Geschätzte offizielle chinesische Goldreserven überschreiten die 5.000-Tonnen-Marke

Nach meiner Schätzung beliefen sich die offiziellen Goldreserven Chinas bis Ende Juni 2023 auf 5.029 Tonnen. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 kaufte die chinesische Zentralbank schätzungsweise 353 Tonnen. Obwohl die Nachfrage im ersten Halbjahr 2023 im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2022 um 34% zurückging, war die Nachfrage immer noch stark und eine treibende Kraft für den Goldpreis.Eines der bestgehüteten Geheimnisse in der Finanzwelt ist, wie viel Gold die chinesische Zentralbank, die People's Bank of China (PBoC), besitzt. In einem früheren Artikel habe ich erläutert, dass sich das Wachstum der PBoC-Goldreserven nicht daran ablesen lässt, wie viel Gold in China gefördert oder netto importiert wird, da es praktisch ausschließlich über die Shanghai Gold Exchange an den privaten Sektor verkauft wird.Die PBoC erwirbt Gold im Ausland mit US-Dollar und verschifft das Metall nach Peking, ohne in den Zollberichten eine Spur zu hinterlassen. Es gibt nur eine Möglichkeit, herauszufinden, wie viel die chinesische Zentralbank kauft: durch Personen, die in engem Kontakt mit den Banken und Prägestätten stehen, die mit der PBoC Geschäfte machen.Mein Ausgangspunkt ist eine fundierte Vermutung, die mir 2015 von einem Brancheninsider mitgeteilt wurde, der für eine der großen Edelmetallberatungsfirmen arbeitete. Laut dieser Quelle besaß die PBoC zu diesem Zeitpunkt etwa 3.300 Tonnen. Zwei weitere Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, es aber vorziehen, anonym zu bleiben, sagten mir, dass die nicht gemeldeten Zentralbankkäufe - die Differenz zwischen den geschätzten Gesamtkäufen der Zentralbank und den gemeldeten Käufen - zur Bewertung der vierteljährlichen Zugänge der PBoC herangezogen werden können. Die nicht gemeldeten Käufe können größtenteils der chinesischen Zentralbank zugeschrieben werden, sagten sie mir.Der World Gold Council (WGC) veröffentlicht vierteljährlich eine einzige Summe, die angibt, wie viel Gold schätzungsweise von allen Zentralbanken und internationalen Finanzinstituten zusammen gekauft wurde. Diese Schätzung, die auf öffentlichen Daten und Brancheninformationen beruht, umfasst gemeldete und nicht gemeldete Käufe. Die offizielle Schätzung des WGC für den Sektor: "Nettokäufe (d. h. Bruttokäufe abzüglich Bruttoverkäufe) durch Zentralbanken und andere Institutionen des öffentlichen Sektors, einschließlich supranationaler Einrichtungen wie dem IWF. Swaps ... sind ausgeschlossen. Eine ... wichtige Quelle sind vertrauliche Informationen über nicht aufgezeichnete Verkäufe und Käufe."Die vierteljährliche Schätzung des WGC ist in der Regel höher als die von den Zentralbanken gemeldeten Käufe, wobei die Differenz auf nicht gemeldete Käufe zurückzuführen ist. In Ermangelung eines genauen Schnitts schätze ich, dass 80% dieser nicht gemeldeten Käufe auf verdeckte Käufe der PBoC zurückzuführen sind. Anekdotische Hinweise versichern mir, dass dies ein angemessener Prozentsatz ist.Nehmen wir als Beispiel das dritte Quartal des Jahres 2022. Nach Angaben des WGC kauften die Zentralbanken in diesem Zeitraum schätzungsweise 459 Tonnen Gold. Die von allen Zentralbanken gemeldeten Käufe beliefen sich auf 109 Tonnen*. 80% der Differenz von 350 Tonnen sind 280 Tonnen, also das, was die PBoC heimlich erworben hat (im dritten Quartal 2022 betrug die gemeldete Veränderung der offiziellen Goldreserven der PBoC null). Im Dezember 2022 schrieb die Financial Times über die heimlichen Käufe der chinesischen Zentralbank im dritten Quartal 2022:"Mark Bristow, der Vorstandsvorsitzende von Barrick Gold, dem zweitgrößten Goldförderer der Welt, sagte auf der Grundlage seiner Gespräche mit zahlreichen Quellen, dass China Tonnen von Gold im Bereich der hohen 200er Marke gekauft habe."Bristows grobe Schätzung der "hohen 200er-Marke" stimmt mit meiner Schätzung von 280 Tonnen überein und bestätigt, dass mein Ansatz vernünftig ist.In den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 kaufte die PBoC Berichten zufolge 103 Tonnen, während die nicht gemeldeten Käufe 250 Tonnen ausmachten, was insgesamt 353 Tonnen an Nettozugängen ergab.Obwohl die Käufe der PBoC im ersten Halbjahr 2023 gegenüber dem zweiten Halbjahr 2023 um 34% zurückgingen, war die Nachfrage immer noch robust und wahrscheinlich eine treibende Kraft für den Goldpreis in diesem Zeitraum. Es wird erwartet, dass die hohen Zentralbankkäufe anhalten, den langfristigen Aufwärtstrend des Goldmarktes unterstützen und die private Nachfrage anregen werden.