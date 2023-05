Tearlach Resources: Bohrungen beim Gabriel-Projekt durchteuften bei allen Bohrlöchern der Phase 1 signifikante Lithiummineralisierungen

Zusammengefasste Ergebnisse der Phase 1 des Gabriel-Projekts Gabriel-Step-Out-Bohrungen Loch Von (Fuß) Bis (Fuß) Intervall Li, ppm GAB-008 206,0 333,0 127,0 574 Höchstwert 314,2 318,5 4,3 1.310 GAB-012 184,0 315,0 131,0 658 umschlossen 281,7 315,0 33,3 1.196 Höchstwert 287,6 296,5 8,9 1.460 GAB-013 133,2 249,1 115,9 645 umschlossen 214,0 249,1 35,1 914 Höchstwert 221,8 228,1 6,3 1.300 GAB-016 76,0 164,0 88,0 495 Höchstwert 87,0 94,0 7,0 830 GAB-018 119,8 180,2 60,4 535 & 239,0 300,0 61,0 802 Höchstwert 287,0 292,0 5,0 1.340 GAB-019 271,2 333,0 61,8 549 & 354,2 401,9 47,7 729 umschlossen 374,3 401,9 27,6 879 Höchstwert 398,0 401,9 3,9 1.100

Zusammengefasste Ergebnisse der Phase 1 des Gabriel-Projekts Gabriel-Blackrock Silver-Zwillingsbohrlöcher Gabriel-Kernbohrloch Im Rotationsverfahren durchgeführtes Bohrloch von Blackrock Gabriel Loch Von (Fuß) Bis (Fuß) Intervall Li, ppm Von (Fuß) Bis (Fuß) Intervall Li, ppm % höher GAB-004 118,2 145,3 27,1 703 115 145 30 436 61 % Höchstwert 142,9 145,3 2,4 1.060 GAB-005 251,4 345,6 94,2 541 250 345 95 374 45 % umschlossen 258,5 276,1 17,6 860 Höchstwert 274,2 276,1 1,9 1.390 GAB-006 80,5 119,4 38,9 401 80 120 40 264 52 % & 164,1 242,0 77,9 707 165 245 80 521 36 % umschlossen 182,6 220,0 37,4 939 180 220 40 602 56 % umschlossen 191,5 217,0 25,5 1.018 190 215 25 639 59 % Höchstwert 199,2 204,5 5,3 1.220 GAB-009 24,0 170,6 146,6 662 25 170 145 472 40 % umschlossen 134,4 170,6 36,2 879 135 170 35 474 85 % Höchstwert 147,4 154,4 7,0 1.030 GAB-017 149,8 192,0 42,2 695 150 190 40 442 57 % Höchstwert 171,7 173,5 1,8 1.410

Gabriel Collar-Daten, Angaben zu den bis jetzt durchgeführten Bohrlöchern UTM NAD83 Bohrloch Rechtswert Hochwert Elevation, m Azimut Inkl. GAB-004 476.868 4.217.803 1739,2 0 -90 GAB-005 477.646 4.217.808 1761,7 0 -90 GAB-006 477.279 4.218.601 1749,6 0 -90 GAB-008 476.848 4.218.837 1739,5 0 -90 GAB-009 478.477 4.219.723 1798,3 0 -90 GAB-012 476.822 4.219.342 1739,2 0 -90 GAB-013 476.703 4.219.784 1739,5 0 -90 GAB-016 478.116 4.220.634 1803,2 0 -90 GAB-017 477.268 4.217.813 1751,4 0 -90 GAB-018 475.854 4.218.492 1705,1 0 -90 GAB-019 478.183 4.218.256 1768,4 0 -90

VANCOUVER, 17. Mai 2023 - Tearlach Resources Ltd. (TSXV: TEA) (OTC: TELHF) (FRANKFURT: V44) ("Tearlach" oder das "Unternehmen") gibt die Untersuchungsergebnisse für drei (3) neue Step-Out-Kernbohrlöcher (GAB-013, 016 und 019) bei seinem Gabriel-Projekt in Tonopah, Nevada, bekannt. Diese neu gemeldeten Bohrlöcher durchteuften Zonen mit Lithiummineralisierung, wobei die Intervalle 1.000 ppm überstiegen und die Gehalte teilweise sogar 1.300 ppm erreichten. Die Ergebnisse für die 11 Bohrlöcher der Phase 1 liegen inzwischen vor und wurden vermeldet. Es wurde festgestellt, dass bei jedem Bohrloch ein Intervall mit Lithiummineralisierung durchteuft wurde. Diese Ergebnisse stellen einen wichtigen Meilenstein für Tearlach und die Entwicklung der Gabriel-Liegenschaft, dem amerikanischen Leuchtturmprojekt des Unternehmens, dar.