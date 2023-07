Gold ist buchstäblich unbezahlbar

In 5.000 Jahren aufgezeichneter Geschichte hat sich Gold als echtes Geld erwiesen. Der Wert von Gold liegt in seiner Verwendung als Geld. Dieser Wert ist unbestritten. Alle Argumente, die gegen die Verwendung von Gold als Geld vorgebracht werden, sind Versuche der Regierung, sich von den Beschränkungen zu befreien, die Gold auferlegt. Wenn Gold richtig verwendet wird, schränkt es die Möglichkeiten der Regierung ein, ihr Geld aufzublähen und zu entwerten.Gold ist das ursprüngliche Geld und der ursprüngliche Wertmaßstab für alles andere. Es war nie eine Frage, was Gold wert ist. Die Gleichung von Preis und Wert wurde anhand von Bruchteilen von Goldeinheiten (Unzen, Gramm, Körner) berechnet. Die Preise für Konsumgüter und Dienstleistungen wurden in Gold angegeben.Der Goldpreis ist irrelevant, wenn es um Gold geht. Da es sich bei Gold um echtes (und ursprüngliches) Geld handelt, sind Versuche, einen Preis dafür festzulegen, fehlgeleitet. Der Wert des Goldes liegt in seiner Verwendung als Geld, und die Festlegung eines Preises sagt nichts über Gold aus. Der Goldpreis sagt uns nur, was mit dem Medium geschehen ist, das zur Messung des Goldwertes verwendet wird. Mit anderen Worten: Der Goldpreis in US-Dollar sagt uns nur, was mit dem Dollar geschehen ist oder geschieht. Ein höherer Goldpreis im Laufe der Zeit spiegelt den Kaufkraftverlust des US-Dollar wider. Ein höherer Goldpreis bedeutet keineswegs, dass das Gold an Wert gewinnt.Die gleiche Beziehung besteht zwischen Gold und jeder anderen Währung oder jedem anderen Medium, das zur Preisbestimmung von Gold verwendet wird. Versuche, den Goldpreis in einer anderen Währung als dem Dollar anzugeben, ändern nichts am Wert des Goldes. Wenn der US-Dollar als Weltreservewährung abgelöst würde, wäre für den Goldpreis in Dollar nur wichtig, ob und wie viel der Dollar an Kaufkraft verliert. Würde der Goldpreis in Euro oder Yen angegeben, so würde ein steigender Goldpreis lediglich anzeigen, dass der Euro oder Yen an Kaufkraft verloren hat.Versuche, Gold zu analysieren, sind sinnlos. Der Wert des Goldes ist bereits festgelegt worden. Dieser Wert - seine Verwendung als Geld - ist konstant und unveränderlich. Gold in seiner Funktion als Geld ist ein langfristiges Wertaufbewahrungsmittel. Was ich heute mit einer Unze Gold kaufen kann, ist nicht mehr oder weniger als das, was man vor zehn oder hundert Jahren kaufen konnte.Eine Unze Gold ist heute auch nicht mehr wert als zu Zeiten der Römer. Aus der Entwicklung des Goldpreises auf den Wert des Goldes zu schließen, ist widersprüchlich. Die Annahme einer Korrelation - oder umgekehrten Korrelation - mit etwas anderem als der Kaufkraft des US-Dollar ist ein Irrglaube. Der Goldpreis hat alles mit dem US-Dollar zu tun. (siehe "What's Next For Gold Is Always About The U.S. Dollar")Noch nie wurde mehr über nichts gesagt als über die jüngsten Hinweise auf "neue Höchststände beim Gold". Als der Goldpreis im August 2020 mit 2.058 Dollar je Unze seinen Höchststand erreichte, war dies ein Zeichen für einen 99%igen Kaufkraftverlust des US-Dollar. Der Preis von 2.058 Dollar war ein hundertfacher Anstieg gegenüber dem ursprünglichen Festpreis von 20,67 Dollar und bestätigte die Auswirkungen von mehr als einem Jahrhundert Inflation.Der hundertfache Anstieg des Goldpreises besagt in keiner Weise, dass der Wert des Goldes gestiegen ist. Er spiegelte lediglich den Kaufkraftverlust des US-Dollar wider. Als der Goldpreis zu Beginn dieses Jahres die Marke von 2.000 US-Dollar überschritt, erreichte er einen Höchststand von 2.053 US-Dollar - fast identisch mit dem Preis von 2.058 US-Dollar im Jahr 2020.Einige sagen, der Preis sei bis auf 2.080 gestiegen. Selbst wenn dies der Fall sein sollte, war dies real gesehen kein neuer Höchststand für den Goldpreis. Die Auswirkungen der Inflation seit dem Höchststand des Goldpreises im Jahr 2020 bedeuten, dass der Goldpreis, um einen neuen realen Höchststand zu erreichen, in heutigen, billigeren Dollar mehr als 2.300 Dollar je Unze betragen müsste.Tatsächlich wurde der "neue Höchststand" des Goldpreises um 300 Dollar je Unze oder 15% verfehlt. Dies bezieht sich allerdings nur auf den Höchststand im Jahr 2020. Vergleicht man den Goldpreis in heutigen Dollars mit dem Höchststand von 1980, so müsste der Goldpreis bei 2.650 Dollar je Unze liegen, um den Höchststand von 1980 zu erreichen.