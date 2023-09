Newmont Corp. gemäß Fahrplan abwärts, doch jetzt

Quelle Chart: stock3

… jetzt kommt es beim amerikanische Minenunternehmen Newmont Corp. darauf an, dass die Bullen die jüngst eingeschlagene Erholung auch weiter fortsetzen können. Denn zwar ist die Bewegung gegenwärtig rein korrektiv und somit lediglich innerhalb des übergeordneten Abwärtstrends zu bewerten, jedoch der Charme einer Umkehr gegeben scheint. Mehr dazu im nachfolgenden Fazit.Der Abprall von der unteren Trendkanallinie des seit Anfang des Jahres etablierten Abwärtstrendkanals im Bereich rund um 38,30 USD, vollzieht sich in einem perfekten Rahmen der Technischen Analyse. Die bereits in der damaligen Analyse vom 28. Juni dargestellte Präferenz in Richtung der Unterstützung von 37,50 USD vollzog sich folglich gemäß Fahrplan. Auch wenn der finale Treffer an dieses Niveau ausblieb. Eventuell folgt dieser ja noch und doch sei der Fokus auf den aktuell erreichten Widerstand bei 40,32 USD gerichtet.Erheben sich die Kurse nämlich über das Level von 40,32 USD mit einer gewissen Nachhaltigkeit, erlaubt sich ein weiterer Impuls gen Norden, welche das Potenzial bis zum Kurslevel von 45,18 USD beinhaltet. Dort baut sich ein Kreuzwiderstand auf, welcher einerseits von der oberen Trendkanallinie herrührt und andererseits durch das horizontale Widerstandslevel bei 45,18 USD gekennzeichnet ist. Dort sollte man folglich Gewinnmitnahmen einkalkulieren. Doch entscheidet sich rund um dieses Level, welche weiteren Kursambitionen sich entwickeln können.Demgegenüber wäre ein unmittelbares Scheitern auf aktuellem Niveau bedenklich. Denn sollten die Notierungen direkt am Widerstand von 40,32 USD wieder gen Süden tendieren, müsste man sich auf den noch ausstehenden Test der Unterstützung bei 37,50 USD gefasst machen. Neue Tiefs begünstigen dabei den intakten Abwärtstrend und folglich würde der Kursverfall wahrscheinlich in die nächste Runde eintreten. Signifikante Unterstützungen lassen sich in der Konsequenz bei 30,75 USD und eine Etage tiefer bei 29,85 USD definieren.Wo Chancen, da auch Risiken. Doch faktisch wäre ein klarer Anstieg über 40,32 USD als Signal weiterer Aufwärtsimpulse zu interpretieren. Dabei erlaubt sich ein Potenzial bis zum Widerstandslevel rund um 45,18 USD. Dort dürfte es dann wahrlich spannend werden. Denn ein Anstieg darüber könnte das charttechnische Bild wieder deutlich aufhellen.Eine zeitnahe Kursschwäche könnte hingegen den Abwärtstrend erneut befeuern. Sollte der Widerstand bei 40,32 USD folglich weiterhin Bestand haben, müsste man mit einer ersten Reaktion in Richtung 37,50 USD kalkulieren, bevor darunter die Korrekturfortsetzung ihren Lauf nimmt. Die Abwärtsziele wären dann bei 30,75 USD und tiefer zu lokalisieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.