- Der längste Bohrungsabschnitt mit einer Lithiummineralisierung für die drei (3) neuen Bohrlöcher beträgt 115,9 Fuß (35,3 m): Loch GAB-013.- Der höchste Gehalt eines Primärabschnitts beträgt 729 ppm Li auf 47,7 Fuß (14,5 m): Loch 019.- Der höchste durchschnittliche Gehalt für einen "umschlossenen Bohrungsabschnitt" beträgt 879 ppm Lithium auf 27,6 Fuß (8,4 m), mit einem Höchstwert von 1.100 ppm bei Loch GAB- 019.- Der Höchstwert bei den drei (3) Löchern, über die hier berichtet wird, beträgt 1.300 ppm Lithium: GAB- 013.- Hierdurch wird der Umfang der durch Bohrungen von Tearlach bestätigten Mineralisierung nach Nordwesten, Nordosten und Südosten hin erweitert.- Bei allen Bohrlöchern wurde eine Lithiummineralisierung mit einem Cut-off-Wert von 400 ppm festgestellt.- Der längste Primärabschnitt mit einer Lithiummineralisierung beträgt 146,6 Fuß (44,7 m) - GAB-009,- Der höchste Gehalt eines Primärabschnitts beträgt 802 ppm auf 61 Fuß (18,6 m) - GAB-018,- Der höchste festgestellte Gehalt für einen "umschlossenen Bohrungsabschnitt" beträgt 1,196 ppm auf 33,3 Fuß (10,2 m) - GAB-012,- Geologische Kontinuität der untersuchten Stratigraphie bei allen Bohrlöchern,- Durch diese jüngsten Bohrlöcher der Phase 1 erweitert sich das allgemeine Gebiet der bekannten Mineralisierung auf eine Fläche von 8.530 x 9.190 Fuß (2,6 x 2,8 km).- Jedes GAB-Zwillingsbohrloch, das im Rahmen des Programms der Phase 1 gebohrt wurde, ergab höhere Werte (in einer Spanne von 36 - 85 %) für die Bohrungsabschnitte als das entsprechende von Blackrock Silver (BRS) im Rotationsverfahren durchgeführte TN22-Bohrloch.- Insgesamt wurden 603 TN22-Bohrlochproben gesammelt und zur erneuten Untersuchung auf Lithium vorgelegt."Der Gabriel-Bohrplan der Phase 1 war ein herausragender Erfolg und stellt einen bedeutenden Meilenstein für die Exploration der Gabriel-Liegenschaft dar. Viele der dabei durchgeführten Bohrlöcher durchteuften ein Intervall mit Lithiummineralisierung und viele Einzelproben ergaben einen Lithiumgehalt von mehr als 1.000 ppm. Darüber hinaus wurden bei jedem im Programm der Phase 1 gebohrten GAB-Zwillingsbohrloch höhere Bohrungsabschnittswerte festgestellt als beim entsprechenden von Blackrock Silver (BRS) im Rotationsverfahren durchgeführten TN22-Bohrloch (Spanne von 36 - 85 %). Ich möchte dem Nevada Geologic-Team für seinen Einsatz für die effektive Umsetzung der Bohrungen, die professionelle Handhabung der Bohrmaterialien und die hervorragenden geologischen Untersuchungen am Bohrkern und an der Oberfläche der Gabriel-Liegenschaft danken. Wir freuen uns auf die Datenmodellierungsphase des Explorationsprogramms, um die Gabriel-Liegenschaft eingehender zu bewerten", so der Direktor David C. Flint.Die nachstehenden Tabellen stellen eine Zusammenfassung aller Bohrlöcher der Phase 1 dar. Jedes Bohrloch durchschnitt eine Zone mit Lithiummineralisierung, wobei der Cut-off-Wert bei 400 ppm lag. Die Gehalte der Primärabschnitte lagen zwischen 535 und 802 ppm und die Intervalllängen zwischen 27,1 (8,4 m) und 146,6 Fuß (44,7 m). Die Bohrungen im Rahmen des Programms der Phase 1 wurden innerhalb eines allgemeinen Gebiets