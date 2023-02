Kinross Gold - wann enden die Tiefschläge?

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: StockCharts.com

Quelle Chart: stock3

Das kanadische Minenunternehmen Kinross Gold Corp. wurde hier an dieser Stelle am 12. Dezember mit einer doch recht positiven Einschätzung gecovert. Grundsätzlich hielt sich die Aktie auch an den tendenziellen Fahrplan und schraubte sich über den Widerstand von 4,51 USD hinaus. Jedoch die Kraft mit dem Start in den Handelsmonat Februar versiegte. Mehr dazu im Nachgang.Der Ausbruch über den Widerstand von 4,51 USD erlaubte relatives Potenzial in Richtung der Abwärtstrendlinie (damals) rund um 5,10 USD bzw. dem darüberliegenden Widerstand von 5,22 USD. Am 26. Januar endete jedoch der Auftrieb, mitsamt einem Reaktionshoch bei 4,90 USD. Seither dominieren klar die Verkäufer. Das Abtauchen unter 4,51 USD verstärkte dabei den Impuls und so rauschten die Notierungen buchstäblich gen Süden. Mittlerweile notieren die Papiere sogar unter der Marke von 4,00 USD.Der etablierte Aufwärtstrend seit dem Sommer 2022 wurde erst gestern ebenso durchbrochen. Die Armada der Tiefschläge könnte kaum schlimmer sein. Faktisch erlaubt sich nunmehr eine weitere Kursschwäche bis zum Niveau von 3,50 USD. Ein ähnliches Bild von weiteren (kurzfristigen) Abgaben zeichnete ich erst heute vom Goldpreis selbst - zum Video hier klicken Bei 3,50 USD sollten die Bullen dann jedoch wieder zurückkehren, da andernfalls eine deutliche Eintrübung der charttechnischen Gesamtsituation droht. Eine Art Aufhellung der gegenwärtig kritischen Lage dürfte sich bei einem Anstieg bzw. der Rückkehr über 4,00 USD eröffnen. Schadensbegrenzung wäre erfolgt und durch das Comeback sogar eine weitere Performance bis hin zum hinlänglich bekannten Widerstand bei 4,51 USD erfolgen.Die aktuelle Situation erlaubt wenig Hoffnung. Es erscheint vielmehr ein Test des Levels von 3,50 USD unvermeidlich. Im Anschluss könnte sich eine Erholung bzw. Rückkehr über das Niveau von 4,00 USD eröffnen. Daraufhin wäre weiteres Aufwärtspotenzial bis mindestens zum Widerstandslevel von 4,51 USD gegeben.Kurzfristig sollten weitere Verluste bis zur Unterstützung bei 3,50 USD einkalkuliert werden. Gelingt auch dort keine Stabilisierung, droht unterhalb von 3,37 USD eine scharfe Korrekturfortsetzung bis mindestens 3,18 USD, bevor darunter ein Test der runden Marke von 3,00 USD unausweichlich erscheint.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.