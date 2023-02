Gold auf höchstem überverkauften Niveau seit Oktober

Gold steht kurz vor dem stärksten Kaufsignal seit vier Monaten, da der US-Dollar nach einer Rally, die den Dollar auf den höchsten Stand seit Anfang Januar gebracht hat, nachgibt. Laut dem 14-Tage-RSI (Relative Strength Index) befand sich Gold Ende letzter Woche auf dem am stärksten überverkauften Niveau seit Oktober 2022, was darauf hindeutet, dass es an der Zeit sein könnte, in Erwartung einer Mean Reversion Käufe zu erwägen.Wie ich Ihnen schon oft gezeigt habe, stehen Gold und der Dollar in einem umgekehrten Verhältnis zueinander, da das Edelmetall international in Dollar bepreist wird. Wenn der Dollar stark ist, kann es an der Zeit sein, Gold zu akkumulieren. Umgekehrt kann es bei einer Abkühlung des Dollar an der Zeit sein, Gewinne mitzunehmen.Der Goldpreis liegt derzeit etwa 6% unter seinem 2023 erreichten Höchststand von knapp 1.960 Dollar je Unze und steht unter dem Druck des Dollar, der aufgrund von Wirtschaftsdaten, die weitere Zinserhöhungen nahezu garantieren, gegenüber einem Korb von Weltwährungen zugelegt hat. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 3,4% und damit auf dem niedrigsten Stand seit mehr als einem halben Jahrhundert, was der Federal Reserve grünes Licht für die Fortsetzung ihres Kampfes gegen die Inflation gibt.Der Bericht über den Consumer Price Index (CPI) von letzter Woche zeigte, dass die Inflation immer noch stärker als erwartet ist. Die Verbraucherpreise stiegen zwischen Dezember und Januar um 0,5%, nachdem sie im Zeitraum von November bis Dezember noch um 0,1% gestiegen waren. Einige der Artikel und Dienstleistungen, die im Januar am stärksten im Preis gestiegen sind, waren Gasversorgung, Eier, Frühstückswurst und Schinken, Instantkaffee und - gerade rechtzeitig zur Steuersaison - Dienstleistungen zur Vorbereitung der Steuererklärung.Der Preis für Herrenunterwäsche stieg im Vergleich zum Vormonat um 5,5%, was insofern bemerkenswert ist, als dies der Lieblingswirtschaftsindikator des ehemaligen Fed-Vorsitzenden Alan Greenspan war. Greenspan zufolge könnte ein sprunghafter Anstieg der Unterwäschenachfrage bedeuten, dass die Wirtschaft auf soliden Füßen steht, da niemand merkt, ob man ein Paar alte Unterhosen oder die neueste Markenunterwäsche trägt. Die Tatsache, dass die Preise für Unterwäsche von Dezember auf Januar so stark angestiegen sind, deutet darauf hin, dass die Verbraucher genug Vertrauen in die Wirtschaft haben, um für etwas auszugeben, das im Allgemeinen nicht im Blickfeld der Öffentlichkeit liegt.