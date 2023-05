McEwen Mining veröffentlicht Bohrergebnisse

McEwen Mining Inc. meldete gestern Untersuchungsergebnisse aus drei Zonen von der Liegenschaft Stock, welche zum Fox-Komplex in der Nähe von Timmins gehört.Acht oberflächennahe Bohrlöcher in der Nähe der hochgradigen Abschnitte in Bohrloch SM22-110, welche am 19. Dezember 2022 veröffentlicht wurden und 264,5 g/t Gold über 2,7 Meter umfassten, lieferten attraktive Gehalte von bis zu 18,9 g/t Au auf 9,4 m.Zu den besten Ergebnissen in Oberflächennähe gehören laut dem Unternehmen:• Bohrung SM23-145: 18,9 g/t Au auf 9,4 m;• Bohrung SM22-116: 18,7 g/t Au auf 3,0 m;• Bohrung SM23-133: 11,9 g/t Au auf 2,6 m.© Redaktion MinenPortal.de