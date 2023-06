Robex Resources: Machbarkeitsstudie für Kiniero mit deutlich verbesserter Wirtschaftlichkeit gegenüber der Vormachbarkeitsstudie

Basierend auf einem Goldpreis von 1.650 USD/oz Einheiten VMS MS Variation Wahrscheinliche Mineralreserven (einschl. Haldenbeständen) koz 803 968 +21 % LoM Jahre 6,5 9,5 +46 % Durchschnittliche Jahresproduktion LoM koz 110 90 -18 % Anfangskapital ab 01.01.23 Mio. USD 144 160** +11 % LoM AISC USD/oz 1,035 980 -5 % NPV5% vor Steuern* Mio. USD 199 251 +26 % IRR vor Steuern, % % 49 % 42 % -7 Pkt. NPV5% nach Steuern Mio. USD 115 170 +48 % IRR nach Steuern, % % 32 % 31 % -1 Pkt.

Einheiten Wert Anlage, Größe und Investitionen Kapazität der Anlage Mt 3,0 Anfangskapital ab 01.01.23 Mio. USD 160 Mineralreserven und -ressourcen (einschließlich Haldenbeständen) Wahrscheinliche Mineralreserven koz 968 Angezeigte Ressourcen (inkl. Reserven) koz 1.481 Abgeleitete Ressourcen koz 1.090 Abbaubetrieb LoM - insgesamt geförderte Tonnen Erz kt 81.715 LoM - insgesamt geförderte Abfälle in Tonnen kt 60.304 LoM - geförderte Tonnen Erz ab Grube kt 21.410 Durchschnittlich geförderte Menge g/t Au 1,27 LoM - Abraumverhältnis W:O 2,8 Verarbeitungsbetrieb LoM - verarbeitete Tonnage kt 27.665 Durchschnittlich verarbeitete Menge g/t Au 1,09 g/t LoM - Durchschnittliche Verwertung % 87,2 % Produktion und Kosten im Überblick LoM - Produktion koz/Au 851 Durchschnitt der ersten drei Jahre der Produktion p.a. koz/Au 105 LoM - durchschnittliche Produktion p. a. koz/Au 90 AISC USD/oz 980

Einheiten 1.650 USD/oz

(Basisfall) 1.950 USD/oz

(RPEEE-Goldpreis) Renditen vor Steuern NPV5% Mio. USD 251 437 IRR % 42 % 65 % Amortisationszeit Jahre 3,4 2,7 Renditen nach Steuern NPV5% Mio. USD 170 301 IRR % 31 % 48 % Amortisationszeit Jahre 4,3 3,2

100 %-Basis Tonnage

(Mt) Gehalt

(Au g/t) Inhalt

(koz) Wahrscheinliche Mineralreserven (in situ) 21,41 1,27 872 Wahrscheinliche Mineralreserven (Haldenbestände) 6,26 0,48 96 Wahrscheinliche Mineralreserven insgesamt 27,67 1,09 968 Angezeigte Mineralreserven (in situ) 31,59 1,32 1.342 Angezeigt (Haldenbestände) 11,61 0,37 139 Angezeigte Mineralressourcen insgesamt (einschließlich Mineralreserven) 43,20 1,07 1.481 Abgeleitete Mineralressourcen 28,61 1,19 1.090

