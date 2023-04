Na also! Ich habe es gesagt. Der Bulle ist zurück. Nachdem ich in den letzten drei Wochen hin und her schwankte, ob ich vor dem nächsten Anstieg die Tiefststände vom Dezember testen würde oder nicht, hat die Entwicklung des SPX in dieser Woche den Bullen endlich wieder in den Stall gelassen.Die große Frage wird sein: "Wie lange noch?" Die Realität des aktuellen Aktienmarktes besteht darin, dass die Welt gerade einige schockierende Bankzusammenbrüche erlitten hat, darunter die 18. größte in den USA und die erzwungene Fusion des europäischen Bankenriesen Credit Suisse, die die Schlagzeilen von Ende der ersten Märzwoche bis Anfang der vergangenen Woche beherrschten, was unter dem Strich zu einem Anstieg des SPX um 3,5% in diesem Monat führte.Die Wirtschaftsnachrichten zeigten nicht nur eine deutliche Verlangsamung der Verbraucherausgaben, sondern auch die Anleiherenditen stiegen wieder an, nachdem die Spinmeister an der Wall Street die Anleger davon überzeugen konnten, dass das, was auch immer Silicon Valley und Signature das Leben gekostet hat, "eingegrenzt" wurde und daher keine Gefahr einer Contagion für weitere Ausfälle besteht.Da der SPX das erste Quartal mit einer derartigen Stärke abschloss, hat er nun die hohe Wahrscheinlichkeit, dass 2023 ein "Aufwärts"-Jahr wird, praktisch zementiert, wie ich bereits im Januar vorausgesagt hatte, als das allmächtige Januar-Barometer zum Abschluss des Januar-Geschäftsmonats ein starkes "Kaufen"-Signal ausgab. Die einzige Chance, das JB-Signal zu negieren, bestand darin, dass der SPX im ersten Quartal die Dezembertiefs bei 3.764 Punkten überwinden würde, was nicht geschah.Was schockierend ist, ist, dass es jede Gelegenheit gab, dass dies bis Mitte März mit den Bankenzusammenbrüchen und der beschleunigten Volatilität passiert wäre, aber als die Aktien solche schrecklichen Ereignisse abwehrten und eine massive Outperformance erzielten, indem sie einfach nicht nach unten gingen, sagte mir das, dass ich die Versuchung vermeiden sollte, mich dem Twitterverse anzuschließen und "neue Tiefs bis zum Sommer" zu fordern und einfach darauf zu warten, dass der SPX mir das Licht zeigt, was er diese Woche in Hülle und Fülle tat.Was uns von der üblichen Parade der Dauerbären entgegengeschleudert wird, ist eine Flut von Beweisen dafür, dass sich die Wirtschaft verlangsamt und die Inflation wieder ansteigt, und auch wenn das wahr sein mag, ist das Einzige, was zählt, was ich besitze und was ich dafür bezahlt habe. Ich besitze jetzt null Positionen im SPX, aber massive Positionen in einer Reihe von Junior-Bergbau- und Energieentwicklern und -explorateuren, und während ich bei Positionen, die ich 2022 eingegangen bin, größtenteils unter Wasser stehe, geht es mir bei Positionen, die ich vor der Pandemie eingegangen bin, als Gold unter 1.200 USD je Unze lag, immer noch sehr gut.Ich decke die US-Märkte jedoch nur über den SPX ab, da die Juniors nur sehr wenig Gegenwind zu spüren bekommen, wenn der SPX sich in einem Aufwärtstrend befindet, im Gegensatz zu dem beunruhigenden Einfluss, den sie vor zwei Wochen in der Bankenkrise spürten, trotz der enormen Bewegung, die die Edelmetalle hatten. Eine letzte Anmerkung zu den US-Aktienmärkten: Wenn ich sage, dass "der Bulle zurück ist", dann meine ich damit, dass sich meine Ausgangssituation geändert hat.In Bärenmärkten wie dem, den ich im Januar 2022 identifiziert habe, wechselt mein Konto in dem Moment, in dem ich vermute, dass wir in eine Bärenphase eingetreten sind, von Cash zu Short (oder Long-Put-Optionen) und dann zurück zu Cash. In Bullenmärkten ist es genau umgekehrt. Ich wechsle von Cash zu Long zu Cash.In den seltenen Fällen, in denen der Sektor (z. B. Energie) durch die niedrigeren Ölpreise unter Druck gerät, führe ich einen "Paired Trade" durch, aber nur kurzfristig. Ich gehe also mit den niedrigsten Werten des Sektors short und kaufe die stärksten, weil ich davon ausgehe, dass die schwächsten Werte weitaus härter bestraft werden als die stärksten, wenn die Branche unter Druck gerät. Wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, an dem ich von Cash auf Long und dann wieder auf Cash umsteigen werde, und ich schätze, dass es vom März-Schlussstand des SPX von 4.109 bis 4.150-4.200 ein ziemlich "klarer Weg" sein wird.Vielleicht schaffen wir es noch bis 4.300, wo ich eine Neubewertung vornehmen werde, aber wenn zwei Bankenzusammenbrüche und ein angeklagter ehemaliger US-Präsident die Bullen nicht abschrecken können, dann möchte ich nicht short sein - Punkt - und jedes Mal, wenn Sie Sara Eisen von CNBC mit ihrem nasalen Gejammer hören, um uns an die "moderaten Inflationszahlen" zu erinnern, erinnern Sie sich an die unsterblichen Worte des Überlebenden der Stagflation der 70er Jahre: "Unterschätzen Sie niemals die Ersatzkraft von < Stonks > innerhalb einer Inflationsspirale."Vor vielen, vielen Jahren, als ich in der Stadt London im Südwesten Ontarios lebte, hatte ich einen sehr guten Freund, dessen Vater, ein prominenter Anwalt und Gründer und Seniorpartner der bekanntesten Anwaltskanzlei der Stadt, plötzlich verstarb und ein beträchtliches Vermögen hinterließ, das unter den drei überlebenden Kindern aufgeteilt werden musste.Mein Freund war so freundlich, mich zu der nicht öffentlichen und sehr privaten Versteigerung von Sammlerstücken einzuladen, die in Hülle und Fülle die Wände, Tische und Regale des beeindruckenden Arbeitszimmers des Patriarchen schmückten, das 15 Fuß hohe Decken und einen 8 Fuß breiten Steinkamin mit einer Doppeltür zu einem Rosengarten mit plätschernden Wasserfällen und faszinierenden Koi-Pools aufwies.Mein trauernder Freund zog mich in eine abgelegene Ecke dieses riesigen Raums und öffnete ein kleines Fach, aus dem er ein handgefertigtes Modell einer spanischen Galeone aus dem 17. Jahrhundert heraus. Auf den ersten Blick war ich wenig beeindruckt, denn es war ungepflegt, und die Takelage war stark angelaufen und der Bug oxidiert. Als ich mir diese reizvolle Figur jedoch genauer ansah, holte ich eine Lupe hervor, die normalerweise von Juwelieren oder Geologen zur Untersuchung von Güte und/oder Reinheit verwendet wird.