First Phosphate gibt umfassendes Unternehmens-Update

Saguenay, Quebec, 30. Mai 2023 / IRW-Press / First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE PHOS) (FWB: KD0) macht große Fortschritte bei der Entwicklung zu einem führenden Unternehmen im nordamerikanischen Lithium-Eisen-Phosphat-(LFP)-Batteriesektor sowie der Etablierung der Region Saguenay-Lac-St-Jean in Quebec, Kanada, als nordamerikanisches Zentrum für die LFP-Batterieproduktion. Unser President, Peter Kent, hat für Aktionäre, die nicht an der Live-Veranstaltung teilnehmen können, diese kurze, vorab aufgezeichnete Ansprache bereitgestellt. Das Unternehmen hat im Jahr 2023 Folgendes erreicht:- Zu Beginn des Jahres wurden die Aktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange (CSE) und der Frankfurter Börse (FWB) notiert, was den Aktionären eine globale Sichtbarkeit und Liquidität verschafft. Unser President, Peter Kent, hielt einen Hauptvortrag [Keynote Speech] bei der Eröffnungssitzung der CSE auf der PDAC Convention in Toronto.- Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding/MOU) mit Prayon SA (Prayon), dem in Belgien ansässigen Weltmarktführer für die Produktion und Technologie gereinigter Phosphorsäure (PPA). Diese Partnerschaft verspricht, unser operatives Geschäft zu beschleunigen, indem sie die zukünftige Abnahme unseres Phosphatkonzentrats, den Zugang zur PPA-Technologie und die Produktionsmöglichkeiten von aktivem LFP-Kathodenmaterial (LFP Cam) gewährleistet: https://firstphosphate.com/PrayonSA- Einleitung einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (Preliminary Economic Assessment/PEA) auf unserem Konzessionsgebiet Lac-à-lOrignal nach Abschluss einer erfolgreichen Studie gemäß National Instrument 43-101: https://firstphosphate.com/LacOrignal43-101.pdf- Durch metallurgische Testarbeiten in den Labors von SGS Canada Inc. in Quebec (SGS Quebec) wurde ein weltweit führendes hochreines Phosphatkonzentrat mit einem Anteil von 40,2 % und einer Gewinnungsrate von 91,4 % hergestellt. Es wurden starke LFP-bezogene sekundäre Gewinne von Ilmenit (Titan) und Magnetit (Eisen) erzielt: https://firstphosphate.com/SGS_Mineralogy.pdf- Abschluss einer eingehenden mineralogischen Studie mit der Queens University, die zu dem Schluss kam, dass die Lagerstätte Lac-à-lOrignal eine wahrscheinliche ESG-konforme Quelle von nordamerikanischem Phosphat für die LFP-Batterieindustrie ist. Phosphatminen sind nicht dafür bekannt, dass sie ESG-konform sind. Lac-à-lOrignal könnte möglicherweise eine der ersten sein: https://firstphosphate.com/Queens_Mineralogy.pdf- Bei den Bohrungen auf dem Projekt Begin-Lamarche wurden entlang eines 2.000 m langen magnetischen Trends mit mehreren phosphathaltigen Schichten hochgradige Phosphatabschnitte durchteuft. Dabei handelt es sich um einige der höchsten jemals in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in Quebec, Kanada, gefundenen Phosphatgehalte. Dieses Konzessionsgebiet ist nur 75 km vom Tiefseehafen von Saguenay entfernt und befindet sich in unmittelbarer Nähe von umfangreicher Infrastruktur. Begin-Lamarche ist nun ein zweites Phosphatkonzessionsgebiet, auf das sich das Unternehmen bei der Erschließung konzentriert: https://firstphosphate.com/BeginLamarche- Abschluss eines Lizenzabkommens mit Integrals Power Limited (IPL) aus dem Vereinigten Königreich, das die Herstellung von LFP Cam in allen Anlagen des Unternehmens in Nordamerika ermöglicht. IPL wird auch das von First Phosphate hergestellte PPA und Eisensulfat in seinem LFP-Cam-Produktionsprozess validieren und homologieren: https://firstphosphate.com/IntegralsPower- Abschluss einer strategischen Partnerschaft mit der Regionalkonferenz der Präfekten von Saguenay-Lac-Saint-Jean (CRP) und dem Regional Economic Impact Maximization Committee (CMAX). Diese Vereinbarung verschafft dem Unternehmen den Status eines Großprojekts in der Region Saguenay-Lac-Saint-Jean in Quebec und den Zugang zu allen lokalen und regionalen privaten und regierungsbezogenen Industriekompetenzen: https://firstphosphate.com/CRP-CMAX- Keynote unseres CEO, John Passalacqua, über die Zukunft von Phosphat und die Chancen für die LFP-Batterie für die weltweite Phosphatindustrie auf der CRU Global Phosphates 2023 Conference in Istanbul, Türkei: https://firstphosphate.com/Cru-Group- Abschluss einer überzeichneten Privatplatzierung in Höhe von $ 2.339.152, an der sich Mitglieder des Managements und des Boards mit insgesamt $ 456.380 beteiligt haben: https://firstphosphate.com/PrivatePlacementMeilensteine für den Rest des Jahres 2023:- Abschluss der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) bei Lac-à-lOrignal, sodass das Konzessionsgebiet 2024 direkt in Richtung Machbarkeitsstudie weiterentwickelt werden kann.- Veröffentlichung der endgültigen Ergebnisse unseres Bohrprogramms im Winter 2022 bei Bégin-Lamarche und Fortsetzung eines Sommerbohrprogramms, um 2024 die Voraussetzungen für National Instrument 43-101 zu erfüllen.- Beginn eines Prospektions- und geologischen Erkundungsprogramms auf unseren Bluesky-Konzessionsgebieten bei Alex, Brochet, Larouche und Perron, wo starke Hinweise auf Phosphat gefunden wurden.- Zusammenarbeit mit SGS Quebec, um die Trennung von Apatit von Ilmenit und Magnetit im Pilotmaßstab zu demonstrieren, um drei unterschiedliche und marktfähige Minerale zu gewinnen.- Zusammenarbeit mit Prayon, um die Produktion von PPA in Batteriequalität im Pilotmaßstab auf der Grundlage von Phosphatkonzentrat aus den Mineralkonzessionsgebieten von First Phosphate zu starten, um Kundenanfragen nach lokal produziertem nordamerikanischem PPA zu erfüllen.- Untersuchung möglicher Erzeugung von LFP-Rohstoffen wie Eisensulfat und Eisenpulver (aus unseren sekundären Ilmenit- und Magnetitvorkommen), um Kundenanfragen nach Proben zu erfüllen.- Steigerung der Gewinnung von Sekundärrohstoffen wie Ilmenit (Titan) und Magnetit (Eisen), um das wirtschaftliche Potenzial unserer Mineralressource Lac-à-lOrignal zu erhöhen.- Weiteres Eintreten für die Entwicklung der Region Saguenay-Lac-St-Jean in Québec zum nordamerikanischen LFP-Batteriezentrum, wobei die Gedanken aus der Rede unseres CEO vom November 2023 vor dem Verband der Handelskammern von Saguenay-Lac-Saint-Jean weiterverfolgt werden: https://firstphosphate.com/ChambresCommerce- Weiteres Eintreten für die Aufnahme von Phosphat in die Listen der kritischen Mineralien in Quebec, Kanada und den Vereinigten Staaten. Die Tatsache, dass Phosphat bereits auf der Liste der kritischen Mineralien von Ontario und der Europäischen Union steht, muss genutzt werden.Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf den Aufbau von Shareholder Value im Upstream-Bereich durch die Entwicklung unserer Mineralprojekte zu produzierenden Phosphatminen, die phosphathaltigen Apatit aus Eruptivgestein gewinnen und konzentrieren.In erster Linie soll ein Phosphatkonzentrat mit einem Reinheitsgrad von >40 % gewonnen werden, das sich ideal für die Herstellung großer Mengen ESG-konformer PPA für die LFP-Batterieindustrie eignet.Die sekundäre Gewinnung von Ilmenit (39 % TiO2) und Magnetit (68 % Fe) durch das Unternehmen wird die Produktionskosten für das Phosphatkonzentrat erheblich senken. Wir untersuchen weiterhin das Potenzial, diese sekundär gewonnenen Rohstoffe zu Eisensulfat und Eisenpulver zu veredeln: Dies sind ebenso wertvolle Einsatzstoffe im LFP Cam-Produktionsprozess, für die in Nordamerika ein Engpass besteht.Im Midstream-Bereich beabsichtigt das Unternehmen, mit Weltklasse-Partnern zusammenzuarbeiten, um PPA und LFP Cam zu produzieren. Prayon und IPL sind die ersten dieser Midstream-Partner. Das Unternehmen ist bereit, weitere ergänzende und wertsteigernde Beziehungen im Midstream-Bereich einzugehen.Die Abnehmer von LFP Cam im Downstream-Bereich sind Hersteller von LFP-Batteriezellen und -Batteriepacks sowie OEM-Hersteller von Elektrofahrzeugen, kleinen und großen Energiespeichern und anderen elektrischen Geräten.Das Unternehmen beabsichtigt, für den Übergang vom Abbau bis zur Produktion von LFP Cam einen umsichtigen, partnerschaftlichen Ansatz zu verfolgen und mit den weltweit besten Partnern zusammenzuarbeiten.Die Phosphatabbaugebiete