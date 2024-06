Dollar-Gold-Beben voraus!?, Tacheles & Gefahr für die GEZ?!

Eine Veranstaltung des Wirtschaftsbeirats Bayern schlägt Wellen. Prof. Hans-Werner Sinn und Theodor Weimer von der Deutschen Börse AG gehen mit der Regierungspolitik hart ins Gericht.Das Abkommen zwischen den USA und Saudi-Arabien, das den Petrodollar schuf, läuft am 8. Juni 2024 aus. Saudi-Arabien kann dann Öl in jeder beliebigen Währung handeln.Die Auswirkungen für Gold können gewaltig sein, das derzeit auch charttechnisch in einer interessanten Situation ist und sich daran macht, die inflationsbereinigten Höchststände seit 1980 zu überwinden. Auch geopolitisch zeichnet sich keine Entspannung ab, was Gold ebenfalls stützt. Daran ändert auch die Phantasie der angeblich robusten US-Wirtschaft nichts.Kommt die GEZ erneut in die Bredouille?© Jan KneistM & M Consult UG (hb)