Niederländische Zentralbank verlagert Gold in neuen Tresorkomplex

Wie die niederländische Website nltimes.nl des Landes meldet, hat die Nederlandsche Bank jüngst Bargeld und Gold im Wert von 14,9 Mrd. Euro in eine neue sichere Einrichtung verbracht.Laut Angaben der Zentralbank wurden in den vergangenen vier Wochen mehr als 200 Tonnen Goldbarren und Goldmünzen aus einer provisorischen Anlage in Haarlem in das neue DNB Cash Centre in Zeist transportiert. Weiterhin habe man einen strategischen Vorrat an Banknoten im Wert von über 4,5 Mrd. Euro von Haarlem an den Militärstandort Camp New Amsterdam verlagert.Die Bank hatte das Gold und die Banknoten im Oktober 2020 aufgrund von Umbau- und Renovierungsarbeiten vom Hauptsitz der DNB in Amsterdam an einen Standort in Haarlem verlegt, der früher für die Gelddruckerei genutzt wurde.31 Prozent der gesamten Goldreserven wird die Notenbank in Zeist aufbewahren. Die gleiche Menge lagert bei der Federal Reserve Bank in New York. Weiterhin werden insgesamt 38 Prozent des Goldes der DNB in London und Ottawa aufbewahrt.© Redaktion GoldSeiten.de