Patriot Battery Metals: Albemarle steigt mit 109 Millionen CAD ein

Patriot gab heute, nur einen Tag nach der ersten Ressourcen-Kalkulation bekannt, dass man mit dem Lithium-Giganten Albemarle (NYSE: ALB, Börsenwert 24,9 Milliarden USD) einen neuen strategischen Investor hat: Link Albemarle wird 109 Millionen CAD investieren, in dem die Firma 7,12 Millionen Aktien von Patriot Battery Metals Inc. in einer Kapitalerhöhung zeichnet. Der Ausgabepreis für die neuen Aktien liegt bei 15,29 CAD, ein Premium von 10% auf den volumengewichteten Durchschnittspreis der vergangenen 10 Tage.Ich mache es kurz: Eine bessere Validierung für die Qualität der Firma und des Projektes gibt es nicht.Neben dieser Investition hat man sich darauf geeinigt, dass Albemarle das Recht hat, Mitteilungen über die Teilnahme an künftigen Kapitalerhöhungen zu erhalten, um seine Beteiligungsquote zu halten.1) eine Stillhalteverpflichtung, gemäß der sich Albemarle unter anderem dazu verpflichtet, seine Beteiligung am Unternehmen nicht auf mehr als 4,9% auf einer voll verwässerten Basis zu erhöhen2) bestimmte Beschränkungen hinsichtlich der Veräußerung von Unternehmensaktien durch Albemarle3) eine Verpflichtung von Albemarle, für die Empfehlungen des Managements zu stimmen, wenn es um gewöhnliche Angelegenheiten geht, die von den Aktionären des Unternehmens zu genehmigen sind, wobei in jedem Fall bestimmte übliche Bedingungen und Ausnahmen gelten.Nach Abschluss der strategischen Investition wird Patriot eine unverbindliche Absichtserklärung mit Albemarle abschließen, um die Möglichkeiten einer Partnerschaft zu prüfen und die Rentabilität einer nachgelagerten Lithiumhydroxidanlage zu untersuchen, die in das Grundstück integriert ist und sich in Kanada oder den VereinigtenStaaten befindet, einschließlich Optionen in der Provinz Quebec. Die Absichtserklärung beinhaltet einen Exklusivitätszeitraum von zunächst neun Monaten, der verlängert werden kann. Patriot weist darauf hin, dass es keine Garantie dafür gibt, dass die Absichtserklärung zum Abschluss einer Studie oder zur Gründung einer Partnerschaft oder eines Joint Ventures mit Albemarle führen wird. Die Absichtserklärung unterliegt einer Reihe üblicher Bedingungen.Die Aktie heute in Sydney +10,60% bei 11,1 Millionen gehandelten Aktien. Wer jetzt noch "short" ist auf der Aktie, dem viel Spaß, wenn die amerikanischen Investoren die Aktie für sich entdecken!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport