Gold: Korrektive Phase könnte begonnen haben...

Wir treten nun in eine lange Periode der hyperinflationären Depression ein, die das schmachvolle Ende des jüngsten und katastrophalsten Fiat-Experiments in der Geschichte der Welt markieren wird. Die Saat für die bevorstehende Katastrophe wurde mit der Gründung der Federal Reserve im Jahr 1913 gesät, einer privaten Bank, deren Macht im Laufe der Jahre immer weiter wuchs, bis sie zur effektiven Regierung der USA und, wie manche sagen, der ganzen Welt wurde.Ihre Macht wurde noch verstärkt, als sie 1971 die Notwendigkeit einer Golddeckung des Dollar abschaffte und den Petrodollar einführte. Das globale Dollar-Ponzi-Schema weitete sich exponentiell aus, bis wir an dem Punkt angelangt sind, an dem der Dollar an sich wertlos ist, nur dass der Großteil der Welt das noch nicht begriffen hat.Ende 2019, einem Jahr, das von zunehmender Unzufriedenheit und Demonstrationen auf der ganzen Welt geprägt war, war es offensichtlich, dass dieses Schneeballsystem mit dem Auftreten der Repo-Krise im Herbst desselben Jahres fast an seine Grenzen gestoßen war. Es musste etwas Drastisches getan werden, um einen Vorwand für die Schaffung weiterer Billionen Dollar zu schaffen, damit das System noch ein paar Jahre weitergeführt werden konnte.So kam es zu COVID, der es politisch möglich machte, eine "Notfinanzierung" im großen Stil zu betreiben. COVID bot auch zahlreiche andere Vorteile, wie die Möglichkeit, ein Zeitfenster, um die Weltbevölkerung auf ein mögliches Kriegsrecht vorzubereiten, wenn die Weltwirtschaft durch so genannte "Lockdowns" vollständig zusammenbricht.Es ist auch wichtig zu verstehen, dass neben dem enormen Inflationsdruck, der aus der verschwenderischen Geldschöpfung resultiert, gleichzeitig starke deflationäre Kräfte am Werk sind - was kaum überrascht, wenn man bedenkt, dass die Weltwirtschaft aufgrund der sinkenden Verbrauchernachfrage infolge der Inflation und der steigenden Zinsen sowie der massiven Unterbrechung der Versorgungskette und der Sabotage der lebenswichtigen Infrastruktur und der Lebensmittelversorgung usw. zusammenbricht. Dieser deflationäre Druck wird jedoch durch die massive Geldschöpfung, nicht nur durch die Fed, sondern durch die Zentralbanken in der ganzen Welt, verdeckt.Aus diesem Grund hat der Dollar in seinem Bestreben, eine Kaufkraft von Null zu erreichen, ernsthafte Konkurrenz von anderen Währungen, die um den begehrten Preis der Währung wetteifern, die als erste wertlos werden kann. Obwohl sich der Dollar also in Richtung Wertlosigkeit bewegt, kann der Dollar-Index, der den Dollar im Verhältnis zu anderen Währungen misst, tatsächlich steigen, und ein unterstützender Faktor für den Dollar, den wir im Auge behalten sollten, ist die Notwendigkeit für andere Länder auf der ganzen Welt, die mit Bergen von auf Dollar lautenden Schulden zu kämpfen haben, die oft vom IWF stammen, diese Schulden zurückzuzahlen oder zumindest zu bedienen.Angesichts dieses sich beschleunigenden Wettlaufs nach unten durch den größten Teil des globalen Fiatgeldes, das am Ende wertlos sein wird, ist es zwingend erforderlich, dass Anleger und Bürger, die generell bestrebt sind, die Kaufkraft ihres Vermögens zu erhalten, ihr Kapital in etwas umschichten, das seinen Wert behält, und in dieser Hinsicht gibt es kein besseres Wertaufbewahrungsmittel als Gold und Silber.Gold behält immer seinen inneren Wert, ganz gleich, was passiert, so dass sein Preis in Fiatgeld in gewissem Sinne irrelevant ist - er ist nur insofern von Bedeutung, als dass man, wenn man seine Käufe zeitlich gut abstimmt, mehr Fiatmüllgeld in Gold tauschen kann. Der Vorteil von Silber ist, dass man es in einer Situation, in der Papiergeld wertlos oder nahezu wertlos ist, für relativ bescheidene Transaktionen verwenden kann. Wenn Sie versuchen, Gold zu verwenden, könnten Sie erschossen oder verprügelt und das Gold gestohlen werden, vor allem in der Mad-Max-Welt, die sich jetzt abzeichnet, was bei einer Silbermünze weniger wahrscheinlich ist.Wenn man all dies berücksichtigt, insbesondere den jüngsten Anstieg der Inflation, mag es seltsam erscheinen, dass der Papierpreis von Gold und Silber fast drei Jahre später immer noch nicht über die Höchststände von Mitte 2020 gestiegen ist.Hier sollten wir berücksichtigen, dass der Papierpreis von Gold und insbesondere Silber manipuliert ist - versuchen Sie einmal, eine Menge physisches Gold und Silber zum Papierpreis zu kaufen und sehen Sie, wie weit Sie kommen. Offenbar kontrolliert J.P. Morgan mehr als 50% des Papier-Silbermarktes, und die Nachfrage nach physischem Silber befindet sich derzeit auf einem Rekordniveau, auch wenn man das angesichts des Papierpreises nicht vermuten würde, und die Nachfrage wird weiter rapide steigen.Wenn es auf diesen Märkten eine echte Preisfindung gäbe, wären die Preise viel höher und es gäbe keine Knappheit, so einfach ist das. Das bedeutet, dass wir es hier mit einer "Preisfestsetzung" zu tun haben, wie sie in kommunistischen Kommandowirtschaften üblich ist, was zu Engpässen und einem Schwarzmarkt führt. Wenn sie nicht aufhören, diese Märkte zu manipulieren, können wir davon ausgehen, dass ein florierender Schwarzmarkt für Gold und Silber entstehen wird, da der Nachfragedruck zunimmt - Regulierung hin oder her - und diejenigen, die versuchen, den Preis zu manipulieren, letztendlich machtlos und ins Abseits gedrängt werden.Jetzt werden wir wie die meisten anderen das "Papierspiel" spielen und sehen, ob wir herausfinden können, was mit dem in Dollar gehandelten Gold mittel- und langfristig passieren wird. Was das Gold selbst betrifft, so wollen wir nicht verkaufen, es sei denn auf Handelsbasis, da der Schwerpunkt eher auf der Aufstockung von Positionen bei Kursrückgängen liegt. Die Schwankungen des Gold- und Silberpreises auf dem Papier werden natürlich viel wichtiger, wenn es um Timing-Entscheidungen beim Handel mit Gold- und Silberaktien geht, da wir unsere Performance erheblich verbessern können, wenn wir unsere Positionen bei Spitzen reduzieren und bei Kursrückgängen aufstocken können.Auf dem 6-Monatschart des Goldpreises ist zu erkennen, dass der Goldpreis nach einer Aufwärtswelle im März und April, die zu einem deutlich überkauften Zustand des MACD führte, unter ein Dome-Muster gerollt ist und nun wieder zu korrigieren beginnt. Für diese Korrektur gibt es verschiedene Ziele, je nachdem, wie sich der breite Aktienmarkt entwickelt. Zumindest dürfte der Goldpreis aber auf die untere Begrenzung des dargestellten voraussichtlichen Kanals zurückfallen, dessen Grenzen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht endgültig feststehen, und er könnte weiter auf die darunter liegende Unterstützung fallen.