Das Mysterium der Junior-Bergbauunternehmen

Die Figur der Mutter Gans ist die imaginäre Autorin einer Sammlung französischer Märchen und später englischer Kinderlieder. Es heißt, ihr Ruhm bestehe darin, "fantastische Geschichten zu spinnen, die Kinder verzaubern", wie etwa "Dornröschen" und "Rotkäppchen". Was mich an diese geliebte alte Dame denken ließ, war die schiere Menge an Arbeit, die in die Produktion einiger der denkwürdigsten und beliebtesten Gutenachtgeschichten für Kinder in aller Welt gesteckt wurde.Es erinnert mich an meine Jahre als Junioraktienhändler (im Gegensatz zu dem von den "Fachleuten" der Branche heute bevorzugten Begriff "Vermögensberater"), als ich in einer Bar saß und den alten Hasen zuhörte, wie sie Seemannsgarn darüber sponnen, wie die Hollinger-Mine entdeckt wurde oder wie viel Geld Friedland mit Diamondfields verdiente oder was Ken Dark tat, um den Reichtum der Kidd-Creek-Entdeckung zu verbergen. Das Geschäft der Junior-Exploration und -Entwicklung lebt vom "Seemannsgarn", denn wenn die Überlieferungen, die sich um den Sektor ranken, jemals zur Realität würden, würde kein einziger Penny für die Exploration aufgebracht werden.Die Männer und Frauen, die in der Welt der Minensuche und des Minenbaus (zwei völlig unterschiedliche Berufe) zu "Legenden" geworden sind, erzählen immer Geschichten, die entweder auf große Intuition oder große Ausdauer schließen lassen, aber nie auf das Vorhandensein von großem Glück im Entdeckungsprozess hinweisen. Wenn die Wahrheit jedoch jemals ans Licht käme, wüsste man, dass Glück ein wesentlicher Faktor bei allen Entdeckungen von Weltklasse ist.Nehmen wir Chuck Fipke, den Goldsucher, der als Begründer der kanadischen Diamantenindustrie gilt, die vor seiner Entdeckung am Lac de Gras im Jahr 1991 nicht existierte. Wenn es eine Geschichte über das Schürfen gibt, die harter Arbeit, Hartnäckigkeit und Mut gefährlich nahe kommt, dann ist es die Geschichte, wie er in den Kiesgruben von Alberta und Saskatchewan nach Indikatormineralien suchte und ihre Bewegungen über Tausende von Meilen bis in die Nordwest-Territorien verfolgte, bevor er aufgrund "eines einzigen Korns Chromdiopsid", wie es hieß, ein Geschäft mit BHP Minerals abschloss.Der einzige Glücksfall war, dass eine BHP-Führungskraft namens Hugo Dummett den Geschichten, die Fipke erzählte, tatsächlich Glauben schenkte, und das war es, was zum Start einer milliardenschweren Industrie in Kanada führte. Leider gibt es auch andere Geschichten, die in Bars, Vorstandsetagen und Bordellen erzählt werden, die andere spektakuläre Geschichten von Vertretern kleinerer Bergbauunternehmen wiedergeben, die immer auf den von anderen geschaffenen Wohlstand als Grund für den Besitz ihrer Aktien verweisen.Ob es nun die Nähe zu einer anderen Liegenschaft ist, auf der wohlstandsfördernde Mineralvorkommen gefunden wurden, oder die Tatsache, dass sie den Investor-Relations-Vertreter, der Glück hatte, in ihrem "Team" haben, nirgendwo in der Welt der Explorationsfinanzierung gibt es ein Unternehmen ohne "Pitch", und ohne die Märchen, die von den Promotoren erzählt werden und die auf dem Glück der ursprünglichen Finder beruhen, gäbe es überhaupt keinen Junior-Explorationsmarkt.Der derzeitige Zustand des Junior-Bergbaumarktes ist schlichtweg erbärmlich. Die Märchen, die die Möchtegern-Muttergänse erzählen, stoßen jetzt auf taube Ohren, da die letzte Bastion des Rohstoffsektors, die erfolgreich war - Lithium -, keine Mittel mehr erhält und viele der Überflieger in den Sommermonaten verkauft wurden.Was mich überrascht (und erschreckt), ist die Tatsache, dass wirklich herausragende Erfindungs- und Ausführungsgeschichten unter den Tisch fallen, vor allem, weil der Kapitalfluss wieder in Nicht-Bergbau- und Nicht-Explorationsgeschäfte wie SPAC-Deals mit "künstlicher Intelligenz" umgeleitet