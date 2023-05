WHO-Diktatur?, geplante Entvölkerung & Stromrationierung?

Die geplante Reform der WHO, die dieser ganz neue Befugnisse geben soll, findet eine breite Mehrheit im Bundestag. Im Falle einer neuen "Pandemie" kann dann noch härter durchgegriffen werden.Der Einbau von digitalen Stromzählern in Deutschland wird ab 2025 bzw. 2028 für Großverbraucher verpflichtend, für andere später. Die Umstellung soll viele Vorteile bieten, oder ist sie die Vorbereitung auf Stromrationierung wegen der immer unzuverlässigeren Stromerzeugung?Die NATO wird vom 12. bis 23. Juni eine große Luftoperationsübung über Deutschland durchführen und "Artikel 5 Beistandsszenario" simulieren. Bereitet man sich auf eine große Auseinandersetzung vor?Rätselraten herrscht weiter bei Übersterblichkeit und Geburtenschwund. Dennis Meadows, verfasser von "Die Grenzen des Wachstums" hält eine Weltbevölkerung von ca. einer Milliarde Menschen für sinnvoll. Eine globale "ökologische" Landwirtschaft wäre nicht mehr in der Lage, die heutige Weltbevölkerung zu unterhalten.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)