Die Zeit könnte knapp werden, um Gold zu diesen Preisen zu kaufen

Gold scheint gut positioniert zu sein für einen kräftigen Aufschwung, der es bis 2023 - und darüber hinaus - auf ein neues Allzeithoch treiben könnte. Wie Sie wissen, verfolge ich den Edelmetallmarkt schon seit langem und schreibe auch darüber, und ich sehe derzeit eine Reihe einzigartiger Katalysatoren, die zu höheren Goldpreisen beitragen könnten. Wenn Sie zu wenig oder gar nicht investiert sind, könnte die Zeit knapp werden, um bei diesen Preisen einzusteigen. Im Folgenden werden nur drei potenzielle Katalysatoren für einen stärkeren Goldpreis genannt.Ich beginne mit dem meiner Meinung nach größten Risiko, das sich positiv auf den Goldpreis auswirken könnte: die Entdollarisierung. Kürzlich habe ich über das Ende des Petrodollar und das mögliche Entstehen einer multipolaren Welt mit den USA auf der einen und China auf der anderen Seite geschrieben. Werfen Sie einen Blick auf den folgenden Chart. Die violette Linie zeigt den Anteil der Volkswirtschaften der G7-Staaten (Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Großbritannien und die USA) am weltweiten BIP in Kaufkraftparität.Die grüne Linie zeigt dasselbe, allerdings für die BRICS-Länder (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika). Wie Sie sehen, haben die G7-Volkswirtschaften ihre wirtschaftliche Vorherrschaft immer mehr an die BRICS-Staaten - insbesondere China und Indien - verloren. Heute tragen die führenden Industrieländer zum ersten Mal weniger zum globalen BIP bei als die führenden Schwellenländer.Die Auswirkungen könnten vielfältig sein, aber für unsere Zwecke hier wollen wir uns nur auf die Währungen konzentrieren. Seit dem Ende des Ersten Weltkriegs ist der US-Dollar die Weltreservewährung, und seit den 1970er Jahren werden Rohöl und andere wichtige Rohstoffe - einschließlich Gold - weltweit in Greenbacks gehandelt.Das könnte sich mit dem Aufstieg einer multipolaren Welt ändern, in der die Hälfte aller Rohstoffe in US-Dollar gehandelt wird, die andere Hälfte in einer anderen Währung - vielleicht dem chinesischen Yuan, einer BRICS-Währung oder einer digitalen Währung wie Bitcoin. Ein zunehmender Anteil von Rohstoffen wird bereits in Nicht-Dollar-Währungen abgewickelt.Letzte Woche wickelte China zum ersten Mal einen Flüssigerdgas-Handel mit Frankreich in Yuan ab, da der asiatische Riese seinen wirtschaftlichen Einfluss auf der ganzen Welt ausweiten möchte. Seit Russlands Invasion in der Ukraine im vergangenen Jahr und den darauf folgenden internationalen Sanktionen ist der Yuan de facto die Reservewährung Russlands, wie Kitco News berichtet.Einige Volkswirtschaftler sind der Meinung, dass die Zeit reif ist für einen großen Konkurrenten des Dollar, der auf den Plan tritt. Jim O'Neil, der ehemalige Wirtschaftswissenschaftler von Goldman Sachs, der das Akronym BRIC geprägt hat, schrieb kürzlich einen Aufsatz, in dem er die BRICS-Staaten dazu aufforderte, die Vorherrschaft des Dollar anzufechten, da Veränderungen in der US-Geldpolitik zu dramatischen Schwankungen im Wert des Dollar führen, die sich auf den Rest der Welt auswirken.Gold wäre ein direkter Nutznießer der Entdollarisierung, da es in Dollar bepreist ist. Gold wird derzeit in einer Reihe von Währungen wie dem britischen Pfund, dem japanischen Yen, der indischen Rupie und dem australischen Dollar auf oder in der Nähe von Allzeithochs gehandelt und würde bei einer Abwertung des Dollar wahrscheinlich auch in USD neue Höchststände erreichen.Der nächste potenzielle Katalysator hat mit der anhaltenden Unbeständigkeit bestimmter Segmente des traditionellen Finanzsektors zu tun. Unter dem Druck von schätzungsweise 620 Mrd. USD an nicht realisierten Verlusten hat der US-Bankensektor in diesem Jahr den Zusammenbruch von zwei großen Unternehmen - der Silicon Valley Bank (SVB) und der Signature Bank - und eine erhebliche Erosion des Vertrauens der Einleger erlebt.Infolge dieser Zusammenbrüche haben Menschen und Unternehmen Dutzende von Milliarden Dollar von den Banken abgezogen. Im März gingen die Bankeinlagen im Vergleich zum selben Monat des Jahres 2022 um mehr als 500 Milliarden Dollar zurück - eine dramatischere Veränderung als bei der Spar- und Kreditkrise in den 1980er und 1990er Jahren und der Finanzkrise. Wohin fließt all dieses Kapital? In Geldmarktfonds, die als sicherer gelten und in vielen Fällen derzeit höhere Renditen als Sparkonten bieten. Nach Angaben des Investment Company Institute (ICI) lagern in diesen Fonds derzeit 5,2 Billionen Dollar, und es wird erwartet, dass der Bestand noch viel höher wird.