Silbermünzprämien sind niedriger, aber...

Vor einem Jahr veröffentlichte ich den Artikel " Silver Coin Premiums - Another Collapse? ". Darin äußerte ich mich besorgt über die hohen Prämien, die Stacker und andere für das Privileg zahlen, Silber in Münzform zu besitzen, insbesondere Silver Eagles: "Heute zahlen Kleinanleger Aufschläge von 40% auf US-Silbermünzen. Auch in letzter Zeit haben sie höhere Aufschläge gezahlt, und sie scheinen bereit zu sein, so gut wie jeden Aufschlag zu zahlen, um die Münzen zu besitzen. Das Gute am Kauf von US-Silbermünzen aus der Zeit vor 1965 mit Aufschlägen von 40% bis 50% ist, dass sie im Vergleich zum Kauf von frisch geprägten US-Silver-Eagles mit einem Aufschlag von 70% geradezu ein Schnäppchen sind. (Sollte es nicht andersherum sein?)" - 8. August 2022Ein paar Monate später folgte ein weiterer Artikel mit dem Titel " Two-Fold Risk For Silver Eagle Coins ": "Das Risiko, das mit dem Besitz von Silver-Eagle-Münzen verbunden ist, ist ein zweifaches: 1) die Stabilität/Verdampfung von übermäßig hohen Prämien und 2) das Abwärtspotenzial des Silberpreises."Beide Artikel enthalten historische Informationen, mit denen Käufer von Silberbullion in Münzform vertraut sein sollten, bevor sie das unnötige Risiko eingehen, das mit Silver-Eagle-Münzen verbunden ist. Seit dem Verfassen dieser Artikel, die bis in den letzten Sommer zurückreichen, sind die Aufschläge im Allgemeinen gesunken. Dennoch sind sie immer noch zu hoch.Gute Nachrichten... Zum Zeitpunkt dieses Schreibens war ich in der Lage, online Angebote für Silver-Eagle-Münzen zu 29,35 Dollar zu finden. Der Aufschlag pro Münze (6,70 Dollar) beträgt etwa 30% (29,5%). Das ist weniger als die Hälfte dessen, was die Anleger im letzten Jahr ausgaben, als sich der Silberpreis seinem Höchststand von 25 Dollar näherte.Schlechte Nachrichten... Der Silberpreis fiel im Spätsommer letzten Jahres auf bis zu 18 Dollar und liegt jetzt bei 22,60 Dollar, nachdem er Anfang dieses Jahres wieder auf 25 Dollar gestiegen war. In der Zwischenzeit ist die Prämie von 70% im letzten Jahr auf 30% gefallen. Das sind keine guten Nachrichten, wenn Sie in letzter Zeit 40 Dollar je Münze oder mehr bezahlt haben und einen Teil Ihrer Bestände verkaufen wollen. Geschätzter Rückverkaufspreis: 25 Dollar bis 26 Dollar je Münze - wenn Sie Glück haben.Die eifrigsten und extremsten Käufer von Silver-Eagle-Münzen seit 2020 liegen im Moment wahrscheinlich 15 bis 20 Dollar je Münze im Minus und warten immer noch auf die große Aufwärtsbewegung bei Silber, die noch nicht stattgefunden hat.Wer physisches Silber in Form von Münzen kaufen möchte, kauft am besten 90%ige Washington-Viertelstücke. Ein Kauf von 100 Dollar Nennwert (400 Quarters; 71,5 Unzen Silber) wird online mit 1.887 Dollar gegenüber 2.935 Dollar für 100 Silver Eagles angegeben. Die Kosten je Unze Silber sind bei den Quarters um 3 Dollar niedriger, und man erhält denselben Nennwert von 100 Dollar wie bei den 100 Silver Eagles. Sie könnten auch 600 Quarters (Nennwert 150 Dollar) für 2.830 Dollar kaufen. Das ist immer noch billiger als die Silver Eagles und Sie erhalten mehr Silber (107 Unzen) verteilt auf 150 Dollar Nennwert.Wenn es hart auf hart kommt und Sie die Silbermünzen, die Sie angesammelt haben, tatsächlich ausgeben müssen, weil das System zusammenbricht (warum sollten Sie sie sonst besitzen wollen?), dann ist es vernünftig zu erwarten, dass Silber-Quarter im Nennwert von 1 Dollar vergleichbar mit einem Silver Eagle im Nennwert von 1 Dollar gehandelt werden. Selbst wenn dies nicht der Fall ist, sind die Quarters eine bessere Alternative zu einem günstigeren Preis.Die Prämien für Silbermünzen gehen zwar zurück, sind aber immer noch zu hoch. Dies gilt insbesondere für Silver Eagles. Wenn Sie sie bereits besitzen, machen Sie sich auf einen weiteren Preisverfall gefasst. Wenn Sie keine Eagles besitzen, warten Sie ab oder suchen Sie sich eine bessere Alternative, wie z. B. Schrottsilbermünzen oder Kennedy-Halbdollar. (siehe auch " Silver Investors Have Money To Burn ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 13. August 2023 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.