von 8.530 x 9.190 Fuß (2,6 x 2,8 km) durchgeführt.Eine Lithiummineralisierung wurde durchgängig im unteren Bereich der Siebert-Formation durchteuft. Zudem wurde bei einigen Bohrlöchern eine zweite Mineralisierungszone im oberen Bereich der Siebert-Formation durchschnitten. Die Lithiummineralisierung befindet sich in einer Tongestein-Schluffstein-Sandsteinkonglomerat-Sedimentfolge.An der Oberfläche der Gabriel-Liegenschaft wurden Verwerfungen in Form von Abschiebungen kartiert. Zudem wurden von Verwerfungen durchzogene Zonen, Furchen und Kataklasite im Bohrkern protokolliert. Der Lageort und die Ausrichtung dieser Strukturen werden im Rahmen des anstehenden Projekts zur dreidimensionalen (3D) geologischen Modellierung bewertet werden.Die drei (3) Bohrlöcher, über die hier berichtet wird, gehen jeweils von einer ursprünglichen BRS-Bohrung aus und erweitern den Umfang der von Tearlach ermittelten Lithiummineralisierung in Richtung Nordwesten, Nordosten und Südosten (siehe die nachstehende Karte). Die folgenden Fotos der Bohrkernkisten zeigen die Lithologie und die zugehörigen Lithiumgehalte für die drei (3) hier untersuchten Bohrlöcher, wobei jede Bohrkernkiste einem Bohrloch entspricht.Anmerkungen: Cut-off-Wert von 400 ppm LiDie neu vermeldeten Bohrlöcher sind unterstrichenDie Gabriel-Zwillingsbohrlöcher weisen durchgängig höhere Bohrungsabschnittgehalte (36 % bis 85 %) im Vergleich zu den entsprechenden BRS-TN22-Bohrlöchern auf. Das Programm zur erneuten Untersuchung der TN22-Proben wird zusätzliche Datenpaare liefern, um die zugrundeliegende Ursache für diese Abweichung zu untersuchen.Anmerkungen: 1) Cut-off-Wert von 400 ppm Li.Die Sammlung der ursprünglichen BRS-TN22-Proben für das Programm zur erneuten Untersuchung ist im Wesentlichen abgeschlossen. Zusammenfassende Anmerkungen für das Programm:- Es wurden Proben für jedes Bohrloch, für Intervalle der Siebert-Formation und bis hin zur darunterliegenden nicht-mineralisierten Schicht, gesammelt,- eine Lagekarte der TN22-Bohrlöcher wird nachstehend zur Verfügung gestellt,- die Bohrkernproben werden durch das ALS Laboratory in Reno (Nevada) analysiert,- die TN22-Proben werden durch TEA-Geologen von der BRS-Lagereinrichtung zu ALS transportiert,- Proben der Löcher TN22-010, -011 & -012 (151 Stück) wurden ALS am 28. April 2023 vorgelegt,- Proben der Löcher TN22-013, -014, -015 & -016 (263 Stück) wurden ALS am 4. Mai 2023 vorgelegt,- Proben der Löcher TN22-018, -019 & -020 (189 Stück) wurden ALS am 5. Mai 2023 vorgelegt,- die Probensammlung für TN22-002 & -003 steht noch aus,- jede Probe wird durch ALS gemäß ihrer ME-ICP61-Methode analysiert, und- zertifizierte Referenzmaterialien (CRM) und Leerproben werden in den Probensatz eingefügt.Über die TN22-Daten der erneuten Untersuchung werden wir berichten, sobald die Ergebnisse vorliegen.- Die Bohrkernkisten werden täglich entweder von der Bohrcrew oder TEA-Geologen von der Bohranlage zur BRS-Einrichtung für die Bohrkernerfassung in Tonopah (Nevada) transportiert.- Die anfängliche Erfassung der Bohrkerne wird durch die TEA-Geologen durchgeführt, einschließlich in Bezug auf Gesteinsart, prozentuale Gewinnung und Gesteinsqualität.