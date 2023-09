Silbermarkt: Wie er sich bei einem Börsencrash verhalten wird...

Wie beim Gold besteht auch beim Silber die zunehmende Gefahr, dass es im Herbst zu einem "Pan-Selloff" kommt, bei dem es zu einem Marktcrash kommt, der durch eine Kaskade von Bankenzusammenbrüchen, eine Krise auf dem Anleihemarkt und eine weitere lange Phase der Lockdowns unter dem Vorwand einer COVID-Variante/Klimaangst ausgelöst wird, was weitaus schlimmer wäre als das, was wir 2008 erlebt haben.Wenn es der Fed gelingt, dies zu verhindern, indem sie im Voraus Billionen zur Verfügung stellt, um alle scheiternden Banken zu stützen, dann könnte dieser Ausverkauf abgewendet werden, aber eine solche Maßnahme würde zu einer Hyperinflation führen, und wenn dieser Weg eingeschlagen wird, werden Gold und Silber ausbrechen und in die Höhe schnellen, aber es ist keineswegs sicher, dass sie dies tun werden. Wie im parallelen Goldmarkt-Update dargelegt, könnte ein Marktabsturz in diesem Herbst aus verschiedenen ruchlosen Gründen geplant sein, und dies scheint zum jetzigen Zeitpunkt das wahrscheinlichste Szenario zu sein.Auf dem 13-Jahreschart von Silber können wir sehen, dass es sich definitiv an einem kritischen Punkt befindet, da es gerade über der Grenze eines riesigen Schalenmusters schwebt und sich auch auf der rechten Seite des Handles einer riesigen Cup-&-Handle-Basis befindet - es muss bald ausbrechen oder einbrechen.Ein Ausbruch über den gezeigten Hauptwiderstand wird eine wichtige neue Bullenmarktphase einleiten, während ein Einbruch, der durch einen Marktcrash ausgelöst wird, einen Einbruch auslösen wird, der wahrscheinlich zu einem "Eiszapfen"- oder "Stalaktiten"-Muster führen wird, wie wir es im Jahr 2020 zur Zeit des COVID-Crashs gesehen haben, wo es zu einem Einbruch kam, sich dann aber genauso schnell wieder erholte, und was in diesem Szenario erwartet wird, ist, dass die Fed mit riesigen Mengen an neu geschaffenem Crash zur Rettung kommt, wie sie es im Jahr 2020 tat.Greg Mannarino hat in einem kürzlich erschienenen Video mit dem Titel "Situation Critical!" sehr gut erklärt, warum ein wichtiger Grund für die bevorstehende Covid-2-Lockdowns darin besteht, der Fed einen Vorwand zu liefern, genau das zu tun.Bei Silber ist zu bedenken, dass es, wenn es nach unten ausbricht und einbricht, wahrscheinlich schnell und stark zurückkommt und dann nach oben in einen großen Bullenmarkt ausbricht, so dass der Einbruch "die Mutter aller Finten" sein wird, die sogar die enorm trügerische Kopftäuschung vom März 2020 übertrifft, als Silber nach einem Einbruch auf ein abgrundtiefes Niveau auf einen Schlag umdrehte und auf 30 Dollar anstieg.Es könnte also eine wilde Achterbahnfahrt werden, und obwohl das im Chart gezeigte Szenario zum jetzigen Zeitpunkt nur eine Vermutung ist, könnte es sehr wohl eintreten, und wenn es eintritt, werden wir uns zumindest der Möglichkeit bewusst gewesen sein und nicht unvorbereitet sein.Auf dem 4-Jahreschart können wir sehen, wie Silber, wenn alle Dinge gleich sind, was sie nicht sind, bereit ist, aus dem großen Kopf-Schulter-Fortsetzungsmuster, das den letzten Teil des Handles der riesigen Cup-&-Handle-Basis umfasst, die auf dem 13-Jahreschart zu sehen ist, nach oben auszubrechen und sich in einen großen Bullenmarkt zu verwandeln, aber auch hier gilt, dass wir, wenn der Aktienmarkt einbricht, zuerst einen gigantischen, angetäuschten Fall sehen könnten, wie oben beschrieben, bevor Silber mit Getöse zurückkommt, um das zu erfüllen, was dieses Chart als Reaktion der Märkte auf die Öffnung der Geldhähne durch die Fed verspricht.