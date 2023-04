Gold schießt nach oben

Das letzte Bein des Fed-Schemels wurde am Dienstagmorgen aus dem Weg geräumt, als der jüngste JOLTS-Bericht über offene Stellen eine dramatische Verlangsamung auf dem US-Arbeitsmarkt zeigte. Die Frage ist nun nicht mehr, "ob" die Fed die Zinsen senken wird, sondern "wann". Wie oft haben Sie gehört, dass der Fed-Vorsitzende Jerry Powell den US-Arbeitsmarkt als "robust" oder "fest" bezeichnet hat? Schauen Sie sich nur seine letzte Pressekonferenz nach dem FOMC-Treffen an, und Sie werden mehrere Erwähnungen dieses angeblichen Signals für wirtschaftliche Stärke finden. Die Beschäftigung ist jedoch immer ein Spätindikator und oft der letzte Wirtschaftsdatenpunkt, der vor dem Beginn einer Rezession zusammenbricht. Werden die JOLTS-Daten vom Dienstag endlich deutlich machen, dass sich die US-Wirtschaft in einer Kontraktion befindet?Und es ist diese mögliche Rezession, die unsere Prognosen für 2023 und darüber hinaus bestimmt hat. Anfang Januar prognostizierte unsere "Makroprognose" für 2023 eine nachweisbare Konjunkturabschwächung und Rezession bis zum Sommer. Anfang April sieht es so aus, als wären wir genau auf dem richtigen Weg. Was bedeutet das nun für die Edelmetallpreise an der COMEX? Betrachten wir zunächst die wichtigsten Faktoren, die die HFT-Algos und Hedgefonds zum Kauf oder Verkauf von Terminkontrakten veranlassen. Da sich die Erwartung künftiger Leitzinssenkungen nun durchsetzt, erholt sich der Anleihemarkt, und die Rendite der US-amerikanischen 10-Jahresstaatsanleihe fällt von einem Höchststand von 4,09% am 1. März auf 3,35% am Dienstag.Und auch der US-Dollar-Index befindet sich in der Nähe seiner jüngsten Tiefststände. Nachdem er Ende 2022 seinen Höchststand bei 114 erreicht hatte, liegt er jetzt wieder unter 102.Wie nicht anders zu erwarten, sind die Gold- und Silberpreise an der COMEX gestiegen. Die große Frage ist nun: Ist dies der Ausbruch? In unserer Jahresprognose stellten wir fest, dass sich der COMEX-Goldpreis seit Ende 2020 in einer Konsolidierungsflagge überwiegend seitwärts bewegt hat. Es wurde darauf hingewiesen, dass wir erwarten sollten, dass sich dieser Trend "bis zum ersten Drittel oder der Hälfte des Jahres 2023" fortsetzt, bevor ein erkennbarer Ausbruch erfolgt. Mit Stand vom Dienstag, 4. April, scheint der Ausbruch näher zu rücken.Wie jedoch auch in der diesjährigen Makroprognose erwähnt, spielt der Zeitpunkt des Ausbruchs keine Rolle, solange Sie sich vor dem Ereignis positionieren. Sobald der Kurs über 2.100 Dollar steigt, wird das erste Ziel 2.300 Dollar.Der COMEX-Silberpreis hat Mühe, mit dem "großen Bruder" Gold Schritt zu halten. Auch bewegt es sich nach oben, aber wie Sie unten sehen können, ist es noch weit von einem Ausbruch nach oben entfernt. Dies wird irgendwann geschehen, und die Commitment-of-Traders-Positionierung spricht für weitere Gewinne. Die makroökonomische Preisprognose für dieses Jahr liegt bei 38 Dollar, und das ist noch lange hin, d. h. es ist noch Zeit, sich richtig zu positionieren.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Ausbruchsrallys bei COMEX-Gold und -Silber im Jahr 2023 bevorstehen. Sie können bereits begonnen haben oder noch ein paar Wochen entfernt sein. Der Zeitpunkt ist jedoch nur von Bedeutung, wenn Sie vor dem Ereignis nicht richtig positioniert sind. Sehen Sie sich also um. Denken Sie selbst und studieren Sie die Geschichte. Ziehen Sie Ihre eigenen Schlüsse darüber, wohin das alles führen wird, und bereiten Sie sich dann entsprechend vor.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 4. April 2023 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.