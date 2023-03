SSR Mining erst hui und dann pfui?

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: StockCharts.com

Quelle Chart: stock3

Das kanadische Minenunternehmen SSR Mining konnte, im Hinblick zur vergangenen Analyse vom 25. November des letzten Jahres, eine grandiose Entwicklung einschlagen. Bis, ja bis zum Monatsstart Februar und einer bis zum heutigen Tage nicht abbrechenden Abwärtsdynamik. Die Aktie notiert mittlerweile sogar unter den Novemberniveaus 2022. Schauen wir somit auf die Details im nachfolgenden Fazit.Faktisch erledigte die Aktie reihenweise die damals genannten Widerstands bis hin zum Niveau rund um 17,50 USD. Sogar die beiden gleitenden Durchschnitte EMA50+200 waren kurz vor dem vielbeachteten „Golden-Cross“. Doch dann folgte, nach den ersten Abschlägen zum Monatsbeginn des Februars, direkt weiterer Verkaufsdruck und führte die Aktie nahe der Unterstützung bei 12,92 USD. Dort bildete sich im vergangenen Jahr ein klassischer Dreifachboden mit der Aussicht auf eine Umkehr aus. Faktisch befindet sich die Aktie in einer buchstäblichen Notlage, da es durchaus noch schlimmer kommen könnte, sofern der damals ausgebildete Dreifachboden eine Unterschreitung erfährt. Solange dies jedoch nicht geschieht, erlaubt sich der spekulative Charme eines neuerliche Aufwärtsimpulses, welcher idealerweise durch ebenso wieder anziehende Edelmetallpreise untermauert werden sollte. Siehe dazu, eine nicht minder spannende Situation beim Silberpreis selbst, zur heutigen Video-Analyse HIER Sollte sich daher Silber stabilisieren und wieder aufwärtsstreben, dürfte sich die Aktie ebenso über den Widerstand von 14,30 USD erheben können. Dies würde einerseits die aktuelle Lage entspannen und andererseits durchaus Spielraum für weitere Kursgewinne auf der Oberseite bis hin zum nächsten Widerstand bei 15,78 USD eröffnen. Diese Verlaufsvariante löst sich jedoch bei einem Einbruch unter 12,92 USD schlagartig auf. In diesem Fall dürften die Bären weiterhin dominieren und Abgaben über 12,00 USD bis hin zur Marke von 10,70 USD initiieren. Die Bären hätten folglich wieder die totale Dominanz übernommen.Die aktuelle Situation darf zu Recht als angespannt bezeichnet werden. Wo Risiken, da jedoch auch Chancen und so könnte sich durchaus wieder Stärke erschließen, sofern die Aktie über den Widerstand von 14,30 USD hinaus anzieht. Im weiteren Verlauf bietet sich dann Mindestpotenzial in Richtung von 15,78 USD.Die Bären übten im Februar massiven Druck aus. Sollte sich dieser im März weiter fortsetzen wollen, so dürfte dies mit der Aufgabe des Dreifachbodens aus 2022 einhergehen. Unterhalb von 12,92 USD wäre daher mit Anschlussverlusten bis 12,00 USD und darunter bis hin zur Unterstützung bei 10,70 USD einzukalkulieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.