QUÉBEC CITY, 22. Juni 2023 - Robex Resources Inc. ("Robex" oder das "Unternehmen") (TSXV: RBX) freut sich, die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie (die "MS", "Machbarkeitsstudie" oder die "Studie") für das Kiniero-Goldprojekt (das "Kiniero-Goldprojekt" oder das "Projekt") in Conakry, Guinea, bekanntzugeben. Die MS wurde in Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects [Standards für die Offenlegung von Mineralprojekten] ("NI 43-101") der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde erstellt.Der unabhängige technische Bericht gemäß NI 43-101, der die Machbarkeitsstudie für das Kiniero-Goldprojekt unterstützt, wird auf SEDAR unter www.sedar.com innerhalb der nächsten 45 Tage veröffentlicht.- Verbesserte Wirtschaftlichkeit: 26%iger Anstieg des Nettogegenwartswertes vor Steuern 5 % (Net Present Value 5 %, "NPV5%") auf 251 Mio. USD und interne Rendite (Internal Return Rate, "IRR") von 42 % bei einem Basis-Goldpreis von 1.650 USD/Unze, während der NPV5% nach Steuern bei 170 Mio. USD und die IRR bei 31 % liegt;- Erhöhte Nutzungsdauer der Mine (Life of Mine, "LoM"): Die Mineralreserven stiegen gegenüber der Vormachbarkeitsstudie ("VMS") um 165 koz oder 21 % auf 968 koz, wodurch sich die LoM auf 9,5 Jahre erhöhte (46 % mehr im Vergleich zur VMS);- Niedrigere Kosten: LoM-All-In-Sustaining Costs ("AISC") mit 980 USD/oz unter dem ursprünglichen Ziel von 1.000 USD/oz, eine Verbesserung gegenüber der VMS (1.035 USD/oz);- Geringeres Abraumverhältnis: LoM-Abraumverhältnis von 2,8:1, gegenüber 4,4:1 in der VMS; und- Erhebliches Potenzial über die Lebensdauer der Mineralreserven hinaus in der MS: Angezeigte Mineralressourcen (einschließlich Mineralreserven) von 1.481 koz bei 1,07 g/t sowie abgeleitete Mineralressourcen von 1.090 koz bei 1,19 g/t mit Stand vom 12. November 2022;NPV in der VMS berechnet zum 01.01.2023, während der NPV in der MS zum 01.07.2023 berechnet wurde** Einschließlich anfänglicher Investitionskosten, die voraussichtlich vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023 gezahlt werdenMit dem Bau des Projekts wurde im vierten Quartal 2022 begonnen, wobei bis zum 30. Juni 2023 voraussichtlich 27 Mio. USD der ursprünglichen Kapitalkosten von 160 Mio. USD (bzw. 17 % der Gesamtkosten) ausgegeben werden:- Die Auftragnehmer sind vor Ort und die Detailplanung läuft;- Im Einklang mit dem zuvor bekanntgegebenen Mandat mit Taurus Mining Finance Fund No. 2, L.P. ("Taurus") erörtern wir derzeit die Bedingungen der Projektfinanzierungsfazilität und stellen die für die Due-Diligence-Prüfung erforderlichen Informationen zur Verfügung. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Pressemitteilungen vom 24. Januar 2023 und 21. März 2023, die auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind;- Das Programm zur Ausweitung der Ressourcen läuft; das letzte Bohrloch in der geologischen Datenbank zur Unterstützung der MS datiert vom 17. August 2022, seitdem wurden 24.443 m gebohrt; und- Zum ersten Mal, seit sich das Projekt im Besitz von SEMAFO befindet, sind Explorationsarbeiten auf unserem Zielgebiet Mankan im nördlichen Teil des Grundstücks im Gange.Aurélien Bonneviot, CEO von Robex, dazu: "Der Abschluss der MS für das Kiniero-Goldprojekt ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zur Projekterschließung, da die Optimierungen im Rahmen der MS und die aktualisierte Mineralressourcenschätzung zu einem stärkeren Projekt mit verbesserter Wirtschaftlichkeit führen.Seit der Ankündigung der Übernahme von Kiniero am 20. April 2022 haben wir unsere Anlage so verbessert, dass sie nun eine prognostizierte Nutzungsdauer von 9,5 Jahren erreicht. Kiniero wird nun voraussichtlich in den ersten sieben Jahren im Durchschnitt über 100 koz pro Jahr erreichen, und wir werden weiterhin bohren, um den Durchschnittsgehalt, die Produktionskapazität und die Nutzungsdauer hoffentlich zu erhöhen.In diese MS sind die aktuellen Preise und Angebote, die wir für den Bau eingeholt haben, eingeflossen, was uns Vertrauen in die Vorabschätzungen der Investitionskosten gibt. Die