wurde, die nichts anderes sind als hohle Versprechen, das nächste NVIDIA zu werden.Ob hohl oder nicht, der Markt für Spekulationen im Jahr 2023 ist heute nicht anders als im Jahr 1963, als die Lobby Bar im Royal York Hotel in Toronto mit Geschichten über eine neue Entdeckung in Timmins gefüllt war, die "Mühlengestein direkt an der Oberfläche" hatte. ("Mühlengestein" war ein Kern, der so saftig war, dass er direkt in die Mühle geschickt werden konnte, ohne dass er verarbeitet werden musste.) Geld zieht es zur Action, und da die Zinssätze jetzt eine anständige Rendite für Sparer abwerfen und Aktien zu Höchstpreisen gehandelt werden, sollte derjenige, der die Geschichte erzählt, besser Rückenwind haben, sonst bleibt er auf der Strecke.Die letzte große Entdeckung, die den Äther, die Blogs und die Chatlines der sozialen Medien erhellte, war die Entdeckung von Corvette durch Patriot Battery Metals Inc. im Norden von Quebec im Juni 2022, als die Aktie bei CAD 0,22 stand. In den folgenden zwölf Monaten stieg die Aktie auf 17,25 CAD, da der Hype und die Spekulationen die gesamte Lithiumbranche in einen Rausch versetzten. Die Angst, etwas zu verpassen, auch bekannt als "FOMO", nahm überhand, und Investmentbanker boten ihre erstgeborenen Kinder an, um den Status eines Lead Brokers bei einer ihrer Finanzierungen zu erhalten.Die Tatsache, dass sich das Unternehmen in der Provinz Nord-Quebec befindet, weitgehend ohne ernsthafte Infrastruktur, aber mit einem Kapital von 1,8 Mrd. CAD (bis zu dieser Woche) ausgestattet ist, spielte für die Geschäftsleute, die an der Feier teilnehmen wollten, keine große Rolle. Der Markt hat jedoch bewiesen, dass er eine grausame Geliebte sein kann, denn die Aktie ist in der vergangenen Woche um 18,8% gefallen und hat seit Juni fast 30% verloren.Die "Sei Long oder liege falsch"-Mentalität des vergangenen Jahres wurde nun durch die Existenz eines neuen Narrativs, das eigentlich ein altes Narrativ ist, stark beeinträchtigt, und zwar durch das "Was hast du in letzter Zeit für mich getan?"-Narrativ, das Anfang 2022 Krypto und 2019 Cannabis angriff. Der Glanz und die Pracht, die Marktstürme hervorbringen, haben eine begrenzte Haltbarkeit, und obwohl ich zugeben muss, dass "es kein Fieber wie das Goldfieber gibt", während ich in die goldenen Jahre der Sechzigjährigen Glückseligkeit drifte, ziehe ich Vorhersehbarkeit der Aufregung und Dopamin dem Adrenalin vor.Es gibt viele wie mich, die sich nach den "alten Zeiten" der gerüchtegetriebenen Bandaktion bei den Junior-Bergbauunternehmen sehnen, aber seit Online-Glücksspiele und lokale Kasinos eröffnet wurden, laufen die Sekretärinnen, die früher an der Woodbine-Rennbahn und bei den örtlichen Penny-Bergbau-Brokerfirmen Schlange standen, jetzt mit Sandwich-Tafeln auf den Bürgersteigen auf und ab und betteln um Kunden. Was mich heutzutage wahnsinnig macht, sind die Silberpromoter, die ständig versuchen, einen weiteren Grund für den Besitz eines Metalls zu finden, das definitiv nicht selten ist und bei dem es auch nicht annähernd eine Knappheitssituation gibt.Diese Woche stieß ich auf ein Banner, auf dem vom bevorstehenden Zusammenbruch des US-Bankensystems die Rede war, und obwohl ich dieser These im Prinzip zustimme, habe ich mir den Kopf darüber zerbrochen, wie um alles in der Welt ein zusammenbrechendes Bankensystem für Silber förderlich sein soll.Wenn die Banken zusammenbrechen und geschlossen werden, wird jeder, der einen Silberpfennig hat, zum Verkäufer und nicht zum Käufer, um für Nahrung und Unterkunft zu bezahlen. Mir fällt ein, dass wir erst im Mai letzten Jahres mit dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der First Republic Bank Bank eine Bankenkrise hatten, bis die Genies in Washington und bei der Fed mit dem "Bank Term Funding Program" aufwarteten, das sie wieder einmal rettete.