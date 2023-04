Werden Kryptowährungen zu Fiatwährungen?

Erinnern Sie sich noch daran, als Bitcoin und andere Kryptowährungen das "nächste große Ding" waren? Für die meisten Anleger war das nur so, weil die Preise radikal nach oben gingen. Die Vorfreude auf den großen Wurf, gepaart mit FOMO (Angst, etwas zu verpassen), überwog die fundamentale Analyse und den gesunden Menschenverstand. Wer außer den Technikgenies, die sie geschaffen haben, und vielleicht ein paar cleveren "Minern" könnte den Prozess erklären? Das Wort "Prozess" ist entscheidend für ein grundlegendes Verständnis des von Kryptowährungen abgeleiteten Wertes. Einfach ausgedrückt: Der Wert von Bitcoin und seinen Gegenstücken bestand darin, dass sie ein digitales (bequemes) Verfahren für den "privaten Geldtransfer" boten.Die Befürworter von Bitcoin behaupten, dass die Abschaffung eines Mittelsmannes/einer Bank und die daraus resultierende Privatsphäre enorme Vorteile mit sich bringen; und das stimmt. Die Privatsphäre ist aus steuerlichen und regulatorischen Gründen attraktiv; Steuern und Vorschriften sind Hindernisse für den freien Handel. Aber weder damals noch heute ist es realistisch zu glauben, dass ein privates Transaktionssystem lange Zeit ungehindert funktionieren kann, wenn es erfolgreich ist. Diejenigen, die für sich in Anspruch nehmen, Regulierungsbefugnisse zu haben, würden nicht tatenlos zusehen, ohne sich zu bemühen, einzugreifen. Der mögliche Verlust an Steuereinnahmen würde jede Regierung dazu veranlassen, den Währungskrieg zu erklären.In der Tat, das haben sie. In den vergangenen zwei Jahren haben die US-Notenbank und das US-Finanzministerium in einer langen Liste von Beispielen ihre Besorgnis zum Ausdruck gebracht und Vorgespräche über die offizielle Verwendung von Kryptowährungen geführt. Andere Länder haben Variationen in ähnlicher Weise angekündigt. Die Begründungen für die "offizielle" Sanktionierung und Verwendung von Kryptowährungen, welche auch immer sie sein mögen, sind in erster Linie politischer Natur. Ob Janet Yellen ihre Besorgnis über die Geldwäsche von Terroristen anführt oder ein anderer hochrangiger Politiker, der die Geldstabilität anmahnt, oder Verbraucherschützer, die den Schutz der Nutzer fordern - die Politik wird den Märkten zuvorkommen.Bemühungen, die Verwendung von Kryptowährungen zu regulieren und zu kontrollieren, beseitigen den grundlegenden, einzigartigen Vorteil von Kryptowährungen - die Privatsphäre bei Transaktionen. Ohne diese Privatsphäre ist alles, was übrig bleibt, eine weitere Form der digitalen Währung. Die meisten Finanztransaktionen sind heute ohnehin digitaler Natur, so dass nichts gewonnen ist.Anleger, die immer noch glauben, dass Bitcoin und andere Kryptowährungen sie reich machen können, machen sich etwas vor. Wenn die Regierungen erst einmal die volle Kontrolle haben, wird es sich nicht mehr um einen freien Markt handeln. Welche kreativen Namen sich die Regulierungsbehörden und Bürokraten auch immer einfallen lassen, am Endergebnis dieser Übung wird sich nichts ändern. Kryptowährungen werden nur ein anderer Name für Fiatwährungen sein.© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 23. April 2023 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.