- Die Probenintervalle werden gekennzeichnet.- Proben aus zertifizierten Referenzmaterialien (CRM), Leerproben aus grobem Ausschussmaterial und Blank Pulps werden in den Probensatz eingefügt.- Jede Bohrkernkiste wird fotografiert.- Die Bohrkernkisten werden entweder durch von ALS beauftragte Fahrer oder geologische TEA-Mitarbeiter von der Erfassungseinrichtung in Tonopah zum ALS Laboratory in Reno (Nevada) transportiert.- Der Bohrkern wird durch ALS-Mitarbeiter geschnitten und beprobt.- Die Proben werden von ALS getrocknet, gewogen, zerstoßen, zermahlen und aufgeteilt.- Die Proben werden einem Aufschluss aus 4 Säuren unterzogen und anhand eines ICP-Verfahrens (ME-ICP61) durch ALS analysiert.- Die Kontrollkette und Sicherheit wird während der gesamten Materialhandhabungs- und Analyseverfahren gewahrt.Lagekarte der GAB-Bohrlöcher und der zur erneuten Untersuchung vorgeschlagenen BRS-TN-22-LöcherDavid Flint, CPG beim AIPG (American Institute of Professional Geologists), Direktor von Tearlach Resources Ltd. und Präsident des Tochterunternehmens Pan Am Lithium (Nevada) Corp., und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards für die Offenlegung von Mineralprojekten -, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.Tearlach, ein Mitglied der TSX Venture 50-Rangliste, ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Lithiumprojekten beschäftigt. Tearlach konzentriert sich darauf, sein Leuchtturmprojekt auf der Gabriel-Liegenschaft in Tonopah (Nevada) voranzutreiben, das an die TLC-Lagerstätte von American Lithium angrenzt, und hat 11 Bohrlöcher auf dieser Liegenschaft durchgeführt. Tearlach verfügt über drei Lithiumliegenschaften in Ontario: Final Frontier, Georgina Stairs und New Frontier. Final Frontier grenzt an das PAK-Lithiumvorkommen von Frontier Lithium nördlich von Red Lake. Georgina Stairs liegt nordöstlich des Georgia Lake-Vorkommens von Rock Tech Lithium in der Nähe von Beardmore. Tearlach besitzt außerdem zwei Lithiumprojekte in Quebec: das Rose-Fliszar-Muscovite-Projekt in der Region James Bay sowie das Shelby-Projekt, das an das Corvette Lithiumprojekt von Patriot Battery Metals sowie an das Cancet- und das Adina-Lithiumprojekt von Winsome Resources angrenzt. Tearlach besitzt außerdem die Savant-Liegenschaft, ein Grundstück mit Gold-, Silber- und Kupfervorkommen im Explorationsstadium in Nordwest-Ontario. IM NAMEN DES VORSTANDS TEARLACH RESOURCES LIMITEDCharles Ross,Chief Executive Officer Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch Begriffe gekennzeichnet wie: "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "potenziell" "möglich" und ähnliche Ausdrücke oder Erklärungen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht "werden", "können" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen und Annahmen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten Erklärungen über Annahmen, Pläne, Erwartungen oder Absichten des Unternehmens. Die Exploration von Mineralien ist hochspekulativ und wird durch verschiedene signifikante Risiken gekennzeichnet, die selbst durch eine Kombination von sorgfältiger Bewertung, Erfahrung und Know-how nicht eliminiert werden können. 