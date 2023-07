District Metals erhält Genehmigung für Anträge auf Sågtjärn-Mineralkonzessionen

Vancouver, 31. Juli 2023 - District Metals Corp. (TSX-V: DMX) (FRA: DFPP); (District oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Bergslagen Metals AB (eine schwedische 100-%-Tochtergesellschaft von District) vom Bergbauinspektorat Bergsstaten die Genehmigung für die Anträge auf die Mineralkonzessionen Sågtjärn Nr. 101 und 102 hinsichtlich der Exploration von Kupfer, Zink, Blei, Silber, Gold, Molybdän und Kobalt auf einem 4.068 ha großen Gebiet in den Provinzen Jämtland und Västernorrland in Mittelschweden erhalten hat (Abb. 1).Die Sågtjärn-Mineralkonzessionen gelten für eine Laufzeit von drei Jahren, die am 10. Mai 2026 endet. Für eine Verlängerung um weitere drei Jahre müssen die Gebühren für die Mineralkonzessionen an das schwedische Bergbauinspektorat bezahlt und vor dem 10. Mai 2026 mindestens einige geologische, geochemische oder geophysikalische Arbeiten in der Mineralkonzession abgeschlossen werden.- Die Mineralkonzession Sågtjärn Nr. 101 umfasst die Uranlagerstätte Sågtjärn. In einem von Telluride & Associates am 20. September 2005 für Continental Precious Minerals Inc. erstellten technischen Bericht über die Lagerstätte Sågtjärn wurde eine historische Mineralressourcenschätzung für U3O8 berechnet:o Historische vermutete Mineralschätzung: 756.000 t mit einem Gehalt von 0,068 % U3O8, die 1.137.585 lbs U3O8 enthalten, wobei ein Cutoff-Gehalt von 200 ppm Uran angewendet wurde.1Die obigen Mineralressourcenschätzungen gelten als historische Schätzungen gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101). Ein qualifizierter Sachverständiger hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource zu klassifizieren, und das Unternehmen behandelt diese historischen Schätzungen nicht als aktuelle Mineralressourcen. Das Unternehmen müsste ein Explorationsprogramm, einschließlich Zwillingsbohrungen der historischen Bohrlöcher, durchführen, um die historische Schätzung der Uranlagerstätte Sågtjärn als aktuelle Mineralressource zu verifizieren.- Die Lagerstätte Sågtjärn ist nach wie vor in alle Richtungen offen und enthält die folgenden Höhepunkte der Bohrergebnisse:o Bohrloch SGT-77-007 durchschnitt 8,7 m mit 0,13 % U3O8 zwischen 60,3 und 69,0 m.o Bohrloch SGT-77-011 durchschnitt 7,0 m mit 0,18 % U3O8 zwischen 86,0 und 93,0 m.o Bohrloch SGT-79-011 durchschnitt 5,2 m mit 0,13 % U3O8 zwischen 132,6 und 137,8 m.o Bohrloch SGT-80-001 durchschnitt 4,6 m mit 0,13 % U3O8 zwischen 146,5 und 151,1 m.- Die Mineralkonzession Sågtjärn Nr. 102 enthält das Mineralvorkommen Staverberget, das folgende Höhepunkte aufweist:o Historische Felsbrocken, die von Hintergrundwerten bis zu 1,3 % Cu, 1,8 % Mo und 1,3 g/t Au ergabeno Eingeschränkte historische Bohrungen durchschnitten 0,8 m mit 1,46 % U3O8, 1,26 % Mo, 0,25 % Pb, 0,2 % Zn, 0,2 % Cu und 10 g/t Ag.- Im Jahr 2018 wurde in Schweden ein Moratorium für den Uranabbau und die Uranexploration verhängt. Die aktuelle schwedische Regierung steht einer Neubewertung des Moratoriums positiv gegenüber.Garrett Ainsworth, CEO von District, sagte: Im Rahmen unserer generativen Überprüfung von Energiemetall-Konzessionsgebieten in Schweden fügen wir dem Portfolio an Konzessionsgebieten von District durch die Beantragung von Mineralkonzessionen weiterhin historische Mineralressourcen hinzu. Die Uranlagerstätte Sågtjärn enthält eine bedeutsame historische Uranschätzung, die weiterhin in alle Richtungen offen ist. Uran war das einzige Metall, das bei der Lagerstätte Sågtjärn analysiert wurde, doch aus der Überprüfung der historischen Daten und des Bohrkerns geht hervor, dass auch Potenzial für andere interessante Metalle besteht.Obwohl das von der schwedischen Regierung im Jahr 2018 verhängte Moratorium für den Uranabbau und die Uranexploration immer noch Bestand hat, sieht sich das Unternehmen weiterhin ermutigt durch einige positive Medienberichte über die Haltung der schwedischen Regierung gegenüber der Aufhebung des Uranmoratoriums. Das Unternehmen und seine Berater werden die nächsten Schritte der Regierung im Auge behalten und die Aktionäre bei neuen Entwicklungen auf dem Laufenden halten.Die Mineralvorkommen im Konzessionsgebiet Sågtjärn wurden 1974 im Rahmen von Folgearbeiten an geochemischen Bodenanomalien durch die Schwedische Geologiebehörde SGU entdeckt. Eine detaillierte Kartierung von Ausbissen, die Suche nach Felsbrocken und die Probennahmen begannen im Jahr 1975, gefolgt von geophysikalischen Bodenuntersuchungen und systematischen geochemischen Probennahmen.Die Bohrungen begannen im Jahr 1977 und wurden im Frühling 1980 abgeschlossen. Bei der Uranlagerstätte Sågtjärn wurden in diesem Zeitraum 43 Diamant- und vier Schlagbohrlöcher auf insgesamt 6.655 m gebohrt. Eine vorläufige historische Mineralressourcenschätzung von 757.145 t mit einem Gehalt von 0,087 % U3O8 enthält 1.464.883 lbs U3O8. Diese vorläufige historische Schätzung basierte auf der Profilberechnungsmethode unter Anwendung einer Mächtigkeit von mindestens 2 m und eines Cutoff-Gehalts von 300 ppm Uran, basierend auf einer RFA-Analyse.2 Diese historische Mineralressourcenschätzung basiert auf einem Bericht von L-O Forsberg und F. Kullman von der Schwedischen Geologiebehörde aus dem Jahr 1981. Sie wird als historische Schätzung gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erachtet. Keine qualifizierte Person hat ausreichende Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource zu klassifizieren, weshalb das Unternehmen die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressource behandelt. Diese vorläufige historische Mineralressourcenschätzung wurde im technischen Bericht von Telluride & Associates vom 20. September 2005 überarbeitet.1Die Uranlagerstätte Sågtjärn ist nach wie vor in alle Richtungen offen, insbesondere in Richtung Nordwesten, wo Bohrloch SGT-80-001 zwischen 146,5 und 151,1 m 4,6 m mit 0,13 % U3O8 durchschnitten hat. Die historischen Bohrkerne wurden nicht auf andere interessante, potenziell wirtschaftliche Elemente analysiert.Abb. 1: Sågtjärn-Mineralkonzessionenhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71482/District_310723_DEPRCOM.001.jpegDas Gebiet Sågtjärn ist von metasedimentärem Gestein aus dem Proterozoikum geprägt, das bis zu oberen metamorphen Amphibolitgehalten mineralisiert ist. Es wurden drei primäre Gesteinseinheiten beobachtet, nämlich ein Biotit-Sillimanit-Cordierit-Gneis wahrscheinlich argillitischen Ursprungs (Schiefer), ein Quarz-Feldspat-Sillimanit-Gneis wahrscheinlich arenitischen Ursprungs (Arkose - Grauwacke), getrennt durch eine bondierte und gefaltete Granat-Amphibol-(Eisen-)Skarn-Einheit. Es gibt zwei Arten von Pegmatoiden, die mit der Skarneinheit in Zusammenhang stehen - unregelmäßige, blattartige Zonen innerhalb der gneisischen Einheiten. Die Mächtigkeit der Pegmatoide variiert von wenigen Zentimetern bis Metern und sie machen etwa 20 % des Gesteinsvolumens der Uranlagerstätte Sågtjärn aus. Die grobkörnigen, grau-weißen, biotitgeprägten Pegmatoide beherbergen zusätzlichen Uraninit, Monazit, Molybdänit und Chalkopyrit, während der biotitarme Pegmatoidtyp nicht mineralisiert ist. Diese Pegmatoide wurden noch nie auf Lithium oder Seltenerdmetalle analysiert.Mehrere Unternehmen haben das Gebiet auf Basis- und Edelmetalle untersucht. Dies beinhaltet das Gebiet Staverberget mit kupfer-, molybdän- und goldangereicherten Findlinge, die Analyseergebnisse von Hintergrundwerten bis zu 1,3 % Cu, 1,8 % Mo und 1,3 g/t Au in metamorphosiertem, feinkörnigem, glimmerreichem Sedimentgneis ergaben. Folgebohrungen im Jahr 1982 (987 m in sieben Bohrlöchern) durchschnitten einen mineralisierten Abschnitt von 0,8 m mit 1,46 % U3O8, 1,26 % Mo, 0,25 % Pb, 0,2 % Zn, 0,2 % Cu und 10 g/t Ag.3Das letzte Unternehmen, das Mineralkonzessionen für das Konzessionsgebiet Sågtjärn besaß, war Continental Precious Minerals von 2005 bis 2014, das ein Bohrloch (SGT-07-001) im Zentrum der Uranlagerstätte Sägtjärn bohrte, das die Analyseergebnisse bestätigte. Im Konzessionsgebiet Sågtjärn wurden keine modernen Explorationstechniken, einschließlich geophysikalischer Untersuchungen, angewendet.1 Phillips, Andrew H., 2005: Revised Introductory Technical Report on Eight Uranium Properties in Northern Sweden. Report Prepared for Continental Precious Minerals Inc. by Telluride & Associates.2 Forsberg, L-O. and Kullman, F., 1981: Sågtjärnen, Detailed Prospecting and Ore Estimation. Uranrapport 1981-3, Sveriges Geologiska Undersökning, BRAP 81033, p. 73.3 Persson, G., 1983: Molybdenminerliseringen Steverbergt. Prospekteringsrapport, Sveriges Geologiska Undersökning, BRAP 82601, p. 45.Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Garrett Ainsworth, PGeo, President und CEO des Unternehmens, erstellt oder von ihm genehmigt. Herr Ainsworth ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten beziehen sich auf Mineralressourcenschätzungen, die gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) als historische Schätzungen gelten. Ein qualifizierter Sachverständiger hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource zu klassifizieren, und das Unternehmen behandelt diese historischen Schätzungen nicht als aktuelle Mineralressourcen. Das Unternehmen müsste ein Explorationsprogramm, einschließlich Zwillingsbohrungen von historischen Bohrlöchern, durchführen, um die historische Schätzung der der Uranlagerstätte Sågtjärn als aktuelle Mineralressource zu verifizieren.Die in dieser Pressemeldung veröffentlichten Daten beziehen sich auf historische Bohrergebnisse. District hat weder eine unabhängige Untersuchung der Probenahmen durchgeführt noch hat es die Ergebnisse der historischen Explorationsarbeiten unabhängig analysiert, um die Ergebnisse zu verifizieren. District betrachtet diese historischen Bohrergebnisse als relevant, da das Unternehmen diese Daten als Leitfaden für die Planung von Explorationsprogrammen verwendet. Die aktuellen und zukünftigen Explorationsarbeiten des Unternehmens beinhalten die Überprüfung der historischen Daten anhand von Bohrungen.Herr Ainsworth hat keine der Informationen bezüglich der hierin erwähnten Konzessionen oder Projekte außer der Minerallizenzen Sågtjärn verifiziert und die Mineralisierung auf jeglichen anderen hierin erwähnten Konzessionen lässt nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in der Minerallizenzen Sågtjärn zu. District Metals Corp. wird von Branchenexperten geleitet, die eine Erfolgsbilanz in der Bergbauindustrie vorweisen können. Die Aufgabe des Unternehmens besteht darin, durch einen disziplinierten, wissenschaftsbasierten Ansatz vielversprechende Mineralkonzessionsgebiete zu suchen, zu erkunden und zu erschließen, um einen Aktionärswert und Vorteile für andere Interessensvertreter zu schaffen.District ist ein auf polymetallische Vorkommen ausgerichtetes Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Konzessionsgebieten Viken und Tomtebo in Schweden liegt. Das Konzessionsgebiet Viken umfasst 68 % der Uran-Vanadium-Lagerstätte Viken, eines Vorkommens, das Gegenstand beträchtlicher Explorations- und Erschließungsausgaben war, die zur Durchführung großer historischer polymetallischer Ressourcenschätzungen und positiver Wirtschaftsstudien in den Jahren 2010 und 2014 führten. Die Lagerstätte Viken gehört gemessen an den gesamten historischen Uran- und Vanadiumressourcen zu den größten Lagerstätten der Welt.Das Konzessionsgebiet Tomtebo, das sich in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindet, liegt im Bergbaugebiet Bergslagen im Süden von Schweden und befindet sich zwischen der historischen Mine Falun und der Mine Garpenberg von Boliden, die etwa 25 Kilometer weiter nordwestlich bzw. südöstlich liegen. Zwei historische Minen und zahlreiche Vorkommen mit mehreren Metallen befinden sich im Konzessionsgebiet Tomtebo entlang eines etwa 17 Kilometer langen Abschnitts, der eine ähnliche Geologie, Struktur, Alteration und VMS/SedEx-artige Mineralisierung aufweist wie andere bedeutsame Minen innerhalb dieser Region.Nähere Informationen zum Konzessionsgebiet Tomtebo entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 Update Technical Report on the Tomtebo Project, Bergslagen Region of Sweden vom 15. Oktober 2020, der am 26. 