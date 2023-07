Stromausfall zur Klimarettung?, Digitalzwang & US-Silber-Eagle-Manipulation!?

Die deutsche "Energiewende" ist dem Scheitern einen weiteren Schritt näher gekommen. Vattenfall kündigt an, wegen Kostensteigerungen einen großen Windpart in der Nordsee nicht mehr bauen zu wollen. Aber vielleicht sind gelegentliche Stromausfälle die Lösung, damit man das Klima "retten" kann? Über diesen Vorschlag wurde in der LA Times berichtet.Die Digitalisierung schreitet voran und erneut ist Afrika das Testfeld. Bis 2024 muß man als Bankkunde in Äthiopien das Digital-ID-System "Fayda" akzeptiert haben.Im Ukraine-Krieg verbucht Rußland im Norden Landgewinne, während sich Weißrußland auf einen bewaffneten Konflikt oder Unruhen vorbereitet. Auch Polen ist in Alarmbereitschaft.Etwas stimmt nicht mit der Produktion der beliebten US-Eagle Silber-Anlagemünze. Nach dem Führungswechsel bei der US Mint im September 2021 wurde die Produktion trotz hoher Nachfrage von 2,6 auf 1,3 Mio. Unzen monatlich gesenkt. 2008 ff. fuhr man die Produktion, wie gesetzlich vorgeschrieben, noch hoch. Jetzt toleriert man völlig überhöhte Aufgelder und tut nichts. Seltsam.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)