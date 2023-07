Investorerwartungen versus Fed-Absichten

Nicht wenige Menschen sind davon überzeugt, dass sie wissen, was die Fed als Nächstes tun wird, und warum. Woher wissen sie das? Ist es wirklich so offensichtlich? Es gibt noch weitere Fragen zu bedenken. Werden die Auswirkungen fortgesetzter Maßnahmen oder Änderungen, aus welchen Gründen auch immer, die gewünschten Ergebnisse erzielen? Und wenn nicht, was kommt danach? Lassen Sie uns zunächst über die Erwartungen der Investoren sprechen. Der Schwerpunkt liegt jetzt auf einer Pause und einer möglichen Kehrtwende, also einem Richtungswechsel. Die meisten setzen auf eine viertelprozentige Anhebung bei der nächsten Sitzung mit anschließenden Pausen und schließlich einem neuen Zinssenkungszyklus. Der Grund für diese Annahmen liegt darin, dass die Fed ihr Ziel erreicht hat und jetzt aufhören muss, bevor sie der Wirtschaft noch mehr Schaden zufügt. Das sagen jedenfalls einige. Hat die Fed ihr Ziel erreicht?Der Vorsitzende Powell hat die Inflation als Feind und die Preisstabilität als Ziel bezeichnet. Genauer gesagt, sagte er... "Der übergreifende Fokus des Federal Open Market Committee (FOMC) ist es derzeit, die Inflation wieder auf unser Ziel von 2 Prozent zu bringen." - Fed-Vorsitzender Jerome H. Powell 26. August 2022. Hat sich das geändert? Hat die Fed ihr ursprüngliches Ziel, die Inflation einzudämmen und die Preisstabilität zu fördern, erreicht? Nach der vorherigen Erklärung nicht. (Übrigens, war das Ziel vor ein paar Jahren nicht, die Inflation auf das "2%-Ziel" anzuheben? (siehe " The Fed's 2% Inflation Target Is Pointless ") Die eigentliche Absicht der Fed hinter dem Plan, die Zinsen zu erhöhen, war der Schutz des US-Dollar. Wenn das der Fall ist, dann ist es nur fair, eine frühere Frage erneut zu stellen: "Hat die Fed ihr Ziel erreicht?" Und zwar: Ist der Dollar durch die Anhebung der Zinssätze stärker oder schwächer geworden?1. Wenn die Fed der Meinung ist, dass die gewünschten Ergebnisse nicht erreicht wurden oder in Kürze erreicht werden, könnte/sollte sie dann die Zinssätze weiter erhöhen?2. Wird ein Umschwenken etwas bringen, oder wird die wirtschaftliche Zerstörung trotzdem weitergehen und sich beschleunigen?3. Wenn die Fed umschwenkt und die Dinge noch schlimmer werden, was könnte sie dann tun?4. Ist irgendetwas davon noch von Bedeutung?Hier ist eine Liste von Dingen, die man in Bezug auf die Handlungen und Absichten der Federal Reserve im Auge behalten sollte...1. Die Handlungen der Federal Reserve sind reaktionär, nicht präventiv.2. Die Fed hat seit ihrer Gründung immer wieder das Spiel mit den Zinssätzen gespielt und es nicht geschafft, die Große Depression und die Große Rezession zu verhindern oder hat sie gar verursacht.3. Die Federal Reserve ist eine private Institution, eine Bank für Banker.4. Die Federal Reserve schafft absichtlich und kontinuierlich Inflation für ihre eigenen Zwecke (alle Banken schaffen Geld, verleihen Geld und kassieren Zinsen).5. Die Federal Reserve verbringt die meiste Zeit damit, Brände zu löschen, die mit den negativen Auswirkungen ihrer eigenen Inflation zusammenhängen.Erwarten Sie nicht, dass die Fed so agiert oder reagiert, wie es Ihnen logisch erscheint. Und gehen Sie nicht davon aus, dass es ihre Aufgabe ist, Ihre finanziellen Interessen zu schützen. Erwarten Sie das Unerwartete. Das bedeutet mehr Volatilität, sowohl nach oben als auch nach unten. Wenn es schlimm genug wird, können Sie mit zusätzlichen Vorschriften (in Zusammenarbeit mit der US-Regierung) rechnen, die Ihre eigene finanzielle und wirtschaftliche Freiheit einschränken oder aufheben. (siehe " Fed Interest Rate Policy - 1929 And Now " und " Biggest Source of Inflation Today ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 21. Juli 2023 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.