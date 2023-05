Chinas Aufschwung beflügelt den Luxusmarkt, den Luftverkehr und die Schifffahrt

Die chinesischen Wirtschaftsdaten übertrafen in der vergangenen Woche alle Erwartungen und spiegeln ein starkes Comeback des asiatischen Giganten wider, der sich endlich von den restriktivsten Beschränkungen der Pandemie-Ära erholt hat. Die positiven Ergebnisse sind für alle Branchen und Sektoren konstruktiv, aber ich werde insbesondere den globalen Markt für Luxusgüter, die Nachfrage nach Flugpassagieren und die Containerschifffahrt genau beobachten.Im ersten Quartal wuchs das chinesische Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahresvergleich um gesunde 4,5% und übertraf damit die Konsensschätzungen. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im März im Jahresvergleich um 10,6%, so schnell wie seit zwei Jahren nicht mehr. Infolgedessen erreichte der Citi China Economic Surprise Index, der Datenüberraschungen im Vergleich zu den Markterwartungen misst, ein 17-Jahres-Hoch. Die UBS Group hob ihre BIP-Prognose für 2023 auf "mindestens" 5,7% an, wobei Analystin Patricia Lui schrieb, dass "der Konsum in diesem Jahr der Haupttreiber der chinesischen Erholung bleiben wird".Europäische Luxuseinzelhändler bereiten sich auf die Rückkehr der chinesischen Luxuskäufer vorAuch dies ist sehr konstruktiv für europäische Luxusaktien. Vor der Pandemie waren chinesische Verbraucher die führende Nationalität für steuerfreie Luxuseinkäufe weltweit, so das in der Schweiz ansässige Tourismus-Shopping-Unternehmen Global Blue. Ein Drittel der weltweiten Luxusverkäufe, d. h. 93 Mrd. Euro (102 Mrd. US-Dollar), wurden 2019 von chinesischen Käufern getätigt, die meisten davon auf Auslandsreisen.Es könnte zwei Jahre dauern, bis dieses Niveau wieder erreicht wird, aber viele Einzelhändler sehen bereits einen Aufschwung. Sowohl der riesige Luxuskonzern LVMH als auch Hermes International meldeten für das erste Quartal einen Umsatzsprung dank der Rückkehr chinesischer Kunden. Die Gruppe mit der besten Performance im europäischen STOXX 600 Index ist in diesem Jahr der Bereich Konsumgüter und Dienstleistungen, der um mehr als 26% zugelegt hat. Es folgen die Bereiche Freizeit und Reisen mit einem Plus von 24% und der Einzelhandel mit einem Plus von 22%.Zu den Luxusaktien, die sich am besten entwickelt haben, gehören Hermes mit einem Plus von 38,6% seit Jahresbeginn, Moncler mit einem Plus von 35% und LVMH mit einem Plus von 32%. Wie wir in einem kürzlich erschienenen Investor Alert berichteten, verhalfen diese Zuwächse den in Paris, Frankreich, notierten Aktien, gemessen am CAC 40 Index, zu einem neuen Rekordhoch, ein Kunststück, das der Index am Freitag letzter Woche wiederholte.Neben Hermes und LVMH gehört auch L'Oreal mit einem Plus von 36% zu den Aktien, die sich im Jahr 2023 am besten entwickelt haben. In Europa wird der "Luxussektor von den Anlegern als der hochwertigste Sektor angesehen, so wie die Technologie in den USA als der beste Wachstumssektor gilt", kommentierte Zuzanna Pusz, Analystin bei UBS.Nach drei Jahren strikter Lockdowns wollen viele chinesische Kunden mit mittlerem und hohem Einkommen wieder ins Ausland reisen. Das Problem ist, dass die Flugkapazität derzeit nur 22% des Niveaus von 2019 beträgt.ForwardKeys und Global Blue gehen davon aus, dass die Kapazität nach dem Sommer 45% und bis zum Ende des Jahres 75% des Niveaus vor der Pandemie erreichen wird. Nach Angaben des China Outbound Tourism Research Institute (COTRI) werden in diesem Jahr schätzungsweise 110 Millionen Auslandsreisen aus dem chinesischen Festland stattfinden, was zwei Drittel des Verkehrsaufkommens von 2019 entspricht. Singapur wird voraussichtlich das beliebteste Reiseziel sein.In den kommenden Wochen und Monaten dürfte sich diese Erholung im Luftverkehr in den Aktienkursen chinesischer Fluggesellschaften widerspiegeln, die im bisherigen Jahresverlauf hinter den meisten anderen Regionen zurückliegen. Europäische Fluggesellschaften sind derzeit die Top-Performer, wobei der Billigflieger easyJet seit Jahresbeginn um sagenhafte 57% gestiegen ist. Andere Fluggesellschaften, die zweistellig zugelegt haben, sind Air France (+24,6%), die deutsche Lufthansa (+24%), die irische Ryanair (+21%) und die International Airlines Group (IAG) (+20,7%).Die letzte Branche, auf die ich hier hinweisen möchte, ist die Containerschifffahrt. Die Investitionsmöglichkeiten sind nicht so groß wie bei Luxusgütern und Fluggesellschaften, aber es gibt Anzeichen dafür, dass sich die Bedingungen nach Monaten der Verschlechterung stabilisiert haben, so dass man die Branche im Auge behalten sollte.Die Schifffahrtspreise sind während der Pandemie in die Höhe geschnellt, da die sozial distanzierten Verbraucher, die mit dem Geld aus dem Konjunkturprogramm überhäuft wurden, ihr Geld für Waren statt für Dienstleistungen ausgaben. Dies führte zu tagelangen Verspätungen in den Häfen rund um den Globus. Doch seit dem Höchststand im September 2021 - als die Kosten für die Verschiffung einer 40-Fuß-Äquivalent-Einheit (FEU) laut Freightos Baltic Index unglaubliche 11.000 US-Dollar erreichten - befinden sich die Preise weltweit im freien Fall.In China scheinen diese Raten einen Tiefpunkt erreicht zu haben. Im logarithmischen Chart unten sehen Sie, dass der Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) vier Wochen in Folge gestiegen ist - der längste Aufwärtstrend seit Dezember 2021. Abgesehen von einem anderen globalen Ereignis werden die Raten in absehbarer Zeit nicht auf das Niveau der Pandemiezeit zurückkehren, aber die Entwicklung ist konstruktiv. Shanghai ist der größte Hafen der Welt, daher betrachte ich die Daten als Frühindikator.Auch Morgan Stanley sieht einen baldigen Aufschwung im Frachtverkehr. In einer vierteljährlichen Umfrage gaben die Reedereien an, dass sie in diesem Jahr mit einer Verbesserung der weltweiten Frachtnachfrage rechnen. Fast drei von vier Reedereien glauben, dass sich die Lagerbestände im Jahr 2023 normalisieren werden, wobei fast die Hälfte sagt, dass dies in der zweiten Jahreshälfte der Fall sein wird.© Frank HolmesDer Artikel wurde am 24. April 2023 auf www.usfunds.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.