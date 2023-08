Die richtigen Prioritäten

Von August 1972 bis Mai 1977 lebte ich in den Vereinigten Staaten, hauptsächlich in der Stadt Saint Louis auf einem Campus, der auf der Südseite von der Interstate 40 und auf den anderen drei Seiten vom zweitschlimmsten Verbrecherghetto des Landes umgeben war, dessen Mordrate damals nach der von Detroit, Michigan, an zweiter Stelle lag.Der Campus lag etwa fünf Autominuten vom mächtigen Mississippi entfernt, der im Frühjahr 1973 über die Ufer zu treten drohte und den größten Teil des Stadtzentrums überschwemmte, aber vor allem alles nordöstlich der Stadt in das Farmland von Illinois überflutete. Als die Katastrophe eintrat, schickte die Nixon-Regierung sofort Nothilfegelder in die Region in einer Höhe, die heute unverschämt hoch erscheinen würde, aber für einen Staat und eine Stadt, die so konservativ und republikanisch war, wie man es sich nur vorstellen kann, war die Nationalgarde auf Anweisung von oben der Retter vor Ort.Ich erinnere mich an die Sandsackmannschaften, die entlang des Flusses die Deiche stützten, während die Bürger stundenlang in langen Schlangen standen, während sich die gewaltigen Wassermassen ihren Weg den Golf von Mexiko hinunter bahnten und sich ihren Weg durch kleine Städte und Dörfer wie Festus, Ste. Genevieve und Cape Girardeau bahnten. Es war eine Zeit im Leben der Amerikaner, in der das Wohlergehen der Bürger für die Politiker von größter Bedeutung war, ganz anders als bei den Ereignissen nach dem Hurrikan Katrina oder dem Mount St. Helens und zuletzt bei den Waldbränden in Lahaina, Hawaii.Als Nicht-Amerikaner habe ich wenig oder gar kein Recht, ihre Politik zu kritisieren, aber da ich die schönsten Erinnerungen an meine Zeit und Freundschaften mit vielen Bürgern des Mittleren Westens der USA mit mir herumtrage, schmerzt es mich sehr, zuzusehen, wie Milliarden von Dollar ziellos in die Ukraine fließen, während 7.696 Meilen entfernt im Staat Hawaii ganze Städte durch Waldbrände verbrannt werden, die durch die Winde eines benachbarten Hurrikans angefacht wurden. In einem Fall, in dem die Prioritäten auf katastrophale Weise falsch gesetzt wurden, hat die Optik des "Nachgebens gegenüber den Russen" Vorrang vor dem "Nachgeben gegenüber einer menschlichen Tragödie".Vielleicht ist es unfair, den Amerikanern den Vorwurf zu machen, sie hätten ihre Prioritäten falsch gesetzt, aber diesem verbitterten Veteranen von tausend Scharmützeln mit unzähligen realen und eingebildeten Gegnern im Laufe der Jahre scheint es, als habe sich die Erde (oder vielmehr die Menschheit) ein wenig aus ihrer normalen Drehung um eine Achse, die ihr über die Jahrtausende gute Dienste geleistet hat, herausgeschält.Politiker auf der ganzen Welt würden lieber Babys küssen, als Sandsäcke zu heben, da der Weg des geringsten Widerstands für die politische Kreatur zum Weg der größten Popularität geworden ist.Sich aus dem Ärger herauszuhalten, der durch eine besonders kontroverse Haltung zu Rasse, Einwanderung oder Abtreibung entsteht, ist zur bevorzugten Strategie eines jeden geworden, der für ein Amt kandidiert, und jetzt, da die sozialen Medien das Medium der Wahl für die Verbreitung von Politik sind, wird der Liefermechanismus von einem Team von "Quants" (quantitativen Analysten oder "Zahlenjongleuren") geleitet, die so lange an den Wörtern und Soundbytes herumfeilen, bis die gewünschte Anzahl von "Likes" eine optimale Zahl erreicht.In politischen Strategiesitzungen auf der ganzen Welt hat die Akzeptanz der Botschaft die Integrität der Botschaft ersetzt, und nirgendwo wird dies so deutlich wie in der aktuellen Debatte über die gegensätzlichen Kräfte der Steuer- und Geldpolitik.In den USA loben die TV-Sprecher auf CNBC die stetige Abkühlung der Inflationsrate und verweisen einmal mehr auf die "Brillanz" der Fed, die dank des stärksten und schnellsten Anstiegs der Kreditkosten in der Geschichte eine "weiche Landung" der Wirtschaft herbeiführte.Die Aktien sind fünf Monate in Folge gestiegen, da das Wiederaufleben "glücklicher Zeiten" die aktuelle Berichterstattung in den Medien dominiert, aber so glücklich sich die Wall-Street-Titanen auch zeigen, der Durchschnittsbürger schaut auf die veröffentlichte Preissteigerungsrate von 3% und blinzelt, wenn er sieht, dass der Preis für Eier in den letzten drei Jahren immer noch um 50% gestiegen ist. Die durch die Pandemie vor drei Jahren ausgelösten "Versorgungsschocks" und die im letzten Jahr gemeldeten 8% US-VPI sind zwar verschwunden, aber Eier sind immer noch lächerlich teuer.Politiker und Zentralbanker füttern die Mainstream-Medien mit dem Narrativ vom "Sieg über die Inflation", aber der Rückgang der Preissteigerungsrate ist nicht dasselbe wie die Preisänderungen selbst. Die Preise im Jahr 2023 sind im Vergleich zu den Preisen im Jahr 2019 immer noch gefährlich hoch, und die Bürger beginnen erst jetzt, diese "Siegesrunden" der Banker und Politiker als bestenfalls unaufrichtig und schlimmstenfalls geradezu betrügerisch zu erkennen.So wie die Abwehr des russischen Bären in der Ukraine jetzt auf die zweite und dritte Seite der New York Times gerutscht ist, wird diese angebliche "sanfte Landung", die von den Wall-Street-Quacksalbern propagiert wird, von den Massen in diesen Tagen nicht so breit akzeptiert, wie sie es sich vielleicht gewünscht hätten.