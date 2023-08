Patriot Battery Metals Inc.: Einstieg von Albemarle besiegelt

Bereits gestern Abend gab Patriot bekannt, dass der Einstieg von des US-Lithium-Giganten Albemarle (NYSE: ALB, Börsenwert 23,4 Milliarden USD) erfolgreich abgeschlossen wurde: Link Die am Dienstag angekündigte Privatplatzierung über 109 Millionen CAD wurde somit wie geplant bis zum 04.08.2023 abgeschlossen.Nach Abschluss besitzt Albemarle nun ca. 4,9% der ausstehenden Stammaktien von Patriot Battery Metals auf einer voll verwässerten In-the-money-Basis bzw. 6,4% auf einer nicht verwässerten, emittierten und ausstehenden Basis. Die von Albemarle gezeichneten Stammaktien unterliegen einer Verkaufsbeschränkung von vier Monaten.Die Erlöse aus der strategischen Investition werden zur Beschleunigung der Erschließungsaktivitäten auf dem unternehmenseigenen Lithiumprojekt Corvette und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.Eine entsprechende offizielle Bestandsmeldung gab es dann auch heute in Australien: Link Seit Montag hat die Firma mit der ersten Ressourcen-Kalkulation ihr Projekt in die Top-10 Lithium-Projekte der Welt katapultiert und einen der größte Lithium-Produzenten der Welt als neuen strategischen Investor gewinnen können.Ganz ehrlich – mehr kann man nicht in fünf Handelstagen verlangen. Eine herausragende Leistung des Unternehmens, die leider aus schwer nachvollziehbaren Gründen kurstechnisch nicht belohnt wurde.Ende März hatte man noch über 50 Millionen CAD in Cash, nun kommen 109 Millionen CAD hinzu. Kleiner wird die Ressource nun nicht werden, nur größer und besser definiert.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.