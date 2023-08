Gold - Sommerrally und Machtprobe im August

Performance Gold, Silber, Minenaktien, DAX und Bitcoin in US-Dollar, vom 1. August 2023. Quelle: Tradingview

Gold in US-Dollar, Wochenchart vom 3. August 2023. Quelle: Tradingview

Gold in US-Dollar, Tageschart vom 3. August 2023. Quelle: Tradingview

Wir hatten vor fünf Wochen geschrieben, dass noch keine klare Trendwende am Goldmarkt zu erkennen sei. Tatsächlich wurde der erwartete Tiefpunkt der siebenwöchigen Korrekturwelle nur wenige Tage später bei 1.893 USD erreicht. Im Anschluss kam der Goldpreis allerdings zunächst nur zögerlich auf die Beine. Erst mit dem klaren Ausbruch über 1.935 USD gelang ab dem 12. Juli der Sprung zurück in höhere Gefilde. Rückblickend steht insgesamt bislang ein Anstieg von 1.893 bis auf 1.987 USD (+94 USD bzw. +4,96%) innerhalb von drei Wochen zu Buche.Diese erste Aufwärtswelle wird jedoch seit dem 20.Juli ziemlich deutlich korrigiert. Dabei fiel der Goldpreis mittlerweile bis auf 1.931 USD zurück. Bislang macht die Bewegung der letzten zwei Wochen "nur" den Eindruck einer untergeordneten Gegenbewegung. Der neue Aufwärtstrend seit Ende Juni ist jedenfalls noch intakt und die Aussichten für die kommenden Wochen bleiben ungeachtet des tiefen, aber erwarteten Rücksetzers positiv.Trotzdem nehmen Unruhe und Sorgen im Lager der Goldbugs in den letzten Tagen deutlich zu. Dabei machte jedoch vor allem der Silberpreis eine überraschend gute Figur, denn hier erfolgte die Trendwende bereits am 23. Juni und damit sechs Tage vor dem Goldpreis. Schnell gelang ein fulminanter Anstieg bis auf 25,26 USD (+14,36%), welcher nun ebenfalls seit dem 20. Juli in Richtung unserer Zielzone zwischen 23 und 24 USD korrigiert wird.Die Minenaktien hingegen laufen den Edelmetallpreisen im großen Bild nach wie vor deutlich hinterher. Zwar konnte der GDX seit seinem Tief am 29.Juni zwischenzeitlich um 14,48% zulegen, die Schwergewichte und Branchengiganten Newmont Corporation und Barrick Gold wollen bislang aber überhaupt nicht in Schwung kommen. Viele der kleineren Junior-Produzenten und vor allem die Explorer-Aktien vegetieren seit Wochen um ihre Tiefstände und verzeichnen aktuell zum Teil sogar neue Tiefststände.Klar vorne liegen auf Jahressicht weiterhin der Bitcoin (+76%) als auch der DAX auf USD-Basis (+18%).Am 29. Juni markierte der siebenwöchige Rücksetzer (-8,41%) am Goldmarkt mit seinem Tiefpunkt bei 1.893 USD eine mustergültige Punktlandung auf dem 38,2%-Retracement der vorangegangenen Aufwärtsbewegung. Diese hatten den Goldpreis zuvor zwischen dem 3. November 2022 und dem 4. Mai 2023 um 28,86% ansteigen lassen. Mit dem Rücksetzer bis auf 1.893 USD wurde das Minimum-Korrekturziel abgearbeitet. Die Tatsache, dass der Goldpreis bislang nicht tiefer korrigiert hat, ist ein Zeichen der Stärke.Ausgehend vom Tiefpunkt bei 1.893 USD konnte der Goldpreis im Juli zwischenzeitlich bereits um fast 5% bis auf 1.987 USD zulegen. Begleitet wurde diese erste Erholungswelle erfreulicherweise auch von einer Trendwende bei der Stochastik auf dem Wochenchart. Der Oszillator hätte jetzt jede Menge Luft nach oben, so dass er einer mehrwöchigen und auch einer mehrmonatigen Aufwärtsbewegung nicht entgegenstehen würde. Kurzfristig wäre allerdings ein Wochenschlusskurs oberhalb von 1.950 USD notwendig, um das neue Kaufsignal nicht zu verlieren. Hier kommt es vermutlich noch in der laufenden Handelswoche zu einer Richtungsentscheidung für den August.Insgesamt ist der Wochenchart leicht bullisch und wäre nahezu ideal aufgestellt für die von uns vermutete Sommerrally. Erstes Kursziel auf dem Wochenchart wäre das obere Bollinger Band (2.023 USD) sowie im nächsten Schritt die entscheidende Widerstandszone zwischen 2.050 und 2.080 USD. Bei einem Wochenschlusskurs klar unterhalb von 1.930 USD hingegen müsste das bullische Szenario vorerst ad acta gelegt werden. Der Goldpreis dürfte in diesem Fall die Korrekturbewegung vom Mai und Juni wieder aufnehmen und in Richtung 1.900 USD und tiefer fortsetzen.