Goldpreisprognosen sind Schwachsinn

Die meisten Anlegen wissen überhaupt nichts über den Sinn und Zweck von Gold und dessen historische Bedeutung. Immerhin ist Gold das einzige Geld, das im Lauf der Geschichte überlebt hat, doch praktisch niemand ist sich dieser ganz entscheidenden Information bewusst. Und deshalb sind nur 0,5% der globalen Finanzwerte in Gold investiert. Die meisten Leute vertrauen immer noch dem Papiergeld.Trotz des Titels werde ich in diesem Artikel für einen Tag zum Schwachsinnigen werden; ich werde einige Prognosen zum Gold- und Silberpreis abgeben. Dass Anlageverwalter Gold ignorieren, hat vor allem damit zu tun, dass sie beim physischen Goldeigentum nicht ständig Provisionen abziehen können. Ihre Hauptarbeit besteht darin, Investoren davon zu überzeugen, dass sie überlegene Fähigkeiten und überlegenen Marktwissen haben. Dennoch haben 99% dieser sogenannten Experten eine bei Weitem niedrigere Performance als der Markt.Die meisten von ihnen wissen gar nicht, dass ihre Kunden auch einfach ihr Geld Anfang dieses Jahrhunderts in Gold hätten stecken können und damit ihre Anlage versiebenfacht (7X) hätten, oder auch mehr, abhängig von ihrer Ausgangswährung.Doch all das wäre viel zu einfach, schließlich ginge damit die gesamte Mystik der Branche für Anlageverwaltung verloren, die Billionen Dollar Investitionsgelder verwaltet.Ok, Gold ist in den letzten Jahrzehnten deutlich gestiegen. Doch was wird in Zukunft passieren? Sollten die Anleger ihr Geld in die Hände von Experten geben, die dann Aktien, Anleihen und Immobilienanlagen kaufen, deren Bewertungen seit mehr als einem Jahrhundert durch Geldschöpfung in den Bubble-Bereich gepusht wurden?Die Antwort darauf wird wohl immer unmissverständlich – JA – lauten.Regierungen und Zentralbanken sind die größten Unterstützer von Gold, weil sie den Wert des Papiergeldes kontinuierlich zerstören, und deshalb ist Goldeigentum ein SINE QUA NON (ein Muss). Die Everything-Blase wird sich wahrscheinlich in einen "Everything-Kollaps" verwandeln (siehe Link unten), bei dem alle Blasen-Werte effektiv um 75% bis 95% einbrechen werden. Schließlich können Werte, die durch Falschgeld aufgebläht wurden, nichts anderes sein als unecht und "fake".Der größte Kollaps wird sicherlich der Zusammenbruch des 300 Billionen $ großen Schuldenmarkts sein. Doch bevor es zu diesem Schuldenkollaps kommt, werden die westlichen Regierungen und Zentralbanken die Finanzmärkte mit Mausklickgeld, so nennt es mein Kollege Matt Piepenburg, geflutet haben. Und auf dem Weg dahin werden sie sehr viele Batterien und Mäuse verbrauchen.Die Iden des März (Shakespeare) liegen hinter uns, jene unheilvolle Zeit Mitte März, in der auch Julius Caesar ermordet wurde. In den diesjährigen Iden des März starben 4 Banken – eine Schweizerische und drei US-amerikanische – innerhalb weniger Tage.Nach der Bankenkrise von 2008 wurde erklärt, dass es keine Bankenrettungen (Bailouts) mehr geben werde, sondern nur noch Bail-ins. Damals fielen kühne Worte, die später, wie wir wissen, keinen Bestand mehr hatten. Die Gerüchte über Einleger, die Millionen oder Milliarden aus der Credit Suisse oder Silicon Valley Bank abzogen, bedeuten nur, dass den Zentralbanken nur wenige Stunden geblieben sind, um das System zu retten.Bankruns entstehen nicht mehr durch Einleger, die vor den Türen Schlange stehen, sondern durch Nachrichten, die sich innerhalb von Minuten in den Sozialen Medien verbreiten.Um einen unmittelbaren Systemzusammenbruch abzuwenden, mussten die Zentralbanken alles finanziell auffangen und absichern. Wir sind also wieder bei den Bailouts angekommen. Und was wir bislang erlebt haben, ist wirklich nur der Anfang. Das System ist verrottet (BANCA ROTTA), wie ich kürzlich in einem Artikel schrieb – "Erst schrittweise dann auf einen Schlag – der "Everything"-Kollaps"Die offenen globalen Derivatepositionen im Umfang von 2 Billiarden $ und mehr werden sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in Schulden verwandeln, wenn die Gegenparteien ausfallen. Doch es gibt so viele Bereiche mit beispiellosen, historisch nie dagewesenen globalen Risiken. (" Weltniedergang durch Atomkrieg, Schuldenkollaps oder Energie? ")Die westlichen Regierungen und Zentralbanken wissen, dass das System kurz vor dem Zusammenbruch steht und tun deshalb alles in ihrer Macht Stehende, um die Menschen zu kontrollieren. Covid-Impfungen, Ausgehverbote, globale Erwärmung waren nur der Anfang. Als nächstes kommen CBDC (Zentralbankdigitalwährungen). Sie werden das perfekte Mittel sein für Regierungen, die ihr Volk kontrollieren wollen, indem sie dessen Geld vollständig kontrollieren. So ist es also gerade der Westen, der potentiell von totalitärer Kontrolle bedroht ist.