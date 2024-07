Ergebnisse des Bankenstresstests sind nur Augenwischerei

Augenwischerei: eine geschickte, aber oberflächliche oder tatsächlich irreführende Darstellung von etwas, die einen günstigen Eindruck erwecken soll. - "Die Bemühungen der Regierung waren kaum mehr als Augenwischerei" (Oxford Languages)Die Federal Reserve hat kürzlich die Ergebnisse ihrer jährlichen wirtschaftlichen Stresstests für Banken veröffentlicht. Der Test gibt angeblich an, wie sich die Banken "unter bestimmten hypothetischen wirtschaftlichen Bedingungen" verhalten werden. Der Grund, warum er als Stresstest bezeichnet wird, ist, dass die hypothetischen Bedingungen negativer Natur sind..."Der Stresstest 2024 zeigt, dass die 31 großen Banken, die in diesem Jahr dem Test unterzogen werden, über ausreichend Kapital verfügen, um Verluste in Höhe von fast 685 Mrd. Dollar aufzufangen und die Kreditvergabe an Haushalte und Unternehmen auch unter Stressbedingungen fortzusetzen." - Zusammenfassung @ federalreserve.govIn der Pressemitteilung vom 26. Juni 2024 heißt es: "Der jährliche Bankenstresstest des Federal Reserve Board hat gezeigt, dass große Banken zwar größere Verluste erleiden würden als beim letztjährigen Test, dass sie aber gut aufgestellt sind, um eine schwere Rezession zu überstehen und über den Mindestkapitalanforderungen zu bleiben."Der diesjährige Test wurde strenger gestaltet, um die Möglichkeit schwerwiegenderer Liquiditätsprobleme für die Banken angesichts zahlreicher Bankzusammenbrüche im vergangenen Jahr, insbesondere der Silicon Valley Bank (SVB), zu berücksichtigen. Im Folgenden wird dargestellt, wie der Fed-Vorsitzende Jerome Powell damals auf die Angelegenheit einging:"Ich denke, wir sind der Meinung, dass das Bankensystem solide und widerstandsfähig ist - es verfügt über eine starke Kapitalausstattung [und] Liquidität. Wir haben mit dem Finanzministerium und der FDIC starke Maßnahmen ergriffen, die zeigen, dass die Ersparnisse aller Einleger sicher sind und dass das Bankensystem sicher ist." – (Powell, 22. März 2023Die Erklärung war etwas verfrüht, da in der Folge weitere Banken scheiterten. Die Ängste wurden jedoch besänftigt und die Befürchtungen gedämpft. Eine nachfolgende Erklärung des Vorsitzenden Powell sorgte für zusätzliche Beruhigung: "Das US-Bankensystem ist solide und widerstandsfähig und verfügt über ein hohes Maß an Kapital und Liquidität." - (Powell, 23. Juli 2023)Was ist, wenn die Bedingungen schlechter sind als bei den Stresstests simuliert? In Finanz- und Wirtschaftsfragen scheint es fast immer so zu sein. Die derzeitigen Stresstest-Parameter lassen sinkende Zinssätze zu. Die US-Notenbank möchte vielleicht, dass die Zinssätze in einer Krise gesenkt werden, aber das massenhafte Dumping wertloser Kreditverbindlichkeiten würde die Zinssätze in die Höhe treiben. Das haben wir 2008 bei Wohnhypotheken im Besonderen und bei Anleihen im Allgemeinen gesehen. Die Fed könnte nicht in der Lage sein, die Flut mit Käufen auf eigene Rechnung aufzuhalten, wie sie es damals getan hat.Banken sind notorisch illiquide. Es gibt keine Mindestreserveanforderungen. Die auf Bankeinlagen basierende Mindestreserveanforderung von 10% wurde vor einigen Jahren abgeschafft. Das ist zwar nicht viel, aber zumindest war damit ein Maß für die (Un-)Liquidität und eine Marge für die Solvenz gegeben. Es ist nicht unrealistisch anzunehmen, dass einige Banken heute wahrscheinlich mehr Geld verliehen haben, als sie insgesamt an Einlagen haben.Die Einlage wurde aus zwei Gründen abgeschafft: 1) um die Bemühungen zu unterstützen, die Wirtschaft mit Geld zu überschwemmen, als Reaktion auf die erzwungenen COVID-Shutdowns und die anschließende Wiederaufnahme der Wirtschaftstätigkeit, und 2) die meisten Banken liefen wahrscheinlich Gefahr, gegen die bestehende 10%ige Reserveanforderung zu verstoßen; wird die Anforderung aufgehoben, ist das Problem verschwunden - vielleicht für eine Weile. (siehe mehr über das Mindestreserve-Bankwesen ) Die Banken sind jedoch nicht zufrieden. Sie wollen weniger strenge Anforderungen.Das Ausmaß und die Dauer der bevorstehenden Finanz- und Wirtschaftskrisen werden schlimmer sein als alle bisherigen. Die Ereignisse selbst und ihre negativen Auswirkungen werden bestätigen, dass Bankenstresstests und ihre Ergebnisse unzureichend, unzuverlässig und praktisch wertlos sind.© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 30. Juni 2024 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.