Die wachsende Rolle der BRICS auf der Weltbühne

Die BRICS-Staaten werden erwachsen. Auf seinem jährlichen Gipfel in Johannesburg letzte Woche kündigte der Block aus fünf Schwellenländern - Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika - zum ersten Mal seit 2010 Pläne zur Erweiterung an. Am 1. Januar 2024 werden die BRICS sechs neue Mitglieder aufnehmen: Saudi-Arabien, Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE).Die Erweiterung wird die Gruppe weiter als Gegengewicht zum globalen Einfluss der G7 etablieren und den Anteil der BRICS am globalen BIP auf 36% katapultieren und fast die Hälfte der Weltbevölkerung erfassen.Da Dutzende weiterer Staaten ihr Interesse an einem Beitritt zum Block bekundet haben, positionieren sich die BRICS eindeutig für eine multipolare Welt, die nicht von den USA und anderen Mitgliedern des Westens dominiert wird. Ich erwarte, dass der Aufstieg der BRICS sowohl Chancen als auch Herausforderungen für Investoren mit sich bringen wird. Um sich in diesem Umfeld erfolgreich zurechtzufinden, ist es entscheidend, die geopolitische, wirtschaftliche und regulatorische Landschaft zu verstehen.Der russische Präsident Wladimir Putin, der aufgrund eines Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen nur aus der Ferne sprechen konnte, sprach über den Vorstoß der BRICS-Staaten, den Handel in lokalen Währungen statt in US-Dollar abzuwickeln - ein Schritt, der die Dynamik des Welthandels erheblich verändern würde.Seit der Konferenz von Bretton Woods im Jahr 1944 hat der Status des Dollar als wichtigste Reservewährung der Welt den USA enorme Vorteile gebracht, wie z. B. billigere Finanzierungen und eine beispiellose Hebelwirkung in Form von Finanzsanktionen. Doch nun, da die BRICS-Staaten nach einer Alternative zum Dollar suchen (und ihre Zahl von fünf auf elf Mitglieder gestiegen ist), könnte es zu einer neuen tektonischen Verschiebung in der Währungslandschaft kommen, die zu größerer Volatilität auf dem Markt für Staatsanleihen, bei den Wechselkursen, der Inflation und mehr führen wird. Das Herzstück dieser Strategie ist die Neue Entwicklungsbank (NDB).Die NDB wurde 2015 als Alternative zu westlichen Kreditgebern wie der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds (IWF) gegründet und hat seitdem für Aufsehen gesorgt. Ihre jüngste Entscheidung, eine Anleihe in indischer Rupie aufzulegen und Anleihen in lokaler Währung in anderen Ländern in Erwägung zu ziehen, spiegelt ihre Absicht wider, vom Dollar weg zu diversifizieren.Die ehemalige brasilianische Regierungschefin und derzeitige Präsidentin der NDB, Dilma Rousseff, teilte die ehrgeizigen Pläne der Bank, in diesem Jahr Kredite in Höhe von 8 bis 10 Milliarden US-Dollar zu vergeben, wobei etwa 30% der Kredite auf lokale Währungen entfallen sollen. Das US-amerikanische Finanzsystem wird durch ein multipolareres System ersetzt werden", sagte Rousseff der Financial Times.Meiner Meinung nach wird der US-Dollar nicht vollständig als Reservewährung entthront werden, auch wenn er sich am Ende die Bühne mit dem Euro, dem chinesischen Yuan, dem Bitcoin oder einer anderen Währung teilen könnte. In ihrer derzeitigen Zusammensetzung repräsentieren die BRICS mehr als 32% des weltweiten BIP, was etwas mehr ist als die 30% der G7; das Pro-Kopf-BIP, ein Indikator für wirtschaftlichen Wohlstand, bleibt jedoch eine Lücke, die die BRICS schließen müssen.