des Unternehmens erstrecken sich über einen Distrikt von insgesamt 1.500 km2 in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in Quebec, wo 1 % des weltweit seltensten und reinsten magmatischen Anorthosit-Phosphatgesteins zu finden ist. Das Unternehmen besitzt über 15 Gebiete mit sehr ausgeprägten Phosphatvorkommen, die von Explorationsstandorten bis hin zu PEA-Erschließungsprojekten reichen.Durch den Einsatz der bewährten, erstklassigen Phosphatverarbeitungstechnologie unseres Partners Prayon schätzt das Unternehmen, dass etwa 90 % der Phosphatkonzentratproduktion zu ESG-konformem PPA für die Produktion von LFP Cam für LFP-Batterien verarbeitet werden können. Andere Sedimentphosphatminen in Nordamerika verfügen über abnehmende Phosphatvorräte und können nur einen viel geringeren Prozentsatz ihres Phosphatgesteins in wirtschaftlichem Umfang in PPA umwandeln.Die kleineren, ESG-orientierten Phosphatminen des Unternehmens mit geringeren Investitionskosten sollten in Zukunft große Mengen an hochwertigem PPA für die LFP-Batterieindustrie produzieren. Der Platzbedarf dieser Minen dürfte 8- bis 10-mal geringer sein als der einer herkömmlichen Phosphatmine aus Sedimentgestein. Dies ermöglicht die Ansiedlung in der Nähe der bestehenden Infrastruktur und der lokalen Arbeitskräfte sowie eine Verringerung des CO2-Fußabdrucks, wodurch die variablen Produktionskosten sinken und deutliche Vorteile im ESG-Bereich geschaffen werden.Aufgrund des hohen Reinheitsgrads und des geringen Gehalts an Schwefel und Spurenelementen in unserem magmatischen Phosphatgestein ist das Unternehmen in der Lage, einen vollständigen Plan für die Kreislaufwirtschaft rund um seine Minen und Verarbeitungsanlagen zu erstellen. In unseren Minen werden keine radioaktiven Gipsschlacken produziert, wie dies bei den meisten anderen Sedimentphosphatminen der Fall ist, die derzeit weltweit in Betrieb sind.Das Unternehmen ist in der Lage, neue Minen zu errichten, die ausschließlich für die LFP-Batterieindustrie bestimmt sind und eine neue, ESG-konforme Phosphatproduktion auf den Markt bringen werden, ohne eine Konkurrenz für die Lebensmittel- oder Düngemittelindustrie darzustellen. Außerdem werden unsere Phosphatminen nur begrenzt oder gar nicht mit der Lebensmittel- oder Düngemittelindustrie in Zusammenhang stehen.Das Unternehmen ist somit in der Lage, sich speziell auf die Herstellung von technologisch hochwertigem Phosphatmaterial für die LFP-Batterieindustrie zu konzentrieren und sich auf den nachgelagerten Technologiekunden im Bereich der Herstellung von Elektrofahrzeugen und der großtechnischen Energiespeicherung zu konzentrieren.Port of Saguenay: Es wurden erste Untersuchungen über mögliche Standorte für künftige Unternehmenstätigkeiten im Hafen durchgeführt, einschließlich der Bewertung eines bestehenden beheizten Gebäudebereichs für eine eventuelle LFP Cam-Pilotanlage. Die jüngste Bereitstellung von $ 105,5 Mio. durch die Regierung von Quebec für die Verbesserung der Infrastruktur im Hafen stimmt uns zuversichtlich. Darüber hinaus unterstützen wir die neue Initiative der Hafenverwaltung, sich nach Bécancour als das nächste Batteriezentrum in Québec zu vermarkten. Dies wird andere potenzielle Partner aus der Batterieindustrie überzeugen, sich in der Nähe möglicher First Phosphate-Anlagen anzusiedeln und ein bedeutendes Batterie-Ökosystem im Hafen zu schaffen: https://firstphosphate.com/PortSaguenayPrayon SA: Das Unternehmen trifft sich wöchentlich mit Führungskräften von Prayon. Die Parteien bewerten derzeit sehr sorgfältig die sich bietenden Möglichkeiten für die Entwicklung der in unserer ursprünglichen Absichtserklärung genannten Hauptbereiche: Abnahme von Phosphatkonzentrat, PPA-Technologiepartnerschaft, LFP Cam-Produktionspartnerschaft. Das Unternehmen ist dabei, eine Probe von 1.000 kg Phosphatkonzentrat vorzubereiten, die an Prayon zur Verarbeitung zu PPA geschickt wird, um die Probenanforderungen der Kunden zu erfüllen: https://firstphosphate.com/PrayonSAIntegrals Power Limited (IPL): IPL hat im März 2023 eine Finanzierung abgeschlossen