Jackson-Hole-Gerede

Als ich ein (viel) jüngerer Mann war, haben mich die Geschichten über den Stadtteil Haight-Ashbury in San Francisco immer fasziniert, denn als ich in Toronto aufwuchs, hörte ich davon, während ich den Folk-Rock-Musikern in Torontos Yorkville-Viertel zuhörte, der Bastion der künstlerischen, langhaarigen Hippies, die ich 1968 verabscheute.Als ich im nordwestlichen Teil der Stadt Toronto in der Arbeiterstadt Malton aufwuchs, verehrte ich eher düstere Rocker wie die Stones und The Who als die Beatles oder die Bee Gees, bis ich natürlich die ersten Akkorde von "Whole Lotta Love" meiner Lieblingsband Led Zeppelin hörte, einer weiteren Band, die Mitte der 60er Jahre aus dem rauen Londoner Arbeitermilieu stammte.In den 60er Jahren war es jedoch die nordkalifornische Szene, die von der Rockwelt immer beneidet wurde, angeführt vom Babyboomer-Mekka San Francisco und der vergötterten Kreuzung Haight-Ashbury. Die Zyniker haben mir im Laufe der Jahre offenbart, dass es sich weniger um eine kulturelle Oase als um eine Quelle für die besten Drogen handelte, die man nördlich des Rio Grande finden konnte, aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag.Die Stadt, in der diese denkwürdige Ära stattfand, habe ich immer für ihre natürliche Schönheit und die Art und Weise verehrt, in der die Ingenieure Oakland und San Francisco mit dem Bau der Golden Gate Bridge verbunden haben. Sie war Schauplatz großartiger Filme wie "Bullit" mit Steve McQueen und "Dirty Harry" mit Clint Eastwood sowie der traurigen Geschichte des schwulen Stadtrats von San Francisco, Harvey Milk, dessen Handeln als Bürgermeister legendär war, weil er seinen Bürgern mit Souveränität und Hartnäckigkeit diente, bevor er von einem Amtskollegen ermordet wurde.So wie sich viele Städte im Laufe der Jahre verändert haben, hat sich auch San Francisco in einer Weise verändert, die meiner Meinung nach gleichbedeutend mit der Notlage des US-Dollar ist.Als ich die Stadt in den 1990er Jahren zum ersten Mal anlässlich einer Investitionskonferenz besuchte, war ich erstaunt über die Qualität der Restaurants und der Live-Musik-Veranstaltungsorte, aber vor allem darüber, wie sauber die Straßen der Stadt gehalten wurden und wie schön es war, in die stark schwulenorientierten Tanzclubs zu gehen (mit meiner Frau!) und sich mit den, wie meine Frau später sagte, "bestaussehendsten Männern, die ich je an einem Abend gesehen habe, von denen keiner auch nur das geringste Interesse an mir hatte", köstlich zu amüsieren und zu scherzen. Wie auch immer, ich schweife ab...Hier im Jahr 2023 sehe ich Bilder einer anderen Stadt, einer Stadt, die von Obdachlosen und Migranten überschwemmt wird, und von jenen armen Seelen, die der irrigen Vorstellung erlegen sind, dass sie dank der Großzügigkeit der Regierung ein Füllhorn an (kostenloser) Nahrung für alle, die hier ankommen, sein könnte. Was als lebenserhaltendes System für die Bedürftigen gedacht war, hat sich zu einer Plattform für politische Debatten entwickelt, bei denen mit einer Vielzahl von Fingern auf die Sieger gezeigt wird, deren Genauigkeit noch nicht feststeht.Große Unternehmen, von denen viele im Technologiesektor tätig sind, verlassen die Innenstadt und lassen die Gebäude ohne Mieter zurück, was Migranten dazu einlädt, "Hausbesetzerrechte" auf die Immobilien zu übernehmen. Der berühmte, düstere Tenderloin District, der einst für seine unterirdischen Kunsträume, klassischen Konzertorte wie die Great American Music Hall und historischen Theater, in denen Broadway- und Indie-Shows aufgeführt werden, bekannt war, hat sich zu einem Zufluchtsort für Obdachlose entwickelt.Das Nachtleben reichte von dunklen Spelunken, in denen Bier und Shots ausgeschenkt wurden, bis hin zu Bars im Speakeasy-Stil, in denen handgemachte Cocktails gemixt wurden, während Little Saigon für seine vietnamesischen Restaurants bekannt war. In den flippigen, farbenfrohen Straßen gab es früher eine Mischung aus gehobenen, trendigen und zwanglosen Restaurants, von denen viele jetzt geschlossen sind, während draußen die Abfälle menschlicher Tragödien allgegenwärtig sind. Es ist ein amerikanisches Wahrzeichen, das aus den Fugen geraten ist, und es schmerzt mich...Zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit bin ich bei Futures und Optionen und dem SPDR Gold Shares ETF long, in der Hoffnung, dass ich wieder "in sync" mit ihm kommen kann. Ich war immer stolz darauf, ein anständiger Goldhändler zu sein, und die Bilanz beweist das auch. Leider bin ich etwas "sauer" auf Gold geworden, denn nachdem ich alle Faktoren richtig eingeschätzt hatte - staatliches Gelddrucken, Kreditschöpfung, Helikopterabwürfe während der Pandemie usw. - hat Gold nicht reagiert, ebenso wenig wie der stark beworbene Silbermarkt. Wir in Nordamerika, die wir unsere Rechnungen in kanadischen oder amerikanischen Dollar bezahlen müssen, haben null Nutzen im Besitz von Gold gesehen.Die vier hier abgebildeten Charts zeigen die Entwicklung des USD-Goldpreises gegenüber dem japanischen Yen, dem chinesischen Yuan, dem Euro und dem brasilianischen Real. Während sie einen symmetrischen Bullenmarkt in allen Währungen zeigen, ist der USD der Underperformer, und wenn man bedenkt, dass die USA die größte Schuldnernation der Welt sind, sind die Beweise für Intervention und Einmischung unbestreitbar. Gold wird als Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA angesehen, und deshalb war es so schwierig, aus der Sicht der USA wirkliche Vorteile zu erlangen. Wenn eine Währung gegen Gold verteidigt wird, ist ihr Schutz gegen eine schwindende Kaufkraft minimal.