernahme steht im Einklang mit unserer Strategie, in die Kreislaufwirtschaft zu investieren und ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Rückgewinnung und des Recyclings von Abraumhalden zu sein", heißt es seitens des Unternehmens.© Redaktion MinenPortal.de