und ist seitdem in eine neue, größere Anlage umgezogen, um mit dem Ausbau seiner Pilotanlage zu beginnen. Nach der Fertigstellung wird First Phosphate Proben seines PPA und Eisensulfats liefern, die im Rahmen des Homologationsverfahrens für die IPL-Einsatzstoffe verwendet werden. IPL wird voraussichtlich im Jahr 2024 LFP Cam produzieren und LFP-Batteriezellen unter Verwendung der Ausgangsmaterialien von First Phosphate testen: https://firstphosphate.com/IntegralsPowerQueens University: Die erste Studie, die im Rahmen der Partnerschaft mit der Pufahl Research Group initiiert wurde, kam zu dem Schluss, dass die niedrigen Konzentrationen von schädlichen Spurenelementen und Sulfidmineralien die Lac-à-lOrignal-Lagerstätte zu einer attraktiven und höchstwahrscheinlich ESG-konformen Quelle für nordamerikanisches Phosphat für die LFP-Batterieindustrie machen. Das Unternehmen überlegt, ob es ähnliche mineralogische Studien auf seinem im Aufbau befindlichen Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche ausweiten soll: https://firstphosphate.com/Queens_Mineraology.pdfHandelskammer von Saguenay Le Fjord: Als Mitglieder der Handelskammer begrüßen wir die Initiative der Kammer, von Promotion Saguenay und Port Saguenay, nach Skellefteå, Schweden, zu reisen, um zu erkunden, wie sich eine ähnlich traditionsreiche nordische Industrieregion zu einem wichtigen Zentrum der Batterieproduktion entwickelt hat. Das Unternehmen wurde gebeten, einen Beitrag zu der Idee zu leisten, die Region Saguenay-Lac-St-Jean in Québec zum nordamerikanischen Zentrum der Batterieproduktion zu entwickeln, und zwar anlässlich einer Rede im November 2023 vor dem Verband der Handelskammern von Saguenay-Lac-Saint-Jean: https://firstphosphate.com/ChambresCommerceNeue Partnerschaften: Unsere Partnerschaftsstrategie entwickelt sich ständig weiter. Wir haben zahlreiche Geheimhaltungsvereinbarungen (Non-disclosure Agreements/NDAs) mit Unternehmen in den folgenden Branchen abgeschlossen: Bergbau, Phosphate, LFP-Produktionstechnologie, Herstellung von Elektrofahrzeugen (EV) und Energiespeicherung in großem Maßstab. Das Unternehmen möchte mit den besten Partnern weltweit zusammenarbeiten und geht bei allen sich entwickelnden Partnerschaftsgesprächen mit Bedacht vor. Das Unternehmen wird die Aktionäre informieren, sobald die Beziehungen voll ausgereift sind.First Phosphate wird weiterhin eingeladen, sich aktiv an Branchenveranstaltungen zu beteiligen. Unser CEO wird bei den folgenden Veranstaltungen vor Publikum sprechen:- Benchmark Battery Gigafactories USA 2023 (Washington DC, USA) (8.-9. Juni 2023) https://www.benchmarkminerals.com/events- Critical Minerals Industry Summit II (Toronto, Kanada) (14.-15. Juni) http://www.CriticalMineralsSummit.com- Bergbau-Investitionsveranstaltung des Nordens (Quebec City, Kanada) (19.-21. Juni) https://vidconferences.com/conferences-events/in-person/tier-1-mining-conferenceDie wissenschaftlichen und technischen Angaben von First Phosphate Corp. in dieser Pressemeldung wurden von Gilles Laverdière, P.Geo., geprüft und genehmigt. Herr Laverdière ist Chefgeologe des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure of Mineral Projects (NI 43-101).First Phosphate ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das sich gänzlich der Gewinnung und Reinigung von Phosphat zur Herstellung von aktivem Kathodenmaterial für die Lithium-Eisen-Phosphat-Batterieindustrie (LFP) verschrieben hat. First Phosphate ist bestrebt, mit hohem Reinheitsgrad, unter Einhaltung aller ESG-Standards und mit voraussichtlich geringem CO2-Fußabdruck zu produzieren. First Phosphate plant, sich direkt vertikal von der Abbauquelle in die Lieferketten größerer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren, die aktives LFP-Kathodenmaterial in Batteriequalität benötigen, das aus einer konsistenten und sicheren Lieferquelle stammt. First Phosphate besitzt in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in der kanadischen Provinz Quebec über 1.500 km² an lizenzgebührenfreien Landschürfrechten in Distriktgröße, die es aktiv erschließt. 