meisten Parameter befinden sich in der Detailplanungsphase, die Bauarbeiter sind vor Ort und wir sind auf dem besten Weg, Mitte 2024 das erste Gold zu gießen.Während die MS eine 21 %ige Erhöhung der Mineralreserven beinhaltet, stellt dies nur einen Bruchteil der gesamten Mineralressourcen dar, und wir streben in den kommenden Jahren weitere Umwandlungen von Mineralressourcen in Mineralreserven an. Mit mehr als 1 Mio. Unzen abgeleiteten Mineralressourcen in einem Umkreis von 10 km um die Aufbereitungsanlage sehen wir das Potenzial für beträchtliche Verlängerungen der Nutzungsdauer und ein schnelles Wachstum der Anlage innerhalb eines kurzen Zeitrahmens.Angesichts dieser hervorragenden Ergebnisse wird Robex seine Bemühungen auf das bereits angekündigte Schuldenpaket mit Taurus Mining Finance Fund No. 2, L.P. konzentrieren".11 Zukunftsgerichtete Aussage. Siehe den Abschnitt "Zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen" in dieser PressemitteilungDas aus der Kiniero-Lagerstätte geförderte Erz wird voraussichtlich in einer standardmäßigen Kohlenstoff-Auslaugungs-/Gravitations-Anlage (Carbon-in-Leach/Gravity, "CIL") mit einer Kapazität von 3,0 mt verarbeitet werden. Es wird erwartet, dass die Mine im Tagebau mit konventionellen Abbaumethoden betrieben wird.* Vernünftige Aussichten auf eine mögliche wirtschaftliche Ausbeute (Reasonable Prospects for Eventual Economic Extraction, "RPEEE") oder Goldpreis, der für Mineralressourcen verwendet wird.Wie in Abbildung 1: Zusammenfassung der Goldproduktion und der AISC über die Nutzungsdauer unten dargestellt, zeigt die Studie, dass Kiniero in der Lage ist, durchschnittlich 90 koz Gold pro Jahr zu AISC von 980 USD/oz über die gesamte Nutzungsdauer zu liefern, da bei der Optimierung des Minenplans eine stabile, lange Lebensdauer der Mine im Vordergrund stand und nicht eine Spitzenproduktion im Vorfeld. In den kommenden Jahren beabsichtigt Robex, seine Explorationsbemühungen fortzusetzen, um die Nutzungsdauer weiter zu verlängern und die jährliche Produktion zu steigern.Abbildung 1: Zusammenfassung der Goldproduktion und der AISC über die NutzungsdauerDas Projekt befindet sich im Osten Guineas in der Präfektur Kouroussa. Es liegt etwa 27 km südöstlich der Stadt Kouroussa und 546 km von Conakry, der Hauptstadt Guineas, entfernt (Abbildung 2: Regionale Lage des Kiniero-Goldprojekts und regionale Infrastruktur in Guinea).Das Kiniero-Goldprojekt ist ein 470,48 km² großes Ausbeutungs- und Explorationslandpaket, das aus dem angrenzenden Lizenzgebiet Kiniero und dem Lizenzgebiet Mansounia besteht. Das Kiniero-Projekt ist eine der größten Goldkonzessionen in Guinea.Abbildung 2: Regionale Lage des Kiniero-Goldprojekts und regionale Infrastruktur in GuineaDie Goldvorkommen von Kiniero, die sich im produktiven Siguiri-Becken befinden, wurden in den frühen 1900er Jahren entdeckt und anschließend bis 2002 erkundet, als die Goldproduktion unter der Eigentümerschaft von Semafo Inc. und ihrer Tochtergesellschaft Semafo Guinée SA begann.Die historische Kiniero-Goldmine war ein Tagebaubetrieb, der in seiner 12-jährigen Betriebszeit 418.000 Unzen Gold produzierte. Die Mine wurde Anfang 2014 in den Wartungs- und Erhaltungszustand versetzt.Robex nimmt nun die Kiniero-Goldmine als langlebigen Tagebaubetrieb wieder in Betrieb und baut dazu eine neue 3-Mtpa-Verarbeitungsanlage.Angesichts des großen Explorationspotenzials, einer Kombination aus anlagennahen Brownfields und bekannten Erweiterungen sowie großflächigen Greenfield-Zielen, strebt Robex in den nächsten Jahren (i) die Entdeckung von Mineralressourcen im gesamten Gebiet der Kiniero-Explorationsgenehmigung und (ii) die Umwandlung von Mineralressourcen in Mineralreserven an.Auf den zahlreichen identifizierten Lagerstätten wird derzeit ein umfangreiches Bohrprogramm durchgeführt, um die Ressourcenbasis zu vergrößern und die Nutzungsdauer von Kiniero zu verlängern, indem vor allem die Bohrdichte in der Tiefe und entlang der bekannten Streichenerweiterungen erhöht wird.Seit Beginn der Bauarbeiten ist Robex bestrebt, die Dorfgemeinschaften in die Entwicklung der Mine einzubeziehen und nachhaltige Energiequellen zu erschließen, um den ökologischen Fußabdruck zu verringern und zu begrenzen.Das Grundstück befindet sich im Kiniero-Goldgebiet des Siguiri-Beckens, das im Nordosten Guineas liegt und sich bis ins Zentrum Malis erstreckt. Geologisch gesehen umfasst das Siguiri-Becken einen Teil des westafrikanischen Birimian-Grünsteingürtels, der intrusive Vulkane (ultramafisch bis intermediär) und Sedimente umfasst, die größtenteils im Zeitraum von 2,13 Ga bis 2,07 Ga abgelagert wurden.Die vulkanischen und sedimentären Lithologien bestehen aus feinkörnigen Sedimentgesteinen (Schiefer und Schluffsteine) mit einigen eingelagerten vulkanischen Gesteinen. Die tektonischen Korridore aus Sandstein und Grauwacke wurden bevorzugt umgewandelt und lokal verkieselt, wodurch ausgedehnte Sprödbruchnetze entstanden sind. Diese wiederum haben aufsteigende mineralisierte hydrothermale Flüssigkeiten beherbergt.Die Lagerstätten auf dem Grundstück stehen in Zusammenhang mit der proterozoischen Birimian-Orogenese in Westafrika. Die meisten Goldmineralisierungen im westafrikanischen Kraton sind in Scherzonen untergebracht und strukturell kontrolliert, wobei die Lithologie einen geringen, lokalen Einfluss hat. Die im Kiniero-Goldgebiet entwickelte Mineralisierung entspricht diesem allgemeinen Mineralisierungsstil.Auf dem Grundstück wurden insgesamt 47 Goldanomalien identifiziert, von denen fünf Lagerstättencluster (Sabali, Mansounia, SGA, Jean und Balan) ausreichend erkundet wurden, um die Schätzung von Mineralressourcen zu ermöglichen.Abbildung 3: Lage der wichtigsten Kiniero-Lagerstätten und Querschnitte (A-B, C-D) und Abbildung 4: Querschnitte durch die Lagerstätten SGA (A-B) und Sabali South (C-D) veranschaulichen die Lage der Kiniero-Hauptlagerstätte sowie Querschnitte durch die Lagerstätten SGA und Sabali South. Die ausgewählten Querschnitte zeigen die 0,3 g/t Goldgehalt-Shell, Gruben- und RPEEE (Reasonable Prospects for Eventual Economic Extraction) Shells, signifikante Goldabschnitte (mindestens 2 m bei 0,5 g/t) und Regolith-Profile in jeder Lagerstätte. Abschnitt A-B, der SGA durchquert, zeigt die beträchtliche nordöstliche Streichen- und Tiefenerweiterung der Lagerstätte. Abschnitt C-D, der Sabali South durchquert, zeigt das tief verwitternde Saprolit- und Saprockprofil der Lagerstätte im Osten (in Bereichen über 100 m).Abbildung 3: Lage der wichtigsten Kiniero-Lagerstätten und Querschnitte (A-B, C-D)Abbildung 4: Querschnitte durch die Lagerstätten SGA (A-B) und Sabali South (C-D)Die MS basiert auf der aktualisierten Mineralressourcenschätzung, wie in der nachstehenden Tabelle dargestellt, die ein Umwandlungsverhältnis von Ressourcen zu Reserven für die In-situ-Schätzung von 68 % aufweist. Die Mineralressourcenschätzung schließt die Mineralreserven ein.Tabelle 4: Zusammenfassung der Mineralreserven und -ressourcen- Der Stichtag für die Mineralreserven ist der 1. Juni 2023.- Der Stichtag für die Mineralressourcenschätzung ist der 12. November 2022.- Der Stichtag für die Schließung der Probendatenbank, die über die In-situ-Mineralressourcen informiert, ist der 17. August 2022. Das Datum der Schließung der Datenbank für die Halden ist der 12. November 2022.- Die Mineralreserven werden unter Zugrundelegung eines langfristigen Goldpreises von 1.650 USD pro Feinunze für alle Abbaugebiete geschätzt, während die Tagebau-Mineralressourcen unter Zugrundelegung eines Goldpreises von 1.950 USD/oz auf konzeptionelle Tagebaue beschränkt wurden.- Mineralreserven werden in Form von gelieferten Tonnen und Gehalten vor der Gewinnung angegeben.- Mineralreserven werden durch Grubenoptimierung definiert und basieren auf variablen Break-even-Schwellenwerten, die durch die Prozessbestimmung und die metallurgische Gewinnung bestimmt werden.- Die Metallausbeute ist unterschiedlich und hängt von der Art des Materials und dem Abbaugebiet ab.- Tagebauverdünnung und geologischer Erzverlust werden durch die Anwendung von 1 m Verdünnungsskins auf das Ressourcenblockmodell mit Hilfe von Mining Shape Optimiser (MSO) angewendet.- Die qualifizierten Personen, die gemäß NI 43-101 für diese Punkte des technischen Berichts verantwortlich sind, sind sich keiner bergbaulichen, metallurgischen, infrastrukturellen, genehmigungsrechtlichen oder anderen relevanten Faktoren bewusst, die die Mineralreservenschätzungen wesentlich beeinflussen könnten.- Die identifizierten Mineralreserven und -ressourcen werden gemäß den Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven klassifiziert, die vom Canadian Institute of Mining Metallurgy and Petroleum angenommen wurden und in NI 43-101 enthalten sind.- Abbauverwertung von 99 % für verwässerte Tagebaubestände zur Berücksichtigung von Betriebsverlusten.- Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung wurde von Herrn Ingvar Kircher erstellt, der eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101 ist und der zum relevanten Zeitpunkt keine Verbindung zu Robex oder seinen Tochterunternehmen hat oder hatte, mit Ausnahme einer unabhängigen Berater-/Auftraggeberbeziehung.- Die Schwellenwertgehalte für die Meldung der Mineralressourcen sind:- SGA, Jean und Banfara: Laterit 0,5 g/t Au, Saprolith (Oxid) 0,3 g/t Au, Saprock (Übergang) 0,5 g/t Au, frisch 0,6 g/t Au.- Sabali South: Laterit 0,5 g/t Au, Saprolith (Oxid) 0,3 g/t Au, Saprock (Übergang) 0.7 g/t Au, frisch 0,9 g/t Au.- Sabali North und Central: Laterit 0,5 g/t Au, Saprolit (Oxid) 0,3 g/t Au, Saprock (Übergang) 0,9 g/t Au, frisch 0,8 g/t Au.-- West Balan: Laterit 0,5 g/t Au, Saprolit (Oxid) 0,4 g/t Au, Saprock (Übergang) 0,5 g/t Au, frisch 0,6 g/t Au.- Die als Mineralressourcen gemeldeten Haldenbestände wurden auf jene Halden beschränkt, die einen Durchschnittsgehalt von mehr als 0,3 g/t Au aufweisen.- Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit.- Die Schätzungen können durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Marketing- oder andere relevante Fragen wesentlich beeinflusst werden. Bitte beachten Sie die "Zukunftsgerichteten Aussagen" weiter unten sowie den technischen Bericht für das Kiniero-Goldprojekt, der gemäß NI 43-101 erstellt und innerhalb der nächsten 45 Tage auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wird.- Die Tonnage und der Gehalt sind in metrischen Einheiten angegeben. Das enthaltene Au wird in Feinunzen angegeben.- Summen können aufgrund von Rundungen abweichen.Das für 2023 geplante Explorationsprogramm des Kiniero-Projekts umfasst eine Kombination aus Brown- und Greenfield-Explorationsaktivitäten. Die Greenfield-Aktivitäten umfassen die Fortsetzung des lizenzweiten Bodengeochemie-Programms (BLEG), das sich auf die Fertigstellung des Northern Block-Gebiets in der Kiniero-Lizenz konzentriert. Darüber hinaus ist eine erste RC-Bohrkampagne im nördlichen Block geplant, die die Lagerstätten Mankan, Heriko und "Filon Bleu" zum Ziel hat. Die Bohrungen werden auf den bereits von SMG gewonnenen Explorationsdaten und den von Semafo durchgeführten historischen Bohrungen aufbauen, um die Lagerstätten weiter abzugrenzen.Die Brownfield-Exploration wird aus Schürfungen und Bohrungen in und um die Lagerstätten nahe der Mine bestehen. Bei den Bohrungen handelt es sich um eine Kombination aus Diamant- und RC-Bohrungen, mit denen zwei Ziele verfolgt werden, nämlich die Erweiterung der Ressourcen und die Umwandlung von Ressourcen in Reserven. Die Bohrungen werden sich auf vier Lagerstätten konzentrieren: SGA, NEGD, Sabali South und Mansounia Central. SGA, NEGD und Sabali South werden Bohrungen zur Erweiterung der Ressourcen durch Erweitern der Streichen und der Tiefe sowie Bohrungen zur Umwandlung der Reserven umfassen. Ein Rasterbohrprogramm bei Mansounia Central soll die Ressource weiter abgrenzen und aufwerten.In den verschiedenen Lagerstätten sollen insgesamt etwa 5.000 m Diamant- und 65.000 m RC-Bohrungen durchgeführt werden. Das Bohrprogramm wird jedoch ein iterativer Prozess sein, der auf den laufenden Ergebnissen und deren Auswirkungen beruht. Daher kann der Plan geändert und an etwaige Änderungen der Strategie angepasst werden.