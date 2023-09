Dünnhäutige Hypotheken

Der durchschnittliche Zinssatz für ein 30-jähriges festverzinsliches konformes Hypothekendarlehen ist auf 7,31% angestiegen. Das bedeutet, dass die Kreditkosten jetzt so hoch sind wie seit 23 Jahren nicht mehr, was dazu geführt hat, dass die Nachfrage nach Käufen auf den niedrigsten Stand seit 28 Jahren gesunken ist. Tatsächlich sind die Anträge auf Hypothekenkäufe um 30% niedriger als vor einem Jahr, und die Anträge auf Refinanzierung eines bestehenden Kredits sind gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 35% eingebrochen. Ein rekordverdächtiger Anstieg der Immobilienpreise in Verbindung mit einem sprunghaften Anstieg der Hypothekenzinsen ist ein schlechtes Omen für diesen wirtschaftlich entscheidenden Sektor der Wirtschaft.Was glauben Sie, was die Wall Street tun wird, um den dysfunktionalen und eingefrorenen Immobilienmarkt in Ordnung zu bringen? Nun, wenn Sie dachten, die Immobilienpreise würden auf ein Niveau fallen, das vom freien Markt getragen werden kann, dann liegen Sie falsch. Als dramatisches Beispiel dafür, dass wir aus dem Zusammenbruch des Immobilienmarktes und der Großen Rezession von 2008 nichts gelernt haben, hat das führende Immobilienunternehmen Zillow ein neues Programm ins Leben gerufen, um Menschen beim Kauf eines Hauses zu helfen, die gar nicht erst eine Hypothek aufnehmen dürfen. Die Darlehensabteilung des Immobilienunternehmens bietet Hypotheken mit einer Anzahlung von 1% an!Orphe Divounguy, Senior Makrovolkswirtschaftler bei Zillow Home Loans, äußerte sich wie folgt zu dem Programm: "Für diejenigen, die sich höhere Mietzahlungen leisten können, aber durch die mit dem Erwerb von Wohneigentum verbundenen Vorlaufkosten zurückgehalten werden, kann die Unterstützung bei der Anzahlung dazu beitragen, die Eintrittsbarriere zu senken und den Traum vom Wohneigentum wahr werden zu lassen." Laut Zillow wird dieses Programm potenziellen Hauskäufern die Mühe ersparen, für eine Anzahlung zu sparen. Ist das nicht schön? Die Kirsche auf dem Sahnehäubchen ist, dass die Kreditwürdigkeit für den Kauf eines Hauses mit nur 1% Eigenkapitalanteil bei 620 liegt. Ein Hauskäufer mit einer Kreditwürdigkeit von 620 ist übrigens ein Subprime-Kreditnehmer.Die Schlussfolgerung ist ebenso klar wie traurig. Unsere Regierung und unser Finanzsystem haben die Wirtschaft auf einen weiteren Zusammenbruch des Immobilienmarktes vorbereitet. Die QE- und ZIRP-Politik der Fed, die 11 der letzten 15 Jahre in Kraft war, hat dazu geführt, dass das Verhältnis von Immobilienpreisen zu Einkommen auf ein Rekordhoch gestiegen ist. Ja, die Immobilienpreise liegen jetzt weit über dem bisherigen Rekord von 2006, sowohl nominal als auch im Verhältnis zu den Einkommen.Natürlich tut die Wall Street ihr Bestes, um die Blase weiter aufzublähen, indem sie Hypotheken an Menschen vergibt, die praktisch nichts mit dem Spiel zu tun haben. Das führt dazu, dass das Jingle-Mail-Phänomen wieder auftritt, bei dem Hausbesitzer, die mit einer viel höheren Hypothek belastet sind, als ihr Haus wert ist, ihre Schlüssel einfach an die Bank zurückschicken. Dank Zillow wird ein Rückgang der Immobilienpreise um nur 1% genügen, um alle Hypotheken zu tilgen.Laut dem S&P Case/Shiller-Hauspreisindex wächst die Immobilienblase weiter. Die Hauspreise stiegen im Juni erneut und damit den fünften Monat in Folge. Ich möchte noch einen weiteren Punkt zum Immobilienmarkt anführen. Die Zahl der potenziellen Häuser, die bald zum Verkauf stehen könnten, ist enorm. Das liegt daran, dass 25% aller Einfamilienhäuser in der Zeit nach der Pandemie von Investoren gekauft wurden. Diese Häuser sind in den letzten zwei Jahren um 43% im Preis in die Höhe geschnellt. Das bedeutet, dass viele Investoren auf einem massiven Anstieg der wahrgenommenen Wertsteigerung von Immobilien sitzen. Wenn die Rezession kommt und die Arbeitslosenquote steigt, werden die Mieteinnahmen versiegen und die Preise werden fallen. Dies könnte zu einer Flut neuer Angebote führen, da diese Investoren versuchen, aus einem Vermögenswert, der jetzt im Preis fällt und keine Einnahmen mehr generiert, Kapital zu schlagen.Was die Wirtschaft anbelangt, ist es da wirklich ein Wunder, dass die Verbraucher sich schlecht fühlen? Das Verbrauchervertrauen fiel im August auf 106,1 gegenüber 117,0 im Juli. Die Inflation erdrückt ihre Kaufkraft, und sie fühlen sich auch weniger sicher, was die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes angeht. Denn wenn die Wirtschaft und die Verbraucher wirklich so stark sind, wie das MSFM glauben machen will, warum schneidet dann der Einzelhandelssektor so schlecht ab? Foot Locker und Dick's Sporting Goods erzählen beide die Geschichte eines Verbrauchers, der zunehmend unter Druck steht. Die Aktien von Foot Locker stürzten nach der Bekanntgabe der Ergebnisse in der letzten Woche, die einen Umsatzrückgang von 9,9% enthielten, um 30% ab, was nach Angaben des Unternehmens auf die "Schwäche der Verbraucher" zurückzuführen ist.Die Aktien von Dick's Sporting Goods stürzten nach der Veröffentlichung der Ergebnisse um 25% ab, da die Gewinne um 23% sanken. Hier ist, was dieses Unternehmen zu sagen hatte: "Organisierte Einzelhandelskriminalität und Diebstahl im Allgemeinen sind ein zunehmend ernstes Problem, das viele Einzelhändler betrifft. Basierend auf den Ergebnissen unseres letzten Inventurzyklus war der Einfluss von Diebstahl auf unseren Warenschwund sowohl für unsere Q2-Ergebnisse als auch für unsere Erwartungen für den Rest des Jahres von Bedeutung." Die Verbraucher sind verunsichert, bevor die Rückzahlung von Studentenkrediten im Oktober wieder aufgenommen wird und die überschüssigen Ersparnisse aus dem Pandemieprogramm im vierten Quartal versiegen. Die Verbraucher sehen sich gezwungen, sich zu verschulden, um die steigende Inflation auszugleichen, und haben in immer mehr Fällen auf Diebstahl zurückgegriffen, um den Rückgang des Realeinkommens auszugleichen.Ich wähle nicht nur ein paar schlechte Einzelhändler aus. Sicher, es gab in letzter Zeit einige sehr gute Einzelhandelsberichte. Aber der Einzelhandelssektor insgesamt ist in einem schrecklichen Zustand. Dieses wichtige Verbraucherbarometer, das am SPDR S&P Retail ETF (XRT) gemessen wird, ist seit Anfang '22 um 32% gefallen. Es tut mir leid, die Atlanta Fed darüber zu informieren, aber die Wirtschaft wächst nicht annähernd mit der von ihr prognostizierten Jahresrate von 5,9% im dritten Quartal. Die Wahrheit ist, dass die Steuereinnahmen sinken, die Unternehmensgewinne schrumpfen und die Gesamtzahl der geleisteten Arbeitsstunden in diesem Jahr bisher unverändert ist. Das bedeutet, dass die Wirtschaft bestenfalls nominal stagniert, real aber wahrscheinlich bereits schrumpft.Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell hat in seiner Rede in Jackson Hole letzte Woche eine sehr erfrischende und aufschlussreiche Ehrlichkeit an den Tag gelegt. Er sagte, dass die Fed die Richtung der Zinssätze durch den Blick auf die Sterne steuert, die von Wolken verdeckt sind. Diese Aussage hätte die Kriecher an der Wall Street, die die angebliche Allwissenheit des FOMC verehren, erschüttern müssen. PPS ist keineswegs allwissend, aber zumindest haben wir ein robustes Modell, um die ROC von Inflation und BIP zu bestimmen, im Gegensatz zu einer bloßen Sternenbeobachtung.Lassen Sie mich also versuchen, die Wolken für Herrn Powell zu durchbrechen. Die derzeitige schuldenbehinderte und durch die Vermögensblase beeinträchtigte US-Wirtschaft ist unter einem Regime positiver Realzinsen völlig unrentabel. Daher steuern die USA jetzt auf eine Bruchlandung zu, bei der die Vermögensblasen implodieren und die Schuldenstände neu festgelegt werden. Diese kathartische Depression wäre kurzfristig in der Tat schrecklich, aber sie würde den Grundstein dafür legen, dass auf der anderen Seite wieder eine freie und lebensfähige Wirtschaft auftaucht.Leider wird die Fed, wenn die Wirtschaft erst einmal am Boden liegt, höchstwahrscheinlich an ihrer langjährigen Praxis festhalten, jede wirtschaftliche Kontraktion mit Geld zu unterfüttern. Damit wird sie uns auf einen Weg der unaufhaltsamen Inflation verdammen. Daher möchte ich Sie mit folgendem Gedanken zurücklassen: Selbst wenn Herr Powell in der Lage wäre, die Sterne klar zu sehen, würde er die USS Economy auf den Grund des Meeres navigieren.© Michael PentoDer Artikel wurde am 31. August 2023 auf